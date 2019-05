IL ''GF-D'URSO'' STRAVINCE (22,4%) CHIUDENDO ALL'ALBA (33,9% GLI ULTIMI MINUTI) CONTRO UN BRU-NEO SPECIALE (11,6%) MA CHE DURA LA METÀ - ZORO POST-ELETTORALE REGALA A LA7 UN 6,7% MAI VISTO DI LUNEDÌ (E MANCO DA ZORO QUEST'ANNO) - PORRO (4,1%) - ELISEI (3,5%), PALOMBA (4,7-4%), GRUBER BOOM! (10,1%) - ELEONORA DANIELE (15,2-14,7%), 'FORUM' (16%), ISOARDI (12,3%) - ''POVERA PATRIA'' (2,5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

francesca de andre' giorgio tambellini

Nella serata di ieri, lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo Bennato tra Rossini e Rock ‘n’ Roll ha interessato 851.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Su Italia 1 L’alba del pianeta delle scimmie ha intrattenuto 1.331.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Matrimonio che Vorrei ha ottenuto 1.342.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 752.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Propaganda Live – Speciale Elezioni ha registrato 1.133.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su Tv8 Karate Kid II – La storia continua ha ottenuto 507.000 spettatori con il 2.2%.

Sul Nove – dalle 19.29 alle 23.04 – Radio Italia Live – Il Concerto ha realizzato 329.000 spettatori con uno share dell’1.4% (nel dettaglio dalle 21.06 alle 23.04: 452.000 – 1.8%; qui gli ascolti dello scorso anno). Su Real Time – dalle 21.06 alle 23.04 – Radio Italia Live – Il Concerto segna 236.000 spettatori e l’1%. Sul 20 Mad Max: Fury Road ha raccolto 403.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Morgan ha ottenuto 452.000 spettatori e l’1.8%. Su Iris Out of Time segna 618.000 spettatori e il 2.5%. Su Rai Premium Ballando…Tutti in Pista ha raccolto 284.000 spettatori (1.1%) e Ballando con le Stelle segna 252.000 spettatori con l’1.7%.

francesca de andre vede il suo fidanzato giorgio

Ascolti TV Access Prime Time

Boom Gruber. Basso il Radio Italia Live.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.378.000 spettatori con il 17%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.961.000 spettatori con uno share del 19.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 907.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.050.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 1.678.000 spettatori con il 6.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.844.000 spettatori pari al 7.2%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.153.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.032.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.623.000 spettatori (10.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 640.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove nel dettaglio Radio Italia Live – Il Concerto ha raccolto 171.000 spettatori con lo 0.8%. Su Real Time – dalle 19.29 alle 21.02 – Radio Italia Live – Il Concerto segna 206.000 spettatori e lo 0.9%.

Preserale

Giordano si porta al 5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.068.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.392.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.659.000 spettatori (17.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.964.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 603.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 1.071.000 (4.9%), nel secondo episodio.

giorgio tambellini e francesca de andre 1

Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 350.000 spettatori con il 2.1%. Sport Mediaset ha informato 376.000 spettatori (2%). CSI New York ha totalizzato 583.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 1.085.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 977.000 spettatori (5%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 963.000 individui all’ascolto (4.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 360.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Notte/Mattina

Unomattina al 19%.

Su Rai1 – dalle 4.45 alle 6.30 - Rai News ha informato 305.000 spettatori e il 13.5%. Uno Mattina dà il buongiorno a 1.234.000 telespettatori con il 19%. Storie Italiane ha ottenuto 1.111.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e 1.181.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 988.000 spettatori (13.3%) nella prima parte e 1.037.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte. Su Rai 2 – dalle 8.41 alle 12 – Speciale TG2 Elezioni ha raccolto 420.000 spettatori con il 5.4%.

Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 128.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 746.000 spettatori pari al 10.1% di share (presentazione: 572.000 – 7.7%). A seguire Tutta Salute ha interessato 429.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 161.000 spettatori (2.2%). Su La7 – dalle alle 11.05 - TGLA7 Speciale realizza un a.m. di 428.000 spettatori con il 10%. Su Rai News – dalle 2 alle 5.58 – Speciale Elezioni Europee segna 49.000 spettatori e il 2.7%.

bruno vespa foto di bacco

Daytime Mezzogiorno

Record per la Merlino.

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.551.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.718.000 telespettatori con il 16%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 995.000 spettatori (7.9%). Su Italia 1 Bones raccoglie 141.000 spettatori con l’1.5%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 780.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.261.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 580.000 spettatori (6.3%).

Il TG3 Speciale Elezioni ha ottenuto 1.256.000 spettatori (10%). Quante Storie ha raccolto 943.000 spettatori (6%). Su Rete4 TG4 Speciale Elezioni raccoglie 185.000 spettatori e il 2.1%. Ricette all’Italiana ha raccolto 248.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 680.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 904.000 spettatori con share del 10.3% nella prima parte, e 949.000 spettatori con il 6.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

myrta merlino

Al di sotto del 10% l’approfondimento di Rai1.

Su Rai1 – dalle 13.59 alle 14.54 – Vieni da Me Mini ha convinto 2.031.000 spettatori pari al 12.5% della platea. TG1 – Speciale Elezioni ha informato 1.281.000 spettatori (9.9%). La Vita Diretta ha raccolto 1.639.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.878.000 spettatori con il 16.8%. Una Vita ha convinto 2.858.000 spettatori con il 17.6% di share. Uomini e Donne ha interessato 3.151.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.783.000 – 22.5%).

Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 2.500.000 spettatori con il 21.2%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.064.000 spettatori (17.4%), nella prima parte, a 1.934.000 spettatori (16.2%), nella breve parte dedicata alle Elezioni, a 2.103.000 spettatori (16.3%) dalle 17.58 alle 18.29 e a 2.051.000 spettatori (14.7%) nell’ultima parte di breve durata.

Su Rai2 TG2 Speciale Elezioni ha ottenuto 567.000 spettatori con il 3.7%. Il Commissario Lanz ha ottenuto 307.000 spettatori e il 2.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 967.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 943.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio, e 817.000 spettatori (5.5%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito 631.000 spettatori pari al 4.7%. La sitcom in prima tv free Mom 4 ha ottenuto 596.000 spettatori con il 4.8%. Studio Aperto Speciale ha informato 402.000 spettatori con il 3.4% (netto delle edizioni veloci delle 16.13 e 17.21).

Alle 18.08 Studio Aperto Speciale ha ottenuto 285.000 spettatori e il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2731.000 spettatori con il 16.4%. Doc Martin ha raccolto 594.000 spettatori (4.5%). Dalle 16.09 alle 16.30, Geo segna 613.000 spettatori con il 5.2%. TG3 Speciale Elezioni ha registrato 744.000 spettatori con il 6.2%. TG3 Speciale ha ottenuto 852.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 993.000 spettatori con il 6.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 202.000 spettatori con l’1.6%.

nicola porro

Seconda Serata

Domina il GF.

Su Rai1 S’è Fatta Notte è stato seguito da 534.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Live ha totalizzato una media di 950.000 spettatori pari ad uno share del 20.9% mentre X Style ha ottenuto 668.000 spettatori e il 17.1%. Su Rai2 Povera Patria segna 216.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 il TGR Speciale Elezioni segna 440.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Spiders 3D è visto da 433.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Michael Clayton è stato scelto da 130.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Cielo Base Moi – Scopami segna 227.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.723.000 (21.6%)

Ore 20.00 4.949.000 (21.8%)

TG2

Ore 13.00 2.639.000 (16.2%)

Ore 20.30 1.758.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.760.000 (11%)

Ore 19.00 1.915.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 3.467.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.568.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.483.000 (10.8%)

Ore 18.30 761.000 (5.3%)

nicola porro

TG4

Ore 12.00 410.000 (3.6%)

Ore 18.55 696.000 (4.1%)

TGLA7 Speciale Elezioni

Dalle 13.30 alle 20.43: 848.000 (5.5%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 14.15 20.4 15.42 14.03 10.79 19.72 14.91 8.59

RAI 2 4.57 2.94 5.63 8.02 2.56 4.02 4.56 3.38

RAI 3 6.81 10.87 7.74 8.71 5.77 8.25 5.93 3.95

RAI SPEC 6.5 7.76 7.91 5.39 7.68 6.24 5.84 6.18

RAI 32.04 41.98 36.7 36.16 26.8 38.24 31.24 22.1

CANALE 5 18.98 16.18 14.18 18.18 20.79 19.05 17.92 24.86

ITALIA 1 4.18 2.31 1.79 6.42 4.02 2.8 4.48 5.37

RETE 4 3.81 0.99 2.02 4.15 4.89 4.32 4.09 3.84

MED SPEC 7.47 5.65 6.82 5.45 6.74 6 9.05 9.8

MEDIASET 34.45 25.13 24.82 34.19 36.44 32.17 35.55 43.87

LA7+LA7D 7.52 (7 SOLO LA 7) 9.8 9.85 7.1 6.52 4.62 8.37 7.69

SATELLITE 14.36 11.76 14.84 12.11 15.74 14.31 14.27 15.46

TERRESTRI 11.64 11.33 13.8 10.44 14.5 10.67 10.57 10.87

ALTRE RETI 25.99 23.09 28.64 22.54 30.25 24.98 24.84 26.33