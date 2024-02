200 EURO PER FARE UN KARAOKE – GIOVEDÌ KANYE WEST HA TENUTO UNA SEDUTA DI ASCOLTO COLLETTIVO DEL SUO NUOVO DISCO, “VULTURES”, DAVANTI A MIGLIAIA DI PERSONE: IL RAPPER, IN TOTAL BLACK E MASCHERATO (SARÀ STATO LUI?) NON HA NEMMENO TOCCATO IL MICROFONO, COSÌ COME I SUOI NUMEROSI OSPITI. SEMPLICEMENTE, QUALCUNO HA SCHIACCIATO PLAY E VIA CON LE CANZONI – IL COSTO DEI BIGLIETTI PER IL "LISTENING PARTY"? DA 138 A 200 EURO…

kanye west listening party forum di assago 1

Al Forum di Assago è andata in scena l'utlima follia di Kanye West. Non si può dire che abbia tenuto un concerto visto che nessuno ha cantato o suonato. "Non c’è musica dal vivo: qualcuno ha schiacciato play e via con le canzoni", si legge in un articolo su Il Corriere della Sera, "ci sono due star mondiali del rap, Kanye West e Ty Dolla $ign – entrambi in total black e maschera sul volto che copre occhi, naso e bocca – che presentano il loro Vultures. C’è l’hype del grande evento. Il parterre intero, senza un palco rialzato, fa da scena; il pubblico è a 360 gradi sulle tribune. Però nessuno suona. Nessuno canta".

kanye west listening party forum di assago 3

Tanto che le due star "non hanno nemmeno il microfono. Idem per gli ospiti – Quavo, Freddie Gibbs, Playboi Carti e altri big della scena rap americana – che arrivano nel corso della serata. L’idea di concerto non è nemmeno accennata: niente video, niente coreografie, sopra la scena solo un telo cilindrico su cui vengono proiettate immagini live e il fumo artificiale a terra".

Epperò, si legge ancora nell'articolo, non si può nemmeno dire che sia una "performance concettuale" perché "per scomodare l’arte e Marina Abramovic ci vorrebbe originalità, qui siamo nel già visto". E "non è nemmeno un dj set dove qualcosa in diretta comunque accade: qui le canzoni sono quelle del disco in totale playback, cori della Curva Nord dell’Inter compresi su Stars e Carnival". Però non è una truffa perché "sul biglietto la serata era chiaramente indicata come una 'audio experience', l’ennesima trovata sbilenca di Kanye West".

