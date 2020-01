''CHI ME L'HA FATTO FARE''. E IL FESTIVAL DI AMADEUS DIVENTA IL FESTIVAL DI FIORELLO (VIDEO) - ALLA CONFERENZA STAMPA DI SANREMO LO SHOWMAN NON C'E' MA E' IL PROTAGONISTA - 11 DONNE SUL PALCO, DA DILETTA LEOTTA A RULA, DA MARA VENIER AD ANTONELLA CLERICI, SABRINA SALERNO, LADY RONALDO E LADY VALENTINO ROSSI - DUA LIPA, BENIGNI, SI TRATTA PER ZUCCHERO E ALBANO & ROMINA, ULTIMO COME SUPER-OSPITE (DOPO I VAFFA DELL'ANNO SCORSO) - ''PAVONE SOVRANISTA? NEMMENO LO SAPEVO''

Quando il 2 d’agosto ho ricevuto le telefonate di tutta l’azienda per Sanremo 2020 è stata una grandissima emozione. Sono tranquillo perché è il sogno di quando ero bambino. Ho voluto lavorare al Festival come l’ho sempre pensato, un occhio al passato ma che guarda al presente e al futuro”, ha esordito così Amadeus in conferenza stampa a Sanremo. Un lungo incontro con i giornalisti tra novità e notizie sulla 70° edizione del Festival.

I COLPI DI AMADEUS: “FIORELLO E TIZIANO FERRO TUTTE LE SERE”

“Sanremo è anche una festa e nelle feste chiami gli amici. Il primo è Fiorello, è stato il primo a chiamarmi e ci siamo ricordati di una promessa fatta 35 anni fa, ai tempi di Deejay Tv. Ho già prenotato la camera per lui di fronte alla mia. E’ un fratello che è con me in questa avventura”, ha dichiarato il padrone di casa. Il mattatore siciliano è intervenuto con un filmato “Io non avrei proprio deciso”, ha scherzato e sul finale ha fatto il bis con una nota vocale: “Mi hai messo già ansia. Io non so ancora una minchia di niente di cosa farò? Ma non perché non te lo voglio dire, perché non lo so! Cu’ m’u fici fare.” La notizia è che, a sorpresa, Fiorello sarà sul palco dell’Ariston tutte le sere, proprio come Tiziano Ferro.

“Quando ho chiesto a Tiziano di esserci tutte le sere è stato felicissimo: ‘Ma veramente tutte le sere? E’ bellissimo‘”, ha raccontato il conduttore con Ferro che non ha nascosto, anche lui con un filmato, la sua emozione: “Amadeus chiamandomi ha realizzato un sogno, sarà fantastico per me far parte del cast di questo Festival. Sanremo mi ha fatto diventare un sognatore perché quando ero ragazzino lo guardavo e speravo di fare quello, esserci per cinque sere è un privilegio A 40 anni è essere felice come un bambino di 8 è una fortuna. Grazie per quella telefonata.”

LE DONNE DI SANREMO: DA BELLUCCI A LEOTTA, DALLA CLERICI ALLA VENIER

Saranno undici le donne di Sanremo 2020, si alterneranno nel corso delle cinque serate. “Si parlava di due donne all’inizio e tutti a dirmi ‘solo due donne?’, poi ne ho portate dieci e via a dire “eh, ma sono troppe”, ha scherzato il direttore artistico. Ad aprire la 70° edizione del Festival la conduttrice, molto amata sui social, Diletta Leotta e la discussa giornalista Rula Jebreal.

Nella seconda serata spazio Monica Belucci, un colpo chiuso probabilmente nelle ultime ore. Per l’attrice un ruolo più vicino all’ospitata che alla coconduzione, sul palco al mercoledì anche le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti con la showgirl Sabrina Salerno. Il giovedì sera sul palco la signora Ronaldo Georgina Rodriguez e la conduttrice albanese, sconosciuta al pubblico italiano, Alketa Vejsiu. Al venerdì Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. L’ultima sera Mara Venier con il ritorno di Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

BENIGNI IL GIOVEDI, ARRIVANO DUA LIPA, RANIERI, DORELLI E MIKA. SI TRATTA PER ULTIMO E ZUCCHURO, NON CI SARA’ MICHELLE OBAMA

Roberto Benigni aveva annunciato la sua presenza a Che tempo che fa: “Mi chiama anche lui come il sindaco, Amedeus. Non chiedo mai cosa faranno, perché sarà sicuramente indimenticabile e imprevedibile. Come per Fiorello, come per Tiziano. Benigni sta preparando qualcosa di particolare“, ha spiegato Amadeus annunciando che il premio Oscar salirà sul palco dell’Ariston il giovedì sera. Non solo Benigni, ma come immaginabile non ci sarà Michelle Obama, cachet fuori portata. Massimo Ranieri duetterà con Tiziano Ferro, arriveranno Dua Lipa, Salmo, Mika, Johnny Dorelli, Lewis Capaldi. Trattative in corso con Ultimo e Zucchero, stesso discorso per Albano e Romina che potrebbero cantare anche l’inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Altre sorprese previste ma non svelate.

AMADEUS: “PAVONE SOVRANISTA? NEMMENO LO SAPEVO. RULA? NON AVREI IMMAGINATO SCONTRO POLITICO”

“Non sapevo che fosse sovranista e davvero non m’importa. Non c’entra nulla“, dice Amadeus in merito alla polemica sulla presenza in gara di Rita Pavone. Da settimane si discute anche di Rula Jebreal: “Volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne. Nel mio Sanremo la sensibilità delle persone che deve prevalere: voleva una persona dall’esperienza internazionale per parlare di donne e la donna va rispettata a prescindere da tutto. Non c’è nessun’appartenenza politica, non immaginavo tutte queste polemiche. Dichiaro per chi faccio il tifo calcistico ma non per chi voto, io faccio televisione per le famiglie.

Quando ho pensato a Rula era perché avevo visto questa giornalista alla Cnn, avevo letto la sua storia e le ho detto che volevo incontrarla perché in apertura del Festival si parlasse delle donne. Il mio invito è legato a qualcosa a tutela delle donne, non avrei mai immaginato uno scontro politico.” In difesa della Jebreal anche Laura Chimenti: “Certe polemiche non dovrebbero arrivare sul palco di Sanremo” e Emma D’Aquino: “Parlare di lotta alla violenza contro le donne dovrebbe essere un impegno quotidiano, siamo contenti che venga fatto a Sanremo”. E per restare in tema polemiche il conduttore non si sottrae nemmeno sul lista gate:

“Non era mai accaduto che i 24 big fossero presenti il 6 gennaio, volevo dare una vetrina già illuminata ai big e i risultati si sono visti. Sull’annuncio l’ho fatto d’impulso, non ingenuamente. Mi sono arrabbiato il 30 sera, perché non volevo che i nomi fossero usciti su un solo giornale. I nomi sono sempre stati 24 e non l’ho mai detto a nessuno. Volevo dirne 20. perché mi ero reso conto che come pensavo a un nome lo vedevo in giro pubblicato da qualche parte. Quando li ho visti sul giornale mi sono arrabbiato e ho scelto, non ingenuamente, sapendo di fare una cosa non corretta, di darlo a un quotidiano. Di questo chiedo scusa: non volevo che un solo cartaceo che potesse fare la parte del direttore artistico e spoilerare la notizia. Che poi tra colleghi non si fa, è una questione di rispetto”.

CONFERENZA SENZA IL DIRETTORE DI RAI1. AMADEUS RINGRAZIA LA DE SANTIS

Amadeus ringrazia la direttrice: “Ringrazio Teresa De Santis, perché è stata tra le persone che mi hanno voluto al Festival. Noi dobbiamo portare a casa un Festival e so che siamo tutti uniti per questo, al di là di quello che sta accadendo”. La dirigente non ha infatti presenziato alla conferenza stampa dopo la sua uscita da Rai1 per fare spazio a Stefano Coletta. Il vicedirettore Fasulo non nega la novità della situazione:

“Diciamo che a questo punto del Festival è una novità assoluta ma l’azienda ha gli anticorpi e le procedure per andare avanti. Si mettono in campo dei by-pass, ma si va avanti.” Commenta anche Antonio Marano: “La Rai ha le panchine lunghe, quel che conta è il progetto. La cosa bella della Rai è che non la ferma nessuno e porta a casa ascolti e cambiamento”.

PRIMA FESTIVAL E L’ALTROFESTIVAL: CON SAVINO ANCHE MYSS KETA

Il DopoFestival com’è noto andrà in onda su RaiPlay con un titolo differente, L’AltroFestival, e la conduzione di Nicola Savino. Al suo fianco Myss Keta, i Gemelli di Guidonia, Valerio Lundini da Battute, Eddy Anselmi. Prima Festival, i dieci minuti che precedono le puntate della kermesse, sarà affidato a Gigi e Ross e Ema Stockolma.

