28 set 2019 16:10

''PENSAVO FOSSE UN BRUFOLETTO ED È FINITA CON 30 PUNTI IN FACCIA'' - PAOLA FERRARI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA CON IL TUMORE ALLA PELLE: ''NON DIMENTICATE MAI CHE LA PREVENZIONE SALVA LA VITA. PER MELANOMI E CARCINOMA BASILARE NON BISOGNA AVERE PAURA DI FARSI OPERARE. I CHIRURGHI ITALIANI SONO BRAVISSIMI ANCHE NELLA RICOSTRUZIONE . L'IMPORTANTE È NIENTE LASER E NESSUNA BRUCIATURA PERCHÉ…''