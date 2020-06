30 giu 2020 19:26

''BRUCIO'' DI GODURIA - PRESTA NON ASPETTAVA ALTRO: IL PROGRAMMA DELLA MAGGIONI FA UN MISERO 7,6% DOPO IL MEGA-TRAINO DI MONTALBANO. L'EX PRESIDENTE DELLA RAI HA SCALPITATO PER TORNARE IN VIDEO, AFFONDANDO LO SHARE DELLA RETE AMMIRAGLIA A LIVELLI - LA MAGGIONI SILURÒ SU DUE PIEDI PAOLA PEREGO PER LA GAFFE SULLE ''FIDANZATE DELL'EST'', E NE PARLÒ MALE SUI GIORNALI. IL MARITO NON HA DIMENTICATO: ''SETTE STORIE'' AL 7%. AVREBBE FATTO MEGLIO A CHIAMARE IL PROGRAMMA 14 STORIE