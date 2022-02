CAFONALINO - PAOLO DEL DEBBIO PRESENTA IL SUO LIBRO "LE 10 COSE CHE HO IMPARATO DALLA VITA" AL CIRCOLO DELLE VITTORIE, RIPERCORRENDO GLI ANNI TRASCORSI IN SEMINARIO, IL FASCINO DEL DIVINO E LA DEPORTAZIONE DEL PADRE NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI - TRA GLI OSPITI C'ERANO MAURIZIO GASPARRI, IL GIORNALISTA PAOLO PETRECCA, DON GAETANO SARACINO, CON ANTONIO FUGAZZOTTO A MODERARE - IN SALA PRESENTI ANCHE PIPPO FRANCO, PAOLO NACCARATO, ELEONORA VALLONE E… - FOTO

Il Circolo Delle Vittorie ha organizzato un incontro nella Sala Teatro da Via Circonvallazione Clodia 135, con il quale si è raccontata una vita intera. Si è parlato della storia di un lungo viaggio senza sosta e senza vie di fuga durante il quale un uomo impara “dieci granitiche cose”.

Quest’uomo è Paolo Del Debbio che si è messo a nudo raccontando del padre, che dopo l'8 settembre fu deportato dai nazisti nel campo di concentramento di Luckenwalde.

Ha parlato di una famiglia che lo ha educato a essere felice con poco e a rispettare la dignità di ogni singola persona, dai più umili ai più altolocati. Il numerosissimo pubblico presente in sala ha vissuto con Del Debbio gli anni trascorsi in seminario, l'incontro frenetico con i pensatori cristiani e il fascino del divino.

Lo studio - mai interrotto - della filosofia e dell'economia, uno studio che permea ogni cosa. Il volontariato, l'assistenza ai ragazzi invalidi, e i tanti lavori: porta spese, cameriere, organizzatore culturale.

Oggi che è un conduttore tv tra i più noti ed amati in Italia - oltre che docente universitario di Etica ed economia -, Paolo Del Debbio si è raccontato per la prima volta in quella che non è un'autobiografia, ma una riflessione a cuore aperto sul mondo, sugli altri e infine su se stesso.

Pertanto il suo ultimo libro “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” è stato il faro della conversazione con i seguenti graditi ospiti oratori: Maurizio Gasparri Senatore della Repubblica, Paolo Petrecca giornalista e Direttore di Rai News24 e Don Gaetano Saracino Missionario Scalabriniano. Introdotti e moderati da Antonio Fugazzotto.

