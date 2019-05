VIDEO INTEGRALE:

https://www.iene.mediaset.it/2019/news/tinder-sorpresa-elettra-lamborghini-mary-sarnataro_407622.shtml

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 6

Vi piacerebbe passare una notte di sesso sfrenato con Elettra Lamborghini? Tre fortunati maschi italiani cercheranno di coronare il loro sogno, purtroppo per loro però è un incubo architettato da Mary Sarnataro. Prima di lei sono passate dalle sue grinfie Nina Moric, Taylor Mega, la pornostar Malena, Vladimir Luxuria, Sabrina Salerno e Corinne Clery.

Tinder e sorpresa in questo episodio offre parecchio. Il nome d’arte scelto da Elettra (già protagonista di uno scherzo imperdibile de Le Iene ("Tutti gli amanti di Elettra Lamborghini") per approdare sul social di incontri è Baby Selvaggia. Partiamo subito con una raffica di like ma non è facile soddisfare l’insaziabile ereditiera. Alla fine se ne fa andare bene tre.

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 5

Il primo incontro della serata si è presentato con la romantica frase “hai un culo che parla”. In proposito Elettra gli propone di infilargli un dildo nel sedere ma lui rifiuta. Il secondo incontro va molto peggio. Lui tira pacco all’ultimo con questo messaggio: “Scusa ma sei stata troppo vaga, ho paura che sia un’inculata”. In un modo o nell’altro sempre lì si finisce.

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 3

Ci consoliamo con il terzo pretendente. Scopre subito che la ragazza davanti a lui è Elettra Lamborghini e sembra piacevolmente sorpreso. Ma l’ospite piace più a al cane di Elettra che alla padrona, allora lei lo allontana lanciandogli un pene di gomma. Il primo colpo è stato messo a segno, ora Elettra cerca di colpire duro e gli sbatte il culo in faccia.

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 7

Pausa convenevoli. Lui indaga il numero degli ex di Elettra e lei confessa di essere una santa. Lui non ci crede e svela alla Lamborghini che viene considerata “un po’ zoccola”. Elettra scoppia in lacrime e confessa i suoi veri gusti: “mi piace la figa”. Però avrebbe un forte desiderio di penetrarlo con uno strap-on, cioè un fallo di gomma. Lui è un po’ incuriosito: Mary Sarnataro deve intervenire per mettere la parola fine anche al terzo appuntamento.

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 1 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 4 elettra lamborghini IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI elettra lamborghini 9 elettra lamborghini 6 elettra lamborghini 25 elettra lamborghini 8 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 19 elettra lamborghini 20 elettra lamborghini 21 elettra lamborghini 24 elettra lamborghini 7 elettra lamborghini 23 elettra lamborghini 13 elettra lamborghini 14 elettra lamborghini 15 elettra lamborghini 16 elettra lamborghini 17 elettra lamborghini 18 elettra lamborghini 22 elettra lamborghini 12 elettra lamborghini nel video di 'mala' 8 elettra lamborghini 11 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 10 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 2