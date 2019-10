''CLAVALA! CLAVALA!''. NO, NON VUOL DIRE QUELLO CHE PENSATE, MA SIAMO LÌ: VACCHI NEL SUO ULTIMO VIDEO SI INGROPPA IL TAVOLO DA PRANZO E POI GRIDA ''MARTELLALA'' DOPO AVER ANSIMATO '' DAI, PRENDILO, PRENDILO'', SOPRA, SOTTO, LENTAMENTE, SCULACCIANDO UN'IMMAGINARIA ''FIDANZATA'' MENTRE QUELLA UFFICIALE È SEDUTA CHE SGHIGNAZZA. L'UNICO SINCERO È IL CANE CHE DORME DURANTE L'ECCITANTE SCENETTA…

Olga Luce per https://www.style24.it

Gianluca Vacchi continua a far parlare di sé attraverso le sue esibizioni a dir poco improbabili. L’ultimo video pubblicato sul profilo instagram ufficiale dell’imprenditore è una piccola messa in scena organizzata in una lussuosissima sala da pranzo che è diventata il set di un’esibizione quasi scandalosa del Vacchi. La reazione migliore? Quella del cane.

gianluca vacchi clavala 5

Gianluca Vacchi: è proprio necessario?

Imprenditore dall’enorme fortuna familiare, personaggio assolutamente al di sopra delle righe, dj, influencer e trend setter, Gianluca Vacchi è salito all’onore delle cronache mondane grazie al suo stile di vita esagerato e all’abitudine a prendersi molto o molto poco sul serio.

Dopo aver pubblicato un video in cui sfamava il suo ippopotamo domestico, dopo aver fatto scuola agli influencer più giovani e meno esperti di lui, lanciando tendenze di stile e tormentoni, alcuni giorni fa Gianluca Vacchi ha deciso di esibirsi in un balletto sensuale in una camera da pranzo. Di scandaloso in senso stretto nel video non c’è molto: Vacchi veste con la sua solita disinvoltura un bellissimo completo grigio perla e non mostra nemmeno un centimetro di pelle.

Nonostante questo ammicca alla telecamera, si esibisce in passi di danza che mimano sfregamenti hot e veri e propri atti sessuali che vengono “consumati” prima contro il tavolo e poi direttamente al di sopra di esso.

gianluca vacchi clavala 4

La reazione della donna e del cane

Nel video compaiono, oltre a Vacchi, altre due figure: una donna seduta al tavolo, vestita in maniera perfettamente formale con tailleur scuro e camicia chiara, e un grosso cane bianco accucciato sotto il tavolo intento a schiacciare un pisolino pomeridiano.

Entrambe le “comparse” del video ignorano Vacchi e il suo dimenarsi: la ragazza abbozza un sorriso noncurante mentre il cane fa quasi finta che non ci sia un uomo nella stanza impegnato ad accoppiarsi con un grosso tavolo di legno.

Tutto organizzato nei minimi dettagli

Nel bel mezzo della sua esibizione su un brano latinoamericano Gianluca Vacchi ha anche preso in mano un martello e un chiodo di ferro con i quali ha cominciato a tenere il ritmo del brano fino a che il video non si è concluso.

Questo dettaglio conferma che l’intero video fosse stato organizzato nei minimi dettagli, dal set alla scenografia fino agli improbabili “oggetti di scena” che erano stati preparati su una sedia, a portata di mano del protagonista.

gianluca vacchi clavala 3

Il motivo per cui l’imprenditore e influencer continui a realizzare video di questo tipo, in cui si esibisce in balletti più o meno accettabili, è ancora piuttosto indefinito.

L’unica ragione dietro agli sforzi mediatici del Vacchi sembra quella della continua costruzione del suo personal brand, cioè il costruire un’immagine dettagliata e sfarzosa del “gentleman” italiano che dedica tutte le proprie energie a godersi la vita in ogni sfaccettatura mantenendo sempre uno stile personale e impeccabile. Funziona? Pare proprio di sì: i follower continuano a commentare i post di Gianluca e moltissimi influencer o aspiranti tali continuano a ispirare a lui le proprie imprese sui social media.

gianluca vacchi clavala 2 gianluca vacchi clavala 1

gianluca vacchi si fa sculacciare 16 gianluca vacchi si fa sculacciare 15 gianluca vacchi si fa sculacciare 11 gianluca vacchi 9 gianluca vacchi si fa sculacciare 1 gianluca vacchi si fa sculacciare 10 gianluca vacchi si fa sculacciare 14 gianluca vacchi si fa sculacciare 12 gianluca vacchi si fa sculacciare 13