ETRURIA SENZA GODURIA: C'È ANCHE BOSCHI SENIOR TRA I 17 EX AMMINISTRATORI DI BANCA ETRURIA CHE VANNO VERSO LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LE CONSULENZE ''ALLEGRE'' ELARGITE DALL'ISTITUTO TRA GIUGNO E OTTOBRE 2014, IN VISTA DI UNA FUSIONE. FURONO AFFIDATI INCARICHI A MEDIOBANCA E AD ALCUNI STUDI LEGALI PER GLI ASPETTI GIURIDICI. SOTTO ACCUSA C’È L’ULTIMO CDA, PRESIEDUTO DA LORENZO ROSI, CON VICE PRESIDENTI ALFREDO BERNI E PIER LUIGI BOSCHI