Valerio Palmieri per “Spy”

Sembrava una sfida impossibile o una provocazione intellettuale quella di Alfonso Signorini di portare Barbara Alberti nella Casa del Grande fratello Vip, perché il luogo comune era che nei reality dovessero prevalere risse, trash, storie d’amore consumate in alcove improvvisate, tifo da stadio per i propri beniamini. E, invece, in questa edizione rivoluzionaria la grazia, l’ironia, la cultura e l’umanità della Alberti hanno fatto breccia nel cuore degli osservatori più spietati: gli utenti di Twitter. Perché sui social sono tutti critici ed esperti di tv, va di moda il tiro al piccione e al massimo ci si esalta per personaggi sopra le righe o gaffe epiche. Ma il pubblico ha dato prova di grande maturità e le massime della Alberti sono già scolpite nella pietra. Già prima di partire ci aveva detto: «Paura di partecipare al GfVip? Peggio della vita non può essere».

barbara alberti

Nel corso della prima puntata, quando ancora aspettava di entrare nella Casa, aveva commentato la storia fra Serena e Pago: «Sono sconvolta dalla modernità. La cosa più sacra dell’amore è il segreto», «Sono stupita che abbiano sentimenti forti, ma tutto questo si svolge in pubblico». Di Imma Battaglia, ex di Licia Nunez e moglie di Eva Grimaldi, aveva detto: «Quella donna spezza più cuori che pagnotte».

Classe 1943, scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio radiofonico, Barbara Alberti è una donna che ama esprimersi con le parole e i concetti, ma ha anche molto senso pratico e guai a disturbarla mentre sta facendo i mestieri o lavando i piatti.

Di fronte a un’Antonella Elia in evidente crisi di ambientamento, la Alberti ha risposto con un lungo abbraccio. «Io non ho mai dato un abbraccio del genere a una donna», ha commentato, commossa, la Elia. «Cara, ci troviamo nell’epoca meno tattile dell’universo. Gli esseri umani hanno inventato di tutto per eliminare il prossimo», la sentenza della Alberti.

barbara alberti lava i piatti

Che, come dicevamo, ama svolgere le faccende domestiche e, quindi, dopo aver detto: «Ho pensato che mi avrebbero fatto fare la sguattera, invece ho svoltato, non mi fanno fa re un c...o», ha chiesto di poter lavare i piatti. Ma, mentre lo faceva con tecnica sopraffina, Adriana Volpe ha cercato in tutti i modi di aiutarla. «È un momento di perfezione, ho fatto un’architettura che se la lascio mi inc...o, ti prego, ho finito, ho cinque minuti, Adriana porca p.....a lasciami lavare i piatti!». «Togliermi a forza dal lavandino è come interrompere una sc....a». «Vedo un piatto sporco e mi parla». «Adoro queste cose moderne... come lo Scottex». «Guarda questi che vanno verso il futuro stando fermi», ha detto vedendo i ragazzi che facevano la cyclette.

Sulla famiglia: «Una donna non può fare un figlio se non se la sente, non esiste nessuna legge e giudizio che lo possano imporre».

«Non ho mai pensato di avere figli. Poi sono nati. Mi sembrava mostruoso mettere al mondo qualcuno che poi avrebbe dovuto morire».

«Mio marito è un uomo composto, poi c’è un cane quietissimo, una governante che è un angelo, pensa che vita meravigliosa stanno facendo senza di me».

«Questa è l’ultima burla della mia vita».

«Non posso uscire, ci dev’essere una paradiso a casa senza di me».

barbara alberti antonella elia

«Voglio un po’ di leggerezza, non ne posso più della vita».

Sull’amore: «È gridato, non si nasconde. Basta uno sguardo».

Sui compagni di Casa: «In apparenza mancano gli antipatici».

«La visione del mondo di Pasquale mi depaupera i neuroni».

«È occupazione abusiva del suolo mentale».

E quando, dopo una cena di tutti i concorrenti, Patrick, Sergio, Salvo e Pasquale entrano in confessionale: «Adesso parliamo di loro vero!? Dopo che vanno via gli ospiti si parla sempre di loro».

Su Michele Cucuzza in mezzo alle ragazze:

«Credevo che Michele Cucuzza avesse avuto un attacco di satiriasi». E poi al conduttore, che le propone una lezione sulla Casa, cioè una visita guidata agli ambienti: «Piuttosto facciamo una lezione sul c...o, l’organo genitale maschile». La Alberti, insomma, si diverte a spiazzare tutti, a coglierli in contropiede. E si diverte molto, aspettava questo momento per allontanarsi dalla propria quotidianità. Siamo pronti a scommettere che sarà lei a decidere quando lasciare il gioco, magari come ha fatto Aldo Busi nel 2010 all’Isola dei famosi: «Non c’è più trama, non c’è racconto». Speriamo il più tardi possibile.

2. TUTTI I TWEET!

DAGOSELECTION

[Righetto]@Ri_Ghetto

L'anteprima?! Praticamente il #GFvip inizia alle 22. Tutto questo è ridicolo

GraceSomehow@LaSambruna

Salvo Veneziano: “Mi sono fatto prendere un po’ dall’euforia”. Ma sì raga, la classica euforia che arreca spezzare la colonna vertebrale di qualcun*. #GFVIP

Cristina Plevani@CristinaPlevani

(Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ndr)

Una volta quando entravi nella casa del Grande Fratello ti sentivi protetto, perché era davvero un fratello più grande, nessuno ti poteva far del male. Oggi è lui stesso a fartene. #GFVIP

antonella elia

Benedetta Rossi stan account@capatesuspigolo

Cristina Plevani@CristinaPlevani

(Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ndr)

Una volta gli autori ti bloccavano subito se dicevi qualcosa di sbagliato, ti chiamavano in confessioalnale per farti notare le cose. Toccava al gf fermarlo, non ai ragazzi. Questa gogna ai ragazzi non mi piace. #GFVIP

Cristina Plevani@CristinaPlevani

(Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ndr)

Ci rendiamo conto che Salvo, con tutto sto giro di minkiate che gli sono uscite dalla bocca, voleva solo dire: "quella me la tromberei"?! #GFVIP

elenaclaire@magicawaitsforu

Alfonso: non è che se una ragazza indossa un abito sexy o succinto, si è giustificati a fare certi commenti schifosi. VAI SIGNORINI VAI

#gfvip

Pazzeska @teamtrashissimo

Devo dirlo, Signorini ci sta proponendo qualcosa di più di un semplice reality #gfvip

contechristino@contechristino

Pensavamo di ritrovarci Patrick a vomitare champagne in casa, puntate intere dei Gialappi su Sergio e invece TUTTI AL CENTRO ANTIVIOLENZA. Forse un po' too much. #GFVIP

alebaldi@alebalditwi

Un pensiero ad Enzo Paolo Turchi: nessuno lo mandó in un centro vittime per l’emorroidi #GFVIP

McomeMartina@R_Martina

Praticamente se avesse condotto l'isola Signorini a quest'ora Monte era a San Patrignano

#GFVIP

Tanya Serenase @VJimmyV

La una #GFVIP

barbara alberti

GraceSomehow@LaSambruna

Alfonso Signorini: “Non abbiamo chiamato Salvo al #GFVIP per dargli una visibilità che non merita”.

Alfonso Signorini: “E adesso facciamo parlare direttamente Salvo perché è importante che possa dire la sua davanti a tutta Italia”.

Massimo Galanto@GalantoMassimo

#Signorini chiede a Sergio un commento sul caso #Salvo. Sergio inizia a spiegare.

Signorini lo interrompe: "Penso che stare zitti sarebbe più conveniente". Ah, ok.

#GFVIP

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Dai, però, bisogna ammettere che #Signorini sull'espulsione di Salvo non ci sta marciandoooAHAHAHAHAHA #gfvip

giovanni mercadante@giuvannuzzo

“Grande Fratello non è un tribunale” ma stasera somiglia più a #QuartoGrado #GFVIP

Benedetta Rossi stan account@capatesuspigolo

Wanda sei tutti noi, tutti #GFVip

wanda nara

GraceSomehow@LaSambruna

PUPO: “LORO HANNO DETTO COSE TREMENDE, NON SI PUÒ SENTIRE QUELLO CHE HANNO DETTO”. Pupo, svegliato dal suo pisolino in diretta, non ha nemmeno capito che a parlare è stata una persona sola. Qualcuno gli può fare un disegnino della dinamica o farlo riaddormentare? Grazie. #GFVIP

GraceSomehow@LaSambruna

Pupo ha gigionescamente appena paragonato la battuta che Zequila gli ha fatto sull’altezza alle uscite di Salvo Veneziano sullo spezzare colonne vertebrali altrui. Siamo lì, dai. #gfvip2020

[Righetto]@Ri_Ghetto

Pupo ma basta santoddio fatti una sega prima di andare in puntata #GFvip

TROPPO FORTE IL DAMA @aidalaverdadera

Uanda non segue un cazzo, sicuramente non guarda la diretta, non sa neanche un cazzo di nome dei concorrenti, non sa perché è lì però è felice ed ha sempre il sorriso. Sii come Uanda, Pupo. #gfvip

Benedetta Rossi stan account@capatesuspigolo

Non mi stancherò mai di riguardare la performance di Slave 4 U ai VMAs #GFVip

paola caruso

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ma allora Uanda tu cosa ne pensi? "BEH IO PENSO QUE SIA MOLTO GELOSSO" Stop #GFvip

lallero@see_lallero

Stava per parlare Wanda Nara, che meraviglia sarebbe stato un commento no sense. #GFvip

lallero@see_lallero

Wanda non ho capito una mazza di quello che hai detto, che meraviglia ti adoro. Ti prego continua. #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

Ma si può avere una telecamera fissa sulle espressioni di UANDA? #GFvip

Davide Moschetti@DavideMoschetti

Adriana Volpe: “In Rai c’era scritto nei contratti che se rimanevo incinta potevano recidere il mio contratto fino al 2012”

#GFVIP IO SONO CHOCCATO.

[Righetto]@Ri_Ghetto

MEGA MERDONE DI ADRIANA VOLPE PER LA RAI #GFvip

ilaria condizionata@ilariabc

#GFVIP Il marito di Adriana Volpe che tenta di nascondere la frecciatina sul bacio con Pago nella letterina della figlia:

michele cucuzza

alebaldi@alebalditwi

Adriana Volpe: Dai Fatti Vostri, a Cazzi Tuoi è un attimo

TROPPO FORTE IL DAMA @aidalaverdadera

Adriana Volpe prima di entrare nella casa ha studiato a memoria le clausole dei contratti Rai per poter lanciare il mega merdone in diretta? Vi servono altri motivi per amarla? #GFVIP

GraceSomehow@LaSambruna

Ancora due secondi e Adriana Volpe avrebbe detto che quella clausola contrattuale vs maternità nei contratti Rai L’AVEVA FATTA METTERE MAGALLI. #GFVIP

Trash Italiano@trash_italiano

Paola Caruso:

- bonas ad Avanti Un Altro

- Isola dei Famosi –

Supervivientes

- ha ritrovato la madre a Live

- ha attaccato Ivan a Pomeriggio 5

- ha litigato i suoi due ex a Domenica Live

barbara alberti pettina paola di benedetto

- ora entra al #GFVIP per Ivan La amo.

Tiene in piedi Mediaset.

GraceSomehow@LaSambruna

Ivan saluta Paola: “IL SERPENTE M’HA FATTO PIACERE, TE NO”. Ma quindi ha appena fatto coming out?

#gfvip

Eli@eliscrivecose

IVAN CHE NON CAPISCE NIENTE DEL DISCORSO E SI ALZA PER FARE L’ISTERICO A CASACCIO AIUTO #GFVIP

Alberto Graziola@AlbertoGraziola

I 60 secondi di spot che anticipano un collegamento di 3 secondi per 5 minuti di pubblicità è come quando un/a bono/a ti scrive "potremmo vederci una sera a bere qualcosa" e il giorno dopo si scusa e ti risponde che avrà una settimana incasinata. #GFVIP #gfvip4 #gfvip2020

FIAMMA@MartinaFiamma

Fernanda Lessa cattivissima a colpire subito Antonella sul suo punto debole! “Ho un marito, i cani, i figli non sono mica come lei”..... #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

ANTONELLA ELIA: NOMINO FERNANDA PERCHÉ MI È VERAMENTE ANTIPATICA E SE SI ARRABBIA HA UNA VOCE CHE MI IRRITA ANTONELLA ELIA SENZA FRENI TI AMO #GFvip

[Righetto]@Ri_Ghetto

MAMMA MIA ANTONELLA VOGLIAMO LO SCONTRO CON FERNANDA LESSA COME CON LA YESPICA ALL'ISOLA LO VOGLIAMO #GFvip

barbara alberti pettina paola di benedetto

lallero@see_lallero

Il rapporto tra Antonella Elia e le sud americane come sempre riserva la meraviglia. #GFvip

Giuseppe Candela@GiusCandela

La Elia ha detto che Elisa "è una pornostar, la dà a tutti". #GFVIP

[Righetto]@Ri_Ghetto

Barbara "qui ci sono dei ragazzi che si giocano delle carriere e mi dispiace MA VOTO ELISA" AHAHAHAHAHAH BEH TOP #GFvip

contechristino@contechristino

Morto per Barbara Alberti che la prende per il sottile e dice ad Elisa: "Vabbé hai milioni di followers, ti salveranno". E lei: "Non so, sono per lo più spagnoli e sud americani". #GFVIP

GraceSomehow@LaSambruna

Certo che non sarà facile scegliere chi vincerà questo #gfvip2020 tra Antonella Elia e Barbara Alberti. Perché mi sembra evidente non ci siano altri concorrenti in gara.

contechristino@contechristino

Questa cosa di far fare la nomination palesi alle donne è stata la mossa più intelligente della serata. Dalle facce è palese che già da stanotte avremo: - Antonella vs Fernanda - Adriana vs Carlotta - Elisa contro mezza casa. #GFVIP

BagnoTrash@TrashAmmme

Ore 1:55 Barbara Alberti si ritira nelle sue stanze fregandosene il cazzo di tutto e di tutti Iconica. #GFvip

barbara alberti

MarcoB.@SunshineMarcoB

Rita Rusic: 'Se vedi la D'Urso senza luci e trucco...' #GFVIP

Leviticcà@leviticca

La Rusic sta dicendo che la D'Urso senza luci e senza trucco appare molto "diversa" #GFVIP

salvatrash@salvatrash1

Rusic: "Il gioco è il gioco. Non vogliono mica vedere giochi e prove. Vogliono vedere chiacchiere" Rusic che spiega che la puntata di venerdì DEVE avere un senso.#GFVIP

Tonia @ToniaPeluso

Se la smettiamo di parlare di dinamiche esterne e ci concentriamo solo sulle cose che si sono dette le donne durante le nomination venerdì si fa 30% di share #GfVip

3. GF VIP, BARBARA ALBERTI E LA LEZIONE SUL SESSO SCONVOLGE I CONCORRENTI

Alcune immagini di Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip sono diventate virali sui social: la scrittrice è sbottata con gli altri concorrenti e con Michele Cucuzza, generando l’ilarità della rete.

Gf Vip: Barbara Alberti e la lezione sul sesso

michele cucuzza

Barbara Alberti non è certo tipo da mandarle a dire, e infatti qualcosa non le va bene all’interno della Casa è la prima a dirlo. Le sue reazioni hanno però generato l’ilarità della rete, e i video delle sue risposte agli altri concorrenti sono presto diventate virali. Prima è stata la volta in cui gli altri concorrenti le hanno impedito di lavare i piatti, e per questo lei ha risposto loro che è stato come interrompere “una sc**ata”.

Poi la Alberti è sbottata anche con Michele Cucuzza, il quale proponeva di fare un gioco insieme sulle “opinioni generali” legate alla Casa: “Opinionista significa cazzaro. Facciamo una lezione sul ca**o”, ha risposto la Alberti, generando un’altra ondata di risate e lasciando di stucco il conduttore.

Finora sui social la scrittrice ha ricevuto enormi consensi, ma qualcuno si è indignato per la sua opinione eccessiva su Tolo Tolo, ultimo film di Checco Zalone (e già record di incassi): “Non fa ridere un c****”, ha detto la giornalista a Rita Rusic, finendo con l’ottenere decine di repliche in rete a causa della sua critica spietata.

"Io non vedevo l'ora di venire qua, perché sono in sciopero assoluto dalla realtà, sono venuta come al paese dal balocchi: è un sogno dello spettacolo". Barbara Alberti è già uno dei personaggi più amati del Grande Fratello Vip, per la sua eleganza e i suoi giudizi fulminanti.

"Ma c'è un problema grandissimo: non ho mai pensato alle nomination", continua la scrittrice e giornalista di 76 anni, "perché pensavo ci fosse una tale banda di mostri che sarebbe stato facilissimo. Purtroppo mi sono trovata in un raduno cortese, tutti gentiluomini, tutte dame".

LICIA NUNEZ IMMA BATTAGLIA 1

BARBARA ALBERTI/ “FACCIAMO UNA LEZIONE SUL CAZZ*” (GRANDE FRATELLO VIP)

Le aspettative dei fan su Barbara Alberti e il suo ingresso nel Grande Fratello Vip 4 non sono state deluse. A poche ore di distanza dal suo arrivo nella Casa, la scrittrice ha già collezionato diversi momenti clou. Uno dei primi è stato riuscire a scioccare Michele Cucuzza con i suoi discorsi arditi. “Opinionista significa cazzaro. Facciamo una lezione sul ca***”, ha detto la Alberti di fronte alla proposta del giornalista di organizzare una sorta di talk show.

FERNANDA LESSA

“Voglio fare una conversazione sul sesso maschile”, ha ripetuto poi la scrittrice, di fronte ad un Cucuzza piuttosto incredulo. L’ironia non è mancata nemmeno subito dopo, quando il giornalista ha fatto una piccola rimostranza, cercando di riportare il discorso sulla Casa, e la Alberti ha tirato fuori una delle sue perle: “Ah pensavo su qualcosa di piacevole”. Ne vedremo davvero delle belle. Soprattutto se si pensa che quella donna dal linguaggio altisonante in realtà fa incetta di vocaboli più che coloriti quando perde le staffe.

Lo ha dimostrato durante una delle prime cene nella Casa, indispettita dal fatto che Adriana Volpe abbia cercato di alleggerirle il carico di lavoro e impedirle di stare al lavello a pulire le stoviglie di tutti. “Dai Adriana, lasciami fare. Ho quasi finito, se lascio così mi incazzo porca puttana*”, ha detto la Alberti di fronte ai tentativi della conduttrice di prendere il suo posto. Una frase che potrebbe lasciare più che sorpresi, ma che la Volpe ha accolto in modo tranquillo, visto ch enon si è offesa in alcun modo.

Barbara Alberti, perle di saggezza nella Casa del Grande Fratello Vip

Barbara Alberti non ha impiegato molto tempo prima di integrarsi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Anche se è stata una delle ultime ad entrare, ha già stretto un legame particolare con Antonella Elia, diventando la sua spalla in un momento di grande sconforto. “Non mi sento a mio agio. Dormo… veglio tutta la notte nella stessa posizione”, ha confidato alla scrittrice, stretta a lei in un grande abbraccio. “Io un abbraccio così non l’ho mai dato ad una donna”, ha aggiunto la Elia subito dopo alcune parole della Alberti: “Sei tanto bambina. Tanto”.

salvo e gli altri ex gf

Esiste tuttavia anche un rovescio della medaglia, perchè è vero che la sceneggiatrice ha dimostrato di essersi subito integrata nel gruppo, ma anche di aver bisogno di qualche momento tutto suo. “Ringrazio infinitamente questi ragazzi che mi hanno lasciato secca, perchè io contavo di occupare il mio tempo a lavare i piatti e pulendo. […] Mi dà gusto perchè è un rapporto fra me e le cose. Vedo un piatto sporco e mi parla”, spiega la scrittrice, “Se vado lì non è per umiliarmi o per farvi sentire in colpa, ma perchè dà un gusto pazzo”.

le frasi di salvo

Sembra che la Alberti abbia una visione particolare della vita e soprattutto di fare le faccende domestiche. Come ha rivelato nel suo lungo discorso, pulire e tenere in ordine la soddisfa, le dà la possibilità di completare al meglio le cose. Dopo tutto, chiunque può pulire e vedere realizzata la propria opera, spiega di fronte alle risate di compiacimento di qualcuno. Come è facile immaginare, l’applauso dei presenti non è tardato ad arrivare.

L'UNICA VERA REGINA DEL REALITY TRASH È "LA NOSTRA" BARBARA ALBERTI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

CARLOTTA SISTI https://www.elle.com/it/showbiz/tv/a30542644/grande-fratello-vip-barbara-alberti/

Da Barbara Alberti c'è sempre e solo da imparare, perché è un po' la Mary Poppins dei buoni consigli, quella che ne infila solo di saggi e tranchant, tipo, e pesco solo uno degli ultimi apparsi sul nostro giornale, che l'uomo che scappa non va inseguito. Potete, forse, contestare con dei fatti precisi questa tesi? Avete mai rincorso con successo un amore che se l'è data a gambe levate? Dai, su, non raccontiamocela.

Ecco che allora, in quel crogiolo di violenza verbale, gossip sciatto e un po' becero, sensazionalismo, brutti outfit e zigomi tutti uguali, labbra tutte uguali, espressioni botuliniche tutte uguali, la scrittrice, sceneggiatrice, giornalista ed opinionista svetta, come unico faro di speranza per l'umanità. Colei che ha risposto a una lettrice che andare a letto con il proprio migliore amico non è "scopamicizia" ma amore, all'interno del reality di Canale 5 ha dimostrato di che pasta è fatta lavando i piatti. E io la capisco al cento per cento.

