"LE DEVO TOGLIERE L'AUDIO?". E SALVINI ZITTISCE COSÌ LA GRUBER

Luisa De Montis per www.ilgiornale.it

"Ancora co sta storia. Gruber non funziona!". Un altro scontro tra Matteo Salvini e Lilli Gruber.

In diretta tv, nel corso della puntata di Otto e mezzo su La7, il leghista ha tuonato: "L'hanno provata per mesi, Salvini razzista, fascista, troglodita, anche in questa trasmissione, Salvini non è in ufficio...". La Gruber ha provato a reagire invano: "No, no, fermo lì, scusi, ministro, ministro, non mi costrigna a toglierle l'audio". Il leghista non si è scomposto e ha ribattuto: "Ma lei è padrona di casa, può fare quello che vuole, fortunatamente non può togliere il diritto di voto agli italiani".

