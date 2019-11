''ADRIAN'' NON RECUPERA NONOSTANTE MARIA LA SANGUINARIA E MORANDI (13,7-8,7%) - ''UN PASSO DAL CIELO'' VINCE CON 22,3%, BENE LA CARRÀ (8,2%) - DEL DEBBIO FURIOSO (6,7%) - FORMIGLI (5,4%) - 'XFACTOR' (3,1%) - 'TIENDA' SU REAL TIME (0,9%) - MORENO (3,3%), PALOMBA (5,1-4,8%), GRUBER (6,8%) - E.DANIELE (18-13,9%) - 'FORUM' (18,3%), ISOARDI (12,3%) - SAGRAMOLA (13,8%) - VESPA (11,2%), BATTUTE? (4,5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 A Raccontare comincia Tu ha raccolto davanti al video 1.923.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

i silenzi di adriano celentano versus quelli di maria de filippi

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.205.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 998.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 Spiderman 2 ha segnato l’1.7% con 382.000 spettatori mentre sul Nove Indovina chi ha catturato l’attenzione di 333.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 A Lonely Place to Die sigla il 2% con 504.000 spettatori e su Iris Il Cavaliere Pallido si porta al 2.2% con 528.000 spettatori. Su Real Time Tienda – Missione Bellezza piace a 228.000 spettatori (0.9%). Su Sky Uno X Factor 2019 sigla il 3.1% con 741.000 spettatori.

Access Prime Time

Deal with It al 2.3%

MARIA DE FILIPPI ADRIANO CELENTANO

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.492.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.581.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3% con 861.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.340.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.076.000 spettatori pari al 4.5% e Un Posto al Sole 1.864.000 (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.251.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.253.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.729.000 spettatori (6.8%). Su TV8 Guess my Age piace a 520.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 577.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti B&B sigla l’1.6% con 387.000 spettatori.

Preserale

Caduta Libera al 20%

ADRIANO CELENTANO MARIA DE FILIPPI GIANNI MORANDI

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.453.000 spettatori (20.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.960.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.681.000 spettatori con il 16.8% di share e Caduta Libera 3.929.000 con il 20% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 592.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 1.111.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.8% con 671.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 699.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Blob segna 1.082.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 826.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 324.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 431.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Mi Manda RaiTre sfiora l’8%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 850.000 telespettatori con il 16.2% di share; Storie Italiane ottiene 937.000 spettatori con il 18% di share nella prima parte e 858.000 (13.9%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 857.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e 743.000 (14.3%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 160.000 spettatori (3.1%).

MARIA DE FILIPPI ADRIANO CELENTANO

Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 131.000 spettatori pari al 2.1% e The Mentalist piace a 164.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e a 219.000 (3.3%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 552.000 spettatori pari al 9.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.9% con 414.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 128.000 spettatori con share del 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 253.000 (4.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 302.000 spettatori pari al 5.8%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri 5.7%-8.1%

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 14.12.000 spettatori con il 12.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.544.000 telespettatori con il 18.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 391.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 878.000 (8.1%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 922.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 503.000 spettatori (7.8%), Quante Storie si porta al 6.2% con 799.000 spettatori e Passato e Presente al 4.2% con 608.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 105.000 spettatori con l’1.6% di share nella prima puntata e 253.000 (2.2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 609.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 411.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte, e 604.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

un passo dal cielo 5 2

Daytime Pomeriggio

Geo al 13.8%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.653.000 spettatori (12.3% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.524.000 spettatori (13.6%). La Vita in Diretta informa 1.912.000 spettatori con il 14.8% (presentazione 1.339.000 – 11.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.473.000 spettatori (17%), Una Vita ha convinto 2.347.000 spettatori con il 16.6% di share mentre Uomini e Donne si porta al 18.6% con 2.301.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 18.9% con 2.110.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 19.6% con 2.183.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.3% con 1.953.000 spettatori nella prima parte, al 16.2% con 2.263.000 spettatori nella seconda e al 13.4% con 2.035.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 695.000 spettatori (5.5%), Squadra Speciale Cobra 11 414.000 (3.7%) nel primo episodio e 512.000 (4,2%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 889.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 960.000 (6.7%) nel secondo e 966.000 (7%) nel terzo.

un passo dal cielo 5 1

Big Bang Theory diverte 684.000 spettatori (5.4%) e Lethal Weapon 438.000 (3.8%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 516.000 spettatori (4.5%) e Geo a 1.852.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 970.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 427.000 spettatori con il 4.4%. Su TV8 Vite da Copertina piace a 134.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Porta a Porta all’11.2%

Su Rai1 Porta a Porta convince 991.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 386.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rai2 Battute? segna 458.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai 3 Mani Rosse segna il 3.7% con 566.000 spettatori. Su Italia1 Atto di Forza viene visto da una media di 498.000 ascoltatori con il 5% di share. Su Rete4 Briganti, Amore e Libertà ha segnato il 4.7% con 203.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.000.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.286.000 (23%)

TG2

Ore 13.00 2.104.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.636.000 (6.6%)

TG3

bruno vespa foto di bacco

Ore 14.25 1.660.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.184.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.905.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.753.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.473.000 (12.8%)

Ore 18.30 897.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 315.000 (3.5%)

Ore 18.55 795.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 655.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.305.000 (5.7%)