4 mag 2020 18:19

''CAIRO NON È INTERESSATO A USCIRE DA RCS DI CUI DETIENE OLTRE IL 60% DEL CAPITALE''. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: ''L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI RCS SI È RIDOTTO IN MISURA MOLTO SIGNIFICATIVA. A FINE DICEMBRE 2019 ERA PARI A EURO 131,8 MILIONI, DEI QUALI CIRCA EURO 37 MILIONI NEI CONFRONTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO, CHE DAL 2016 NON DETIENE PIÙ LA PARTECIPAZIONE DEL 4,1% IN RCS E CON CUI PERMANGONO BUONI RAPPORTI''