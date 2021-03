SIGNORE, COME SI CHIAMA QUEL CIONDOLO CHE HA TRA LE GAMBE? È POLEMICA IN OLANDA PER “SIMPLY NAKED”, UN PROGRAMMA TV IN CUI GLI ADULTI SI SPOGLIANO DAVANTI AI BAMBINI CHE SONO TENUTI A FARE DOMANDE SUL CORPO UMANO: NON SONO CONSENTITI QUESITI SUL SESSO, MA SOLO SULL’ANATOMIA. UNO SHOW IMBARAZZANTE ADDITATO COME “PRO-PEDOFILA” E CHE NON CONVINCE NEMMENO I PICCOLI PARTECIPANTI: “QUESTO NON È UNO SPETTACOLO CHE DOVREI VEDERE…” - VIDEO