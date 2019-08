IL ''RE LEONE'' DEBUTTA IN ITALIA CON UN INCASSO MOSTRUOSO DA 14 MILIONI, UN RECORD PER AGOSTO. IN UN FINE SETTIMANA DIVENTA IL TERZO MAGGIOR INCASSO DEL 2019, E IN ASSOLUTO È AL TERZO POSTO COME WEEKEND LUNGO DOPO CHECCO ZALONE E L'ULTIMO ''AVENGERS'' - IN AMERICA AL PRIMO POSTO IL TERZO ''ATTACCO AL POTERE'' CON 21 MILIONI (NON UN GRANCHÉ)

BOX OFFICE: IN AMERICA AL PRIMO POSTO ATTACCO AL POTERE 3, IN ITALIA STRAORDINARIO DEBUTTO DE IL RE LEONE

Marco Ciullo per https://blog.screenweek.it/

Ad aprire la top ten dei maggiori incassi del weekend americano è il nuovo titolo Lionsgate, Attacco al Potere 3, che con un incasso di $21,250,000 (distribuito in 3.286 sale) ha superato le aspettative e i precedenti titoli del franchise (che invece al debutto si erano posizionati in seconda posizione). Scende al secondo posto, Good Boys che con un calo del 45% riesce ad ottenere $11,750,000 totalizzando in due settimane al cinema più di $40 milioni.

In terza posizione si classifica Overcomer, il titolo drammatico cristiano che debutta con un incasso di $8,200,000. Si tratta di un risultato al di sopra delle aspettative considerando anche il numero esiguo di sale in cui è stato trasmesso (1.723). Il Re Leone, il nuovo live-action Disney, scende di una posizione rispetto alla settimana precedente, piazzandosi al quarto posto con un incasso di $8,150,000, registrando un calo del quasi 34%. A livello internazionale, rimane comunque la nona uscita mondiale più grande di sempre.

A chiudere la top five è Hobbs & Shaw che alla sua quarta settimana al cinema riesce a incassare $8,140,000 raggiungendo a livello globale $588 milioni.

In generale, il nuovo weekend di agosto in America ha registrato un incasso totale di $107,241,383, il 3,4 in più rispetto al corrispettivo weekend dello scorso anno in cui al primo posto si posizionava Crazy & Rich con $24,808,202.

BOX OFFICE AMERICANO

ATTACCO AL POTERE 3: $21,250,000 (3.286 copie), 3.286/6.467, tot. $21,250,000

GOOD BOYS: $11,750,000 (3.353 copie), 3.353/3.504, tot. $42,057,505

OVERCOMER: $8,200,000 (1.723 copie), 1.723/4.759, tot. $8,200,000

THE LION KING: $8,150,000, (3.300 copie), 3.300/2.470, tot. $510,635,735

HOBBS & SHAW: $8,140,000 (3.312 copie), 3.312/2.458, tot. $147,701,255

READY OR NOT: $7,550,000 (2.855 copie), 2.855/2.644, tot. $10,578,148

ANGRY BIRDS 2: $6,365,000 (3.869 copie), 3.869/1.645, tot. $27,091,263

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK: $6,000,000 (2.927 copie), 2.927/2.050, tot. $50,489,202

DORA E LA CITTÀ PERDUTA: $5,200,000 (2.843 copie), 2.843/1.829, tot. $43,099,953

C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD: $5,000,000, (2.209 copie), 2.209/2.263, tot. $123,187,467

Weekend 23 agosto – 25 agosto: $107,241,383 (45.466 copie)

Weekend 16 agosto – 18 agosto: $120,084,358 (-12%)

Weekend 24 agosto – 26 agosto 2018: $118,153,686 (+3,4%) (#1 Crazy & Rich: $24,808,202)

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Robert Bernocchi per https://cineguru.screenweek.it/

E’ stato un ottimo weekend, trainato ovviamente da un fenomeno straordinario. Infatti, il risultato complessivo è stato di 13.026.341 euro, mentre nel weekend 23-26 agosto 2018 era stato di 7.304.242 euro, con un meraviglioso +78,3%. Nella sola giornata di domenica, l’incasso è stato di 3.550.373 euro, contro i 2.434.788 euro di un anno fa, con un +45,8%. Un anno fa apriva benissimo Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa con 4.034.591 euro, ma in questo fine settimana ha superato anche le più rosee aspettative Il re leone, che ha dominato con un risultato di 10.961.043 euro e una media di 9.848 in 1.113 copie, che diventano 14.062.059 euro se consideriamo anche il mercoledì d’esordio.

Per quanto riguarda i film usciti di mercoledì, si tratta del terzo miglior weekend lungo (mercoledì-domenica) di sempre, dietro soltanto a quelli di Che bella giornata con 19.037.651 euro e Avengers: Endgame con 17.639.445 euro, meglio invece di titoli come Benvenuti al nord (12.519.040 euro), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (10.898.616 euro) e Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (10.837.281 euro). Peraltro, è bastato un solo fine settimana e questo film è già diventato il terzo maggior incasso in Italia nel 2019, dietro soltanto ad Avengers: Endgame (30.282.018 euro) e Aladdin (15.399.448 euro), quest’ultimo che potrebbe essere superato già con i dati di oggi.

E’ l’occasione per ricordare che Walt Disney quest’anno ha 5 dei 6 maggiori risultati al botteghino da noi e l’unica eccezione, Spider-Man: Far From Home, è un film di cui ha curato la produzione esecutiva con Kevin Feige e che ovviamente ha beneficiato molto della spinta fornita da Avengers: Endgame.

In questi giorni, abbiamo segnalato il confronto con i maggiori incassi dei film family usciti ad agosto. Nel loro primo weekend, Madagascar 3 otteneva 6.822.937 euro (dato comprensivo anche del mercoledì d’esordio); Minions faceva 7.163.286 euro (in quattro giorni, visto che era uscito di giovedì) e L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri 7.190.713 euro (ma era uscito di venerdì, quindi solo tre giorni di sfruttamento in questo caso). Insomma, siamo sostanzialmente al doppio di quei risultati (anche se in alcuni casi con dei giorni in meno, ma non certo sufficienti a colmare questo enorme gap).

Passa al secondo posto il vincitore degli ultimi due weekend. Fast & Furious – Hobbs & Shaw ottiene 623.411 euro e una media di 1.543, in flessione del 32% rispetto allo scorso fine settimana e con un totale di 5.266.666 euro. Il sesto episodio della saga, nel terzo weekend, aveva conquistato 633.390 euro ed era arrivato a un totale di 12.246.010 euro. E veniamo a tutte le altre nuove uscite. Il signor diavolo è terzo con 422.054 euro e una media di 1.216 in 347 schermi, mentre La rivincita delle sfigate è quinto con 168.972 euro e una media di 707 in 239 sale, per un totale in cinque giorni di 192.203 euro.

Seconda miglior media (2.425 euro) della top ten per L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri, decimo con 26.674 euro in sole undici copie. In questo caso, ovviamente, ha aiutato molto il numero ridottissimo di schermi, vedremo come funzionerà il film allargandosi. Fuori dalla top ten Submergence, undicesimo con 25.156 euro e una media di 399 in 63 sale, mentre si piazza al ventitreesimo posto Charlie Says con 7.814 euro e una media di 313 in 25 schermi.

Torniamo ai film in tenitura. E’ quarto Crawl – Intrappolati, grazie a 190.995 euro e una media di 647, in flessione del 38% nei confronti di una settimana fa e con un totale di 642.820 euro. Sesta posizione per Spider-Man: Far From Home, che conquista 103.345 euro e una media di 619, in calo del 39% e con un totale di 11.644.373 euro.

Men in Black: International è settimo con 100.018 euro e una media di 503, in flessione del 40% e con un totale di 2.730.845 euro. The Nest è ottavo con 69.794 euro e una media di 347, in calo del 53% e con un totale di 296.884 euro. Nona posizione per Toy Story 4, che incass 43.600 euro e una media di 432, in flessione del 49% e con un totale di 6.143.670 euro.

Chiudiamo come sempre con alcuni totali. Kin è arrivato a 79.554 euro; Birba – micio combinaguai a 457.228 euro; The Quake – Il terremoto del secolo a 244.838 euro; Il traditore a 4.689.823 euro; Serenity a 1.371.212 euro.

1 – IL RE LEONE: 10.961.043 euro (1.576.899 spettatori) 1.113/9.848 – Tot. 14.062.059* (5GG)

2 – FAST & FURIOUS – HOBBS & SHAW: 623.411 euro (87.118 spettatori) 404/1.543 – Tot. 5.266.666

3 – IL SIGNOR DIAVOLO: 422.054 euro (61.433 spettatori) 347/1.216 – Tot. 426.586* (4GG)

4 – CRAWL – INTRAPPOLATI: 190.995 euro (27.756 spettatori) 295/647 – Tot. 642.820

5 – LA RIVINCITA DELLE SFIGATE: 168.972 euro (24.904 spettatori) 239/707 – Tot. 192.203* (5GG)

6 – SPIDER-MAN: FAR FROM HOME: 103.345 euro (15.090 spettatori) 167/619 – Tot. 11.644.373

7 – MEN IN BLACK INTERNATIONAL: 100.018 euro (14.681 spettatori) 199/503 – Tot. 2.730.845

8 – THE NEST (IL NIDO): 69.794 euro (10.153 spettatori) 201/347 – Tot. 296.884

9 – TOY STORY 4: 43.600 euro (7.407 spettatori) 101/432 – Tot. 6.143.670

10 – L’OSPITE – UN VIAGGIO TRA I DIVANI DEGLI ALTRI: 26.674 euro (3.976 spettatori) 11/2.425 – Tot. 29.299* (4GG)

Weekend 22-25 agosto: 13.026.341 euro (1.889.250 spettatori)

Weekend 15-18 agosto: 2.314.446 euro (+463%) (342.744 spettatori)

Weekend 23-26 agosto 2018: 7.304.242 euro (+78,3%) (#1 Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa: 4.034.591 euro)

Fonte dei dati: Cinetel