13 nov 2019 13:15

''HO I BRIVIDI'' - VIDEO: A TRE MESI DALLA MORTE DI NADIA TOFFA, LA MADRE PARLA A RTL 102.5 DEL LIBRO POSTUMO: ''OGGI È UNA GIORNATA MOLTO PARTICOLARE PER ME. NADIA DICEVA 'NON FATE I BRAVI, ANDATE, FATE, COMBATTETE PER LA VERITÀ E PER I DEBOLI. NON RESTATE NELL'ANGOLINO, ANCHE SE NON FATE DEL MALE A NESSUNO''