Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

Se da una parte Amici Celebrities preme l’acceleratore sulle polemiche per movimentare il format, dall’altra Ulisse celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con super ospiti Roberto Benigni, Giorgia e Gigi Proietti. E alla fine, la scelta dello “speciale” di Alberto Angela premia. La trasmissione di Rai 1 chiude a mezzanotte circa, crescendo negli ascolti con 3.614.000 e il 20% di share. Il talent di Maria De Filippi invece termina un’ora dopo, attestandosi con una media di 3.066.000 telespettatori e il 19.45% di share, nonostante nella seconda puntata non siano mancati, appunto, scambi al veleno.

Gli eliminati di Amici Celebrities sono stati Cristina Donadio e Joe Bastianich. Proprio lui ha movimentato la serata, diventando oggetto di polemiche in una discussione con una scatenata Platinette che lo ha accusato di essere più presuntuoso che talentuoso. “Tu sarai giudicato per i tuoi commenti dal popolo italiano”, ha risposto l’imprenditore statunitense. “E lei verrà giudicato dal fatto di fare lo chef che scassamaroni a quelli che vogliono cucinare, trattandoli come schiavi, e poi va a fare la pubblicità degli hamburger. Si dia una calmata, non è un artista, non c’è nulla di artistico in lei, c’è solo la presunzione di farlo”, ha controbattuto la conduttrice radiofonica.

A scuotere invece la prima parte della puntata è arrivato (a sorpresa) uno scontro tra Maria De Filippi e il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. Il concorrente avrebbe, non troppo tra le righe, accusato la produzione di favorire la sfidante Francesca Manzini in una prova di canto. La De Filippi è stata molto chiara: “Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano qua dentro. E io anche se ti conosco e ti voglio bene, difendo quelli che lavorano con me”. Bisciglia non contento ha risposto con un polemico: “D’accordo, grazie”.

A quel punto la conduttrice ha sbottato: “Ma grazie che vuol dire? Se dici che la gara è falsata a me non va bene. Hai tre canzoni bellissime, le canti bene e hai attribuito alla produzione malafede. Grazie di che? Dovevo star zitta? No Filippo, litighiamo su questo. Io sono in assoluta buonafede”. C’è stato anche spazio per le polemiche tra Emanuele Filiberto e Platinette, dopo la sua performance con “L’italiano” di Toto Cotugno, e per un saluto commosso di Alessandra Amoroso, che era ospite, per la sua amica Emma Marrone: “Sono i miei 10 anni ma quest’anno li fa anche un’altra persona, Emma, alla quale voglio mandare un grosso in bocca al lupo. Forza Emma, forza e coraggio, tanto entusiasmo! Ti vogliamo un sacco bene!”.

La formula di “Amici Celebrities” si rivela godibile e tutto sommato divertente, anche con il fuoco delle polemiche sempre accesso, che al netto di tutto il resto risultano anche più appassionanti, rispetto al format originario, perché vede coinvolti i vip. Nessuno spicca per un talento eccezionale, ma questo non era richiesto. L’atmosfera tutto sommato rilassata e la voglia di mettersi in gioco – più nella seconda che nella prima puntata – rendono appassionante lo show.

Su Rai Uno, invece, Alberto Angela ha proposto uno speciale, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Un viaggio in prima serata alla scoperta del genio italiano, dagli ultimi anni della sua vita in Francia per andare indietro fino al grande successo delle sue scoperte. Non sono mancate le incursioni agli Uffizi di Firenze con una visita nella Sala Leonardo, dove sono esposti i primi capolavori del genio toscano, ma anche a Milano per il celebre Cenacolo. Leonardo Da Vinci era anche appassionato di musica e aveva scritto un brano, musicato da Roman Vlad e riarrangiato per l’occasione da Fabio Visocchi, interpretato da Giorgia. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti che ha dato voce ai personaggi dell’epoca. Infine Roberto Benigni che ha raccontato la vita di Leonardo.

E anche stavolta Alberto Angela ha portato a casa un importante risultato. I risultati di “Amici Celebrities” non sono da meno per la media di Canale 5. C’è ora da capire l’avvicendamento, più volte annunciato, alla conduzione con Michelle Hunziker se e quando avverrà. La conduttrice è già impegnata per l’ultima settimana alla co-conduzione di “Striscia la notizia”, come è noto, dunque si libererà per la quarta puntata. Intanto di certo sabato prossimo al comando c’è Maria De Filippi. Ma a questo punto ha senso, a oltre metà percorso del programma, la staffetta?

