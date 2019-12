''UNA POLTRONA PER DUE'' È ORMAI IL VERO APPUNTAMENTO DI NATALE E FA IL RECORD ASSOLUTO DI ASCOLTI SU ITALIA1: 14,4%, TESTA A TESTA CON LA MESSA DEL PAPA SU RAI1 (14,8%, CON L'AUDIO CHE È ANDATO FUORI SINCRONO PER MEZZORA) - IL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO CON LA PANICUCCI E ROVAZZI (?) SU CANALE5 (12%) - ALLA VIGILIA PURE IL CIRCO TROVA SPAZIO (11,7% SU RAI3)

Da www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, Vigilia di Natale, su Rai1 La Santa Messa Celebrata da Papa Francesco ha conquistato 2.586.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.47 – Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci, ha raccolto davanti al video 1.773.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Dory ha interessato 1.383.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 il classico Una Poltrona per Due ha intrattenuto 2.402.000 spettatori con il 14.4% (nel dettaglio primo tempo: 2.182.000 – 12.2%, secondo tempo 2.732.000 – 18.4%; qui gli ascolti dello scorso anno).

Una poltrona per due

Su Rai3 Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.967.000 spettatori pari ad uno share dell’11.7% (presentazione di 19 minuti: 1.411.000 – 7.7%). Su Rete4 7 Spose per 7 Fratelli totalizza un a.m. di 495.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 Rango ha registrato 355.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Fantozzi in Paradiso segna 428.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Un Amore di Testimone ha raccolto 276.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Complice la Vigilia, Amadeus, pur chiudendo alle 21.19 (vs le 21.38 di Striscia), è leader incontrastato.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 3.905.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.222.000 spettatori con uno share del 17.6%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 974.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Non ho l’età raccoglie 1.042.000 spettatori con il 5.8% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.097.000 spettatori pari al 6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 698.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 723.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 333.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 254.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Distacco abissale tra Insinna e Conti. Bene Il Grinch (secondo tempo all’8%).

Una poltrona per due1

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.953.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.293.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha raccolto 1.855.000 spettatori (11.8%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 2.351.000 spettatori (13.6%). Su Rai2 Un Natale Mai Raccontato ha raccolto 591.000 spettatori (3.4%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 890.000 spettatori (5.3%). Il Grinch ha totalizzato 1.242.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Blob segna 1.154.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 561.000 individui all’ascolto (3.6%), nella prima parte di 12 minuti che precede il tg, e 683.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 181.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 231.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 in Festa al 6.2%.

una poltrona per due2

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 789.000 telespettatori con il 17.3%. Concerto di Natale ha ottenuto 586.000 spettatori con il 9.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 522.000 spettatori (8%). Su Canale5 Cristallo di Rocca – Una Storia di Natale ha intrattenuto 533.000 spettatori (8.4%). Su Rai 2 O Anche No ha raccolto 248.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Riverdale ottiene un ascolto di 203.000 spettatori pari al 3.2% di share, nel primo episodio, e 180.000 spettatori pari al 2.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Regione convince 646.000 spettatori pari al 13.4% di share. Mi Manda Rai3 in Festa segna 385.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 La Signora delle Camelie registra una media di 110.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 182.000 spettatori con il 4.4%. Tagadà – Le Storie ha informato 88.000 spettatori pari all’1.4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 785.000 spettatori (11.3%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.550.000 spettatori con il 12.7% di share. Su Canale 5 Una Telecamera per Due arriva a 725.000 telespettatori con l’8.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 456.000 spettatori con il 6.6%, nella prima parte, e 870.000 spettatori con l’8.2% nella seconda parte. Su Italia 1 Rivedale raccoglie 207.000 spettatori con il 2.9%. Cotto e Mangiato – Menù del Giorno ha raccolto 288.000 spettatori con il 3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.153.000 spettatori con il 7.2%.

Una poltrona per due3

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 447.000 spettatori con il 6.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.070.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 880.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 179.000 spettatori con il 2.6%, nella prima parte, e 341.000 spettatori (2.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 551.000 (3.5%). Su La7 Non Siamo Angeli interessa 182.000 spettatori con share dell’1.7%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.091.000 spettatori pari al 14.5% della platea. L’Attesa ha raccolto 1.540.000 spettatori con il 12.3%. Anna dai Capelli Rossi – Una Nuova Vita ha ottenuto 1.567.000 spettatori con l’11.2%. Su Canale5 Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Non Sono Pronta per Natale ha ottenuto .000 spettatori con il %. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share. Miracoli a Natale ha fatto compagnia a.000 spettatori (%). Su Rai2 La Dolce Luce del Natale ha raccolto 641.000 spettatori con il 4.4%. Pagine d’Amore a Natale ottiene 729.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 il remake di Holly e Benji Captain Tsubasa ha raccolto .000 spettatori con il %.

Bergoglio sosta davanti al presepe

L’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%). Alla Ricerca della Stella di Natale segna .000 spettatori (%). Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolata ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. Raitre per Enzo Biagi ha raccolto .000 spettatori (%). Aspettando Geo… segna .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 635.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Cara Insopportabile Tess ha interessato 303.000 spettatori (share del 2.2%). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 174.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Su Rai1 A Sua Immagine segna 1.547.000 spettatori con il 10.5%. Viaggio nella Chiesa di Francesco è stato seguito da 1.119.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 Tutti Insieme Inevitabilmente ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Appena in Tempo per Natale segna 693.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai 3 Le Avventure di Pinocchio segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Gremlins è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 La Fabbrica del Sorriso ha ottenuto 182.000 spettatori e l’1.4%. A seguire la Santa Messa ha raccolto 160.000 spettatori con l’1.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.389.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.223.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 2.029.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.190.000 (6.6%)

Bergoglio sosta davanti al presepe

TG3

Ore 14.25 1.848.000 (12.5%)

Ore 19.00 1.918.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 434.000 (4.6%)

Ore 18.55 749.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 499.000 (3.1%)

Ore 20.00 762.000 (4.3%)