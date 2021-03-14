"LE MIE FOTO SONO STATE RUBATE PER DIVERSE TRUFFE SENTIMENTALI" - IL RACCONTO DI MAURIZIO AIELLO, ATTORE DI FICTION, CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATO COINVOLTO, A SUA INSAPUTA, PER ADESCARE DONNE IN CERCA D'AMORE: "E' STATA LA MAFIA NIGERIANA. TUTTO È INIZIATO IN FRANCIA, LE MIE IMMAGINI, ANCHE ALCUNE INSIEME AI MIEI FIGLI, SI SONO DIFFUSE IN TUTTO IL MONDO. C'È GENTE CHE, IGNARA DI TUTTO, HA PERSO OLTRE 200MILA EURO…”
FLASH! - DRAGHI NON HA GRADITO (EUFEMISMO) VEDERE OGGI SUL ''CORRIERE DELLA SERA'' UN ARTICOLO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ROBERTO GAROFOLI, FIRMATO INSIEME AD ANDREA ZOPPINI, PEZZO DA NOVANTA DEL DIRITTO SOCIETARIO, CONSULENTE PER MOLTE SOCIETA' PARTECIPATE DEL TESORO. E AMBEDUE NEL CUORE DELLA RETE QUIRINALIZIA NAPOLITANO-MATTARELLA E GIA' AUTORI DI UN ''MANUALE DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA" (AD APRILE SI APRE IL VALZER DI 500 NOMINE A PARTIRE DALLA CDP...)
ORCEL A PESO D’ORO - IL FUTURO AD DI UNICREDIT, CHE ENTRERÀ IN CARICA CON L'ASSEMBLEA DEL 15 APRILE, NEL 2021 POTRÀ ARRIVARE A GUADAGNARE FINO A 7,5 MILIONI DI EURO - LA CIFRA È COMPOSTA DA 2,5 MILIONI DI RETRIBUZIONE FISSA E DA ALTRI 5 MILIONI DI REMUNERAZIONE VARIABILE, IN AZIONI…
SIGNORE, COME SI CHIAMA QUEL CIONDOLO CHE HA TRA LE GAMBE? È POLEMICA IN OLANDA PER “SIMPLY NAKED”, UN PROGRAMMA TV IN CUI GLI ADULTI SI SPOGLIANO DAVANTI AI BAMBINI CHE SONO TENUTI A FARE DOMANDE SUL CORPO UMANO: NON SONO CONSENTITI QUESITI SUL SESSO, MA SOLO SULL’ANATOMIA. UNO SHOW IMBARAZZANTE ADDITATO COME “PRO-PEDOFILA” E CHE NON CONVINCE NEMMENO I PICCOLI PARTECIPANTI: “QUESTO NON È UNO SPETTACOLO CHE DOVREI VEDERE…” - VIDEO
CR-TRIS, LA VENDETTA – DOPO LA TEMPESTA DI CRITICHE IN SEGUITO ALL’ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS, RONALDO SI RISCATTA CONTRO IL CAGLIARI: TRIPLETTA CON POLEMICHE PER LA MANCATA ESPULSIONE. L’INTERVENTO DA TAEKWONDO SU CRAGNO SCATENA ZILIANI: "L’ARBITRO HA FALSATO LA PARTITA" – L’ESULTANZA POLEMICA DEL PORTOGHESE CHE STACCA PELÉ NELLA CLASSIFICA DEI BOMBER DI TUTTI I TEMPI E VA IN FUGA NELLA CLASSIFICA MARCATORI, MAI VINTA IN ITALIA -VIDEO
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
A BALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI – LA DESTINAZIONE TURISTICA META DI MILIONI DI VIAGGIATORI È STATA TRASFORMATA DALLA PANDEMIA IN UN LUOGO IRRICONOSCIBILE: AEROPORTI E SPIAGGE DESERTE, MERCATI FANTASMA, HOTEL ABBANDONATI E ABITANTI CHE DEVONO REINVENTARSI UN LAVORO DA QUANDO I TURISTI NON APPRODANO PIÙ A CAUSA DEL BLOCCO DOVUTO AL COVID… VIDEO
AVETE LA PANZA MA NON AVETE MAI SENTITO PARLARE DI SINDROME METABOLICA? È ARRIVATO IL MOMENTO DI CAPIRE SE SOFFRITE DI QUESTA MALATTIA PER EVITARE IL MIX ESPLOSIVO DI CONSEGUENZE – CHI NE SOFFRE HA DIVERSI PARAMETRI SBALLATI: LA GLICEMIA, I TRIGLICERIDI E LA PRESSIONE SONO PIÙ ALTI DEL NORMALE - IL RISULTATO È IL COSIDDETTO INFLAMMOSOMA E LA RESISTENZA ALL’INSULINA CHE APRE LA STRADA ALL’INCREMENTO DELLA GLICEMIA E ALLO SVILUPPO DEL DIABETE DI TIPO 2…