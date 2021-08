IL 2021 SI PORTA VIA PURE CHARLIE WATTS – IL BATTERISTA METRONOMO DEI ROLLING STONES MUORE A 80 ANNI IN UN OSPEDALE DI LONDRA

Il batterista dei Rolling Stones Charlie Watts è morto all'età di 80 anni. Il musicista, che a giugno ha compiuto 80 anni, era membro del gruppo rock dal 1963.

Bernard Doherty, addetto stampa londinese, ha dichiarato: «E’ con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. È morto pacificamente in un ospedale di Londra oggi, circondato dall’affetto della sua famiglia. Charlie era un caro marito, padre e nonno e anche, come membro dei Rolling Stones, uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici intimi sia rispettata in questo momento difficile».

All'inizio di questo mese era stato annunciato che Watts avrebbe saltato il prossimo tour americano della band. Un suo portavoce ha detto che era "improbabile che fosse disponibile per la ripresa del Rolling Stones USA No Filter Tour di questo autunno" dopo che si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di cui non sono stati rivelati i dettagli.

Dopo l’annuncio dello stop, Watts aveva scherzato: «Per una volta il mio tempismo è stato un po' sbagliato. Sto lavorando duramente per essere completamente in forma, ma oggi ho accettato, su consiglio degli esperti, che ci vorrà un po' di tempo. Dopo la sofferenza provata dai fan a causa da Covid, non voglio che chi possiede un biglietto per un concerto dei Rolling Stones venga di nuovo deluso a causa di un altro rinvio o di una cancellazione. Ho perciò chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi». Dopo l’intervento un portavoce aveva assicurato che l’operazione era "completamente riuscita", ma Watts aveva bisogno di tempo per riprendersi.

Nel 2004, Watts è stato curato per un cancro alla gola al Royal Marsden Hospital di Londra: è stato dimesso dopo quattro mesi e sei settimane di radioterapia. Il musicista aveva scoperto del cancro dopo la comparsa di un nodulo sul lato sinistro del collo: la biopsia ha confermato che si tratta di un tumore maligno e a giugno è arrivata la diagnosi di cancro alla gola.

Watts, che ha smesso di fumare negli anni '80, ha detto durante un'intervista con la rivista “Rolling Stone” che si sentiva "molto fortunato" che i medici avessero preso il cancro in tempo. Dopo la sua guarigione, la band ha iniziato a lavorare al 22° album in studio, “A Bigger Bang”.

CHARLIE WATTS

Da "www.repubblica.it"

Morto il batterista dei Rolling Stones Charlie Watts. Aveva 80 anni. "Per una volta, il mio tempismo è stato leggermente sbagliato" aveva detto con una punta di ironia, dopo l’intervento del quale non era stata specificata la natura. Watts aveva fatto sapere di aver bisogno di riposo e di non poter prendere parte alle prove della band che inizieranno tra un paio di settimane.

Grande appassionato di jazz, che continuava a suonare parallelamente alla sua attività con gli Stones, Charlie Watts è stato l'ultimo tra i componenti ad unirsi alla band. Si era fatto le ossa suonando nei locali a Londra nei primi anni Sessanta esibendosi al fianco di Alexis Korner. Fu soltanto nel gennaio del 1963 che egli si unì in pianta stabile alla band di Jagger, Richards, Wyman e Jones, per rimanervi poi fino alla sua morte.

CHARLIE WATTS

Da "www.rockol.it"

Ma che ore sono? Le cinque del mattino? Ma chi cazzo è che telefona a quest’ora della notte?” Ottobre del 1984, siamo ad Amsterdam. Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones è nella sua stanza d’albergo quando riceve una telefonata. Accende la luce, guarda l’ora e si stupisce.

Lui non è come gli altri Stones. Sempre fedele alla moglie Shirley, è l’unico a rifiutare le groupies, anche se Mick Jagger e Keith Richards continuano a ripetergli che è pazzo, che la vita è una sola e quella degli Stones è la migliore delle vite possibili. Persino quando sono stati invitati nella villa di Hugh Hefner, il boss di Playboy, durante il tour americano del 1972, Watts è stato l’unico a trascorrere tutto il tempo nella sala giochi invece che con le conigliette. Insomma, non è normale che qualcuno lo chiami alle cinque del mattino, a meno che sia successo qualcosa di grave. Così va a rispondere.

È Mick Jagger. Lui e Keith Richards, ma questo Charlie Watts lo saprà soltanto in seguito, sono appena tornati da una notte di alcol ed eccessi vari ed eventuali. “Perché non chiamiamo Charlie?”, dice a Keith. “Beh, lo conosci. A quest’ora dorme”. “Chiamiamolo lo stesso”, dice Mick. Jagger fa il numero della stanza di Watts. “Ehi, dov’è il mio batterista?”, chiede. “Perché non trascini il tuo culo fino a qui?”

Charlie Watts non dice una parola, appende la cornetta, va in bagno, si fa la barba, si mette lo smoking, lucida le scarpe, le indossa. Esce dalla stanza, raggiunge Jagger nella camera di Keith, si avvicina e gli sferra un sensazionale pugno in faccia. Jagger finisce sopra un piatto di salmone affumicato, Keith Richards lo afferra per una gamba impedendogli così di precipitare dalla finestra aperta al ventesimo piano. Jagger non accenna a rialzarsi, guarda Charlie Watts con aria interrogativa. E Charlie Watts gli dice: “Non mi chiamare mai più il mio batterista. Sei tu il mio fottuto cantante del cazzo!”.

Questo aneddoto è tratto da “Rock Bazar”, un libro di Massimo Cotto edito da Vololibero Edizioni e Virgin Radio, che raccoglie 575 racconti tratti dall’omonima trasmissione radiofonica che narra storie vere e leggende, eccessi e follie delle rockstar.

