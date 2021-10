CAFONALINO - SERATA GLAMOUR DA TUTTO ESARUTO AL MAXXI PER IL DOCU-FILM SU MARINA CICOGNA, REGINA DEL JET SET: CINEMA E ARISTOCRAZIA PRESENTI IN VIA GUIDO RENI PER ASSISTERE ALLA PROIEZIONE CON LA PROTAGONISTA: APPLAUDE LA PLATEA DOVE SIEDONO ENRICO LUCHERINI, I PREMI OSCAR DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO, PAOLO BARATTA, IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA ROBERTO CICUTTO, URBANO BARBERINI, MARILÙ GAETANI, MARISELA FEDERICI E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per www.corriere.it

tarak ben ammar e la moglie beata ben ammar foto di bacco (3)

Al museo Maxxi la sala è sold out per il documentario del regista Andrea Bettinetti che racconta la straordinaria vita cinematografica di Marina Cicogna, produttrice e protagonista del jet set, che ha conosciuto da molto molto vicino Hollywood e la Dolce vita. Cinema e aristocrazia si sono dati appuntamento ieri sera in via Guido Reni per assistere alla proiezione con la protagonista, da Antonio Monda e Dante Ferretti a Isabella Borromeo e Marilù Gaetani

roberto cicutto mara venier jean paul troili foto di bacco

Sangue blu e completo pantaloni rosso fuoco, e poi eleganza, spessore, ironia, una vita pazzesca da raccontare. Marina Cicogna arriva al Maxxi quando amici e spettatori prenotati hanno già preso posto nell’auditorium del museo di via Guido Reni.

E’ stata la sua giornata alla Festa del Cinema, tra photocall e incontri con la stampa, fino al momento più atteso del buio in sala per la proiezione del documentario «La vita e tutto il resto» girato da Andrea Bettinetti.

splendide fanciulle foto di bacco (1)

La pellicola parte proprio dalle immagini del Lido di Venezia: «Le prime venti capanne a sinistra sulla spiaggia, erano quelle privilegiate perché ci crescevano gli ibiscus. È dove la Callas ha conosciuto Onassis».

Marina, affacciata dal balcone dell’hotel, inizia ad aprire il cassetto dei ricordi, tra fotografie e passeggiate sui luoghi della sua vita cinematografica con la figlia adottiva Benedetta Gardona. Per la produttrice che vinse un Oscar nel 1971, Antonio Monda lascia il red carpet del Parco della Musica: «Ho avuto il privilegio di lavorare con Marina. Tra le tante cose, ho imparato che la profondità si raggiunge sempre con la leggerezza».

marina cicogna foto di bacco (3)

Applaude la platea dove siedono Enrico Lucherini, i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Paolo Baratta, il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, Urbano Barberini, Marilù Gaetani e Marisela Federici, Isabella Borromeo e Paola Marzotto, Domenico e Martine Orsini, i produttori Riccardo Biadene e Carole Solive, Gianni e Maddalena Letta, Jas Gawronski, Anna Coliva, Mara Venier e Sandra Carraro e molti altri.

