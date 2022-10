30 ANNI DI PORNO MA HA ANCORA VOGLIA DI SBUCCIARE PISELLI - LA 53ENNE JULIA ANN, TRA LE MILF PIU’ QUOTATE DEL BUSINESS, E’ ANCORA IN PISTA A MANDARE FUORI DI TESTA I PISCHELLI - BARBARA COSTA: “È RIUSCITA IN 3 DECENNI A PRIMEGGIARE IN UN PORNO MAI FERMO NÉ UGUALE A SÉ STESSO. HA INIZIATO CHE C’ERANO ANCORA LE VIDEOCASSETTE E I CINEMA A LUCI ROSSE, MA SOPRATTUTTO LE ATTRICI NON ERANO DELLE IMPRENDITRICI, DEI BRAND, COME SONO OGGI - GUADAGNAVA CIFRE ALTISSIME, E PERÒ, DOPO I 30 ANNI, ERA PREPENSIONATA. L’ASCESA DELLE MILF NEL PORNO INVECE…”

Barbara Costa per Dagospia

julia ann 2

30 anni di porno! Complimenti a Julia Ann, grandissima porno star, e una tra le pochissime giunta a spegnere 30 candeline di porno sc*pate! Julia Ann, 53enne vorace, e tra le attrici milf più quotate, e che fiera e divertita dice che una bella parte della sua attuale fanbase è composta da ragazzi che, quando lei ha aperto le gambe al porno la prima volta, nemmeno erano nati!

julia ann brazzers

Seducentissima Julia Ann, e prendiamoci la patriottica porzione di merito in tale pornografico asso: Julia ha genitori italiani! Il suo nome vero è Julia, il suo cognome vero è Tavella, cognome che i fan del porno più in età e ferrati ci scommetto ricordano da lei rilasciato in alcune sue originarie prove porno, ma poi subito abbandonato perché per niente… armonico.

julia ann 1

Bando alle ciance: al solo mormorare il nome Julia Ann i peni dei pornomani dai peli bianchi si emozionano nelle mutande: i caldi ricordi che questa femmina scatena… facial compresi, facial che i fan di Julia poco amano, e per le sue smorfie a ricevere lo sperma, ma lei ve l’ha spiegato: mai ha superato la paura d’uno "sparo" sbagliato, dritto negli occhi, e che brucia e fa male!

julia ann 2014

Il 1992 è l’anno d’esordio di Julia Ann, l’anno in cui gira "Hidden Obsessions", porno pensato scritto e diretto dal Maestro Andrew Blake, e film in cui Julia addenta un lesbo per cui vince un Oscar del Porno… ma Julia come ci arriva, già con la sua primissima performance, nel porno che conta? Julia Ann è una californiana cresciuta a Idyllwild, un posto alla periferia di tutto, con mamma e papà che lavorano, e lei lasciata alle cure della nonna. Finita la scuola privata, Julia va a Los Angeles e fa la modella ma non è la moda che le dà i primi guadagni: lei si fa un nome nel ramo delle… lottatrici di fango!

julia ann tw

È dandoci sotto in sudicie lotte tra femmine in bikini, con intorno torme di maschi scalmanati, che Julia Ann si fa valere. Leggenda vuole che la bionda futura diva del porno a una festa in spiaggia incontri un’altra bionda con la medesima voglia di spaccare il mondo: il suo nome? Janine Lindemulder, ed ecco che i peni dei miei lettori più "anta" fanno un’altra capriola, festosi e scoppiettanti, al ricordo di quest’altra porno virago, Janine, che, con Julia, forma il pazzesco duo di strip-tease "Blondage".

Non passa molto tempo che queste due bombe del sesso dai boss del porno vengano notate: Andrew Blake fa giungere a Janine lo script di Hidden Obsessions, Blake la vuole protagonista, Janine ci vuole dentro pure Julia: la scena delle due che giocano con sex toys di ghiaccio infilandoseli ovunque, goccianti sulle loro grazie eccitate, fa scuola e storia del porno. Il secondo porno di Julia è con Rocco Siffredi, un capitolo del suo "Casanova".

julia ann la mamma della mia fidanzata

Julia e Janine diventano simbolo della "Vivid", la più rinomata agenzia porno dei '90s, l’agenzia che lo stesso Rocco rievoca come vi si fiondasse a ogni chiamata di set, perché garanzia di pornate eccezionali. E agenzia avente questa regola ferrea: si gira solo col preservativo! E per sventare l’AIDS, prima che il porno si dotasse di indubbi e obbligatori test bisettimanali incrociati a un rigido tracciamento web dello stato di salute di ogni performer (e uso di condom che nel porno qualcuno rivorrebbe doveroso ma che non renderebbe possibile realizzare il genere più girato e richiesto e cioè il gonzo, l’all sex il più sostenuto e rude, e sesso gonzo che, col condom, provocherebbe pericolose e feroci irritazioni a vagine e ani).

julia ann janine lindemulder (2)

Julia Ann è riuscita in 3 decenni a primeggiare in un porno mai fermo né uguale a sé stesso. Lei ha iniziato che c’erano ancora le videocassette, il porno lo trovavi o lì, o in sporadici cinema a luci rosse, ma soprattutto le attrici non erano delle imprenditrici, dei brand, come sono oggi. 30 anni fa della tua promozione, e look, e a farti diventare una star, pensava l’agenzia: un’attrice non era autonoma in nulla.

julia ann reflexxxions 2007

Guadagnava cifre altissime, e però, dopo i 30 anni, era prepensionata. L’ascesa delle milf nel porno si deve alla "resistenza" di Julia e della sua generazione di attrici: chi non s’è ritirata caparbia ha continuato, forte come Julia di fan che non l’hanno mai tradita. E forte d’un corpo che ha resistito e che sa il fatto suo con idoneo aiuto chirurgico ed estetico (Julia ha rifatto seno, labbra, e naso, quest’ultimo dopo il calcio di un cavallo).

julia ann janine lindemulder blondage calendar

Julia ha retto 30 anni e non ha alcuna intenzione di smettere (“il sesso di una donna entra davvero in gioco con la maturità”) e di più ha persistito alla cattiva nomea che cade sulle donne del porno. Lei non si è mai sentita sporca, sbagliata, usata, abusata. Ha fatto ciò che voleva – e vuole – fare e, ovvio, in 30 anni, ha affrontato cadute e periodi no. Ha un divorzio alle spalle, e non ha figli. Julia Ann è tra le rare pornoattrici americane riuscita a entrare nel mercato porno più grande – e ricco – al mondo, quello giapponese.

julia ann official site

Come è stata tra le prime a venire a mettersi alla prova in Europa valutandolo un porno diverso – per approccio al sesso e teorico e filmato – ma non minore di quello USA. Ha in bacheca 12 Oscar del Porno, è 3 volte consecutiva Best Milf, e i suoi video più recenti su Pornhub fanno views a milioni. Qual è la sua scena più hard? Quella con Manuel Ferrara, un anal pluri orgasmico alla cui fine si ritrovò con un labbro ferito e un grosso livido, affatto rammentandosi come se li era procurati.

