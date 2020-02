Da corriere.it

Il coronavirus arriva in Piemonte. Un caso di contagio è stato registrato oggi, sabato 22, all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Si tratta di un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con alcune delle persone contagiate in Lombardia. Il 40enne al momento, ha un po’ di febbre, ma non sarebbe grave. Lo ha confermato la Regione Piemonte nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede della protezione civile di Torino, in corso Marche.

Unità di crisi permanente

«Alle 18 avremo un confronto con il governo - ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Da ieri, venerdì 21 febbraio, abbiamo una situazione che stiamo gestendo, il livello di attenzione è altissimo e ora di contenimento. Con prefetto e sindaca abbiamo ritenuto opportuno riunire l’Unità di crisi permanente. Quindici i casi in corso di accertamento al momento.

Il coronavirus tiene banco in queste ore. Dopo i primi contagi e i primi due decessi, anche Rita Dalla Chiesa commenta la tragica situazione. "Io capisco il diritto alla privacy - esordisce su Twitter -. Ma se tengono nascosti i nomi delle persone 'sospette', il contagio si allarga come un cerchio nell'acqua....Chi è entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare". In effetti, a parte l'identità del 77enne, Adriano Trevisan, morto a causa dell'epidemia cinese, nessuno è a conoscenza di chi sono gli altri 32 infetti in Lombardia, i 7 in Veneto e la donna deceduta a Casalpusterlengo.

