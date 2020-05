20 ANNI DI DAGOSPIA – CAVERZAN: “CI PUOI TROVARE L' ANALISI SOFISTICATA, LO SPIFFERO VATICANO, IL TWEET MALANDRINO. AVANGUARDIA DELLO SPIRITO ITALIANO: PIÙ VICINO AL CINISMO ANTIMORALISTA DI ALBERTO SORDI E AL GUSTO DEL PARADOSSO DI ALBERTO ARBASINO CHE AL BONTONISMO IDEOLOGIZZATO DI FABIO FAZIO E ROBERTO SAVIANO. CENTO DI QUESTI GIORNI, DAGO" - VIDEO

Maurizio Caverzan per “la Verità”

dago con la redazione e gli studenti all'ingresso della dining hall dell'oriel college di oxford

Vent' anni on the road, auguri Dagospia. Auguri e grazie per il divertimento e il lavoro, lo sberleffo e il servizio, lo spirito sulfureo e l' archivio. Il sito diretto da Roberto D' Agostino compie due decenni di vita e stappa lo champagne di una giovinezza sempre promettente. Un ventennio vissuto pericolosamente, ma con un grande avvenire davanti.

Man mano che passano gli anni si fortifica si allarga, irrobustisce la corteccia e ramifica su nuovi territori, lo sport, il food, tutto lo scibile. Vitale e vitalista, collettore senza tabù preclusioni e pregiudizi, se non appena quella sacrosanta diffidenza verso i piedistalli dei moralisti e le cattedre dei pedagoghi. Assemblatore, catalizzatore, girone infernale di vizi e stravizi, devozione e pornosoft, sociologia e tifo ultrà, rock babilonia e diatribe teologiche, Rocco Siffredi e risiko di nomine.

Da qualche tempo meno cafonal e più pensiero sottile. Soprattutto, più anticipazioni, quasi sempre confermate «come Dago anticipato». Sulle nomine alla Rai e nelle altre aziende partecipate, sui voti di sfiducia annunciati e non confermati, sulle richieste di prestiti dei colossi industriali controllati all' estero.

dago con la redazione (giorgio rutelli francesco persili federica macagnone riccardo panzetta alessandro berrettoni) Dago in redazione - ph Massimo Sestini

Anche senza la gola profonda Francesco Cossiga, D' Agostino e la sua redazione (Giorgio Rutelli, Francesco Persili, Federica Macagnone, Riccardo Panzetta, Alessandro Berrettoni) se la cavano alla grande. Notizie e opinioni insieme. Come La versione di Mughini e L' America fatta a Maglie by Maria Giovanna. Gossip meno di un tempo, e sagaci rubriche di servizio (La quarantena dei Giusti: Guida tv per reclusi). Fu Barbara Palombelli a fine anni Novanta a suggerire a D' Agostino in cerca dell' idea la strada del Web.

Dago in redazione - ph Massimo Sestini

Negli anni il portale è divenuto sismografo del palazzo, cannocchiale di scenari, sonda sociale, vetrina estetica, portineria del villaggio globale. Formule e linguaggi confluiti nello spin off televisivo Dago in the Sky. Se ne sono accorti anche all' estero se, giusto un anno fa, la University Italia Society ha chiamato il mefistofelico fondatore a sdottoreggiare a Oxford, e il prestigioso Politico.eu, la testata online più letta a Washington e a Bruxelles, ha dedicato un servizio a questo «disgraziato sito» definendolo «una lettura obbligata per le élite».

DAGO CON ALBERTO ARBASINO I SOPRANNOMI DI DAGOSPIA

Blog ruspante con refusi incorporati e senza le leccature da new web design, se D' Agostino sbaglia qualcosa lo fa per eccesso mai per difetto. Come nel caso dell' estenuante tormentone sul matrimonio di Pamela Prati. Ma in politica niente innamoramenti: né per Matteo Renzi, né per Matteo Salvini e nemmeno per lo statista Giuseppe Conte che solo sei mesi fa qualcuno pronosticava a vele spiegate sul Quirinale. Ne ha viste troppe Dago dalla terrazza dell' attico con vista su Castel sant' Angelo da una parte e su Piazza Navona dall' altra.

DAGOSPIA E POLITICO - DA IL MESSAGGERO dago e achille bonito oliva

Laboratorio, atelier, museo d' arte, factory postmoderna: chi ci è stato e ha visto il trionfo del kitsch e il bazar del trash, le bambole gonfiabili vicino ai simboli religiosi, capisce questo calderone dove si rifinisce l' opinione degli opinionisti che lo usano come cassetta degli attrezzi, bussola nel palazzo, concentrato di fluidi e umori, retrobottega del potere, bettola postribolare dove pescare il calembour illuminante. Insomma, Dagospia è insieme outlet delle firme, centro commerciale e mercato per intenditori. Ci puoi trovare l' analisi sofisticata, lo spiffero vaticano, il tweet malandrino.

arbore, zero, verdone e dago

Avanguardia dello spirito italiano: più vicino al cinismo antimoralista di Alberto Sordi e al gusto del paradosso di Alberto Arbasino che al bontonismo ideologizzato di Fabio Fazio e Roberto Saviano. Cento di questi giorni, Dago.

