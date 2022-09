CAFONALINO PROFUMATO – NELL’ATELIER DELLA CREATRICE DI PROFUMI LAURA BOSETTI TONATTO SI FESTEGGIANO I 32 ANNI DEL DIVO DEL FLAMENCO SERGIO BERNAL – DA ANGELO BUCARELLI A MARILÙ LUCREZIO FINO A CECILIA PRIMERANO, TUTTI FELICI E CONTENTI DI SNIFFARE LE FRAGRANZE IDEATE DALLA PADRONA DI CASA, DI PARLARE DEI SEGRETI DELLA REGINA ELISABETTA CON IL MARITO VITTORIO SABADIN E DI MAGNA’ LA TORTA CON I FRUTTI DI BOSCO PREPARATA PER IL BONISSIMO E TONICISSIMO BALLERINO SPAGNOLO…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

laura bosetti tonatto sergio bernal foto di bacco

Il Castel Sant’Angelo è a pochi passi, al di là del ponte. Sono tanti i turisti che camminano per via dei Coronari, tra botteghe e antiquari, ma qualcuno rallenta il passo attratto dall’intonazione di una strofa di «Tanti auguri a te!». Nell’atelier di Laura Bosetti Tonatto è appena entrato il divo del flamenco Sergio Bernal, ieri sera protagonista per la terza sera consecutiva dello spettacolo itinerante «L’uomo che danza», appuntamento della rassegna «sotto l’Angelo di Castello» nelle sale del Museo.

La creatrice di profumi (che ha appena cancellato per sempre la ricetta segreta del profumo realizzato per Elisabetta II) non solo gli ha dedicato la fragranza «Sergio», ispirata proprio alla personalità della star del Balletto Nazionale di Spagna, ma ha preparato insieme con il manager e direttore artistico Daniele Cipriani una torta a sorpresa, con le candeline e i frutti di bosco.

il profumo dedicato a sergio bernal

Si brinda con kyr royal, anche al successo dello spettacolo che ha celebrato il genio dello stilista Roberto Capucci, autore dei costumi, premiato con l’Arcangelo d’Oro da Mariastella Margozzi, direttore dei Musei statali della città di Roma.

Tra gli ospiti delle nove rappresentazioni, i pianisti Beatrice Rana e Massimo Spada, il coordinatore artistico dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia Mauro Bucarelli, il sociologo Domenico De Masi, il ballerino étoile Vladimir Derevianko, l’attore Gabriele Rossi, il cantante Lorenzo Licitra.

i profumi di laura bosetti tonatto (2) vittorio sabadin con il suo libro dedicato alla regina foto di bacco vittorio sabadin foto di bacco vittorio sabadin foto di bacco (2) torta di compleanno per sergio bernal simonetta d aquino allder daniele cipriani foto di bacco sergio bernal foto di bacco (5) sergio bernal foto di bacco (4) sergio bernal foto di bacco (3) sergio bernal foto di bacco (2) marilu lucrezio foto di bacco (2) sergio bernal foto di bacco (1) marilu lucrezio foto di bacco (1) marco villani laura bosetti tonatto foto di bacco marco villani foto di bacco laura bosetti tonatto foto di bacco angelo bucarelli foto di bacco (1) laura bosetti tonatto marilu lucrezio foto di bacco angelo bucarelli laura bosetti tonatto sergio bernal foto di bacco cecilia primerano foto di bacco angelo bucarelli foto di bacco (2) cecilia primerano simonetta d aquino allder foto di bacco daniele cipriani laura bosetti tonatto foto di bacco i profumi di laura bosetti tonatto (1) vittorio sabadin con la moglie laura bosetti tonatto foto di bacco