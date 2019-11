''ERA UNA COSÌ BELLA SERATA MA ADESSO C'È 'LIVE-NON È LA D'URSO''' - VIDEO: GREGGIO E IACCHETTI PUNZECCHIANO BARBARIE IN UN ''FUORIONDA'' FINTO-RUBATO IN CUI I DUE PRESENTATORI SI RIVOLGONO AL CANE SUL BANCONE E GREGGIO GLI DICE: ''VAI DA BARBARA D'URSO CHE è UNA COLLEGA, VAI SU'' - SU TWITTER SI DIVIDONO: ''LE HA DATO DELLA CAGNA? O SOTTINTENDE CHE FA UNA TV DA CANI''. IN ENTRAMBI I CASI, NON PROPRIO UN COMPLIMENTO…

VIDEO: ''STRISCIA'' E IL NON-FUORIONDA DI GREGGIO E IACCHETTI CON IL CANE MANDATO DALLA D'URSO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/cosa-combinano-ezio-ed-enzo-fuorionda-_62002.shtml

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

greggio iacchetti striscia

Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“, dice Ezio Greggio sul finale di Striscia la Notizia. Iacchetti rilancia: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”, il collega esulta: “Menomale che bella notizia.” Il siparietto nel tg satirico regala una promozione atipica al programma che segue, strappando qualche sorriso ad alcuni ma concedendo anche l’occasione ad altri di sottolineare uno spirito poco aziendalista dei due conduttori.

barbara d urso durso

Sui social non passa inosservato un fuorionda caricato sul sito della trasmissione pubblicato il 23 novembre: “Cosa combinano Ezio ed Enzo fuorionda? Momenti di ilarità in studio tra i nostri conduttori che non riescono a smettere di ridere durante le registrazioni di Striscia“. I due volti della trasmissione sorridono e non riescono a concludere il lancio, il cane sale sul bancone e Greggio dice testualmente: “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su“.

Per alcuni utenti, molti senza nome e cognome, Greggio avrebbe in questo modo dato della “cagna” a Carmelita, come la chiamano i suoi fan. Molto più probabile che il riferimento fosse riferito non alla donna ma alla professionista e alla sua tv “da cani”, aspetto che si potrebbe comunque ritenere offensivo. E’ opportuno ricordare che è stato proprio il tg satirico a pubblicare il fuorionda, se l’intento fosse stato quello di colpire la collega in quanto donna lo avrebbe ugualmente diffuso?

iacchetti greggio barbara d urso live