''CARA MINA, MENO MALE CHE TI SEI TOLTA DALLE P…'' - VIDEO: LA SEMPRE MITICA IVA ZANICCHI SCATENATA A ''FORUM'', PARLA DELLA RIVALITÀ CON MINA: ''MA NON SI PUÒ ESSERE RIVALI DI UN MITO, LEI HA SCELTO DI RITIRARSI IN UN CASTELLO A LUGANO. MI RACCOMANDO, NON RIAPPARIRE MAI PIÙ! CHE POI MI HANNO ANCHE DETTO CHE SEI DIVENTATA PIUTTOSTO GRASSA, E HAI QUALCHE RUGA…QUINDI VUOL DIRE CHE SEI UMANA! NON FARTI VEDERE CHE NOI…''

DAGONEWS

Iva Zanicchi stamattina era ospite a ''Forum'', e appena entra in studio Barbara Palombelli le chiede: ''Me lo domando da quando ero ragazzina, ma tu eri un po' invidiosa di Mina?''. L'Aquila di Ligonchio non tentenna: ''Sì sì, eccome se ero invidiosa!''.

Poco dopo Iva parla del suo libro ''Nata di luna buona'' e la Palombelli torna sul punto: ''Prima ti ho chiesto se Mina fosse un personaggio ingombrante, perché è il personaggio ingombrante della canzone italiana. Però lei si è tolta dalla scena, e in fondo vi ha lasciato spazio, no? La vogliamo ringraziare?''.

E Iva si mette a scherzare: ''Cara Mina, meno male che ti sei tolta dalle p… ma nooo, nel senso, no, no, guai a dire…ma il problema è che dicevano ''rivale di Mina'', ma non si può essere rivali di Mina. Non perché lei sia chissà…no, non si può essere rivali di Mina perché lei ha avuto questa intuizione di ritirarsi in un castello a Lugano ed è diventata un mito, l'unico mito che abbiamo. Solo lei''.

Palombelli: ''Parla attraverso questa voce, ogni tanto illumina certe pubblicità''.

Zanicchi: ''Una voce ancora bella. Non ti far vedere, Mina! Non riapparire mai più perché per noi sei un mito!'' (ride). ''Dato che mi hanno detto che sei piuttosto grassa…''

Palombelli: ''Beh, questa non è né una colpa né ancora un reato''

Zanicchi: ''No, dico, è umana, è come noi, ha anche qualche ruga. Non farti vedere che noi ti immaginiamo ancora magra, bella, come 50 anni fa''.

