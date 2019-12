''SANREMO GIOVANI'' (13%) PUR CON IL MEGA-CAST VIENE SUPERATO DA ''ALL TOGETHER NOW'' (14,7%) - BENE DEL DEBBIO (6,5%), FORMIGLI (5,9%) - TORNA 'MASTERCHEF' (3,1-3,8%) - MORENO (3,2%), PALOMBA (6,2-6%), GRUBER (7,2%) - AMADEUS (19,7%), 'STRISCIA' (18,1%) - E.DANIELE (20,6-15,2%) - 'FORUM' IN REPLICA (15,5%), ISOARDI (13,1%) - BRU-NEO (10,6%) - IL DOC SUI CRISTIANI PERSEGUITATI IN IRAQ (2,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

amadeus sanremo giovani

Su Rai1 Sanremo Giovani ha conquistato 2.332.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.583.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha interessato 1.426.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent ha catturato l’attenzione di 1.212.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 La Ragazza del treno ha raccolto davanti al video 1.061.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.115.000 spettatori con il 6.5% di share.

Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Revenant – Redivivo ha segnato il 2.6% con 495.000 spettatori mentre sul Nove I Pinguini di Mr. Popper ha catturato l’attenzione di 349.000 spettatori (1.6%). Su Sky Uno la nuova edizione di MasterChef ha siglato il 3.1% con 743.000 spettatori nel primo episodio e il 3.8% con 707.000 spettatori nel secondo. Su La5 Il Paese di Natale segna il 2.8% con 656.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Ognuno è Perfetto si porta all’1.3% con 291.000 spettatori. Su Real Time Rivelo piace a 203.000 spettatori (0,8%).

michelle hunziker

Access Prime Time

Stasera Italia 6.2%-6%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.788.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.400.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 788.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.375.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.248.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole 1.705.000 (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.458.000 individui all’ascolto (6.2%) nella prima parte e 1.464.000 (6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.740.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age piace a 614.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 349.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Tempesta d’Amore al 4.1%-4.7%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.167.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.667.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 3.027.000 spettatori con il 16.6% di share (presentazione 2.100.000 con il 14% di share). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 583.000 spettatori (3.4%) e NCIS 1.070.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 5.7% con 933.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 867.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Blob segna 1.056.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 605.000 spettatori nella prima parte e il 4.7% con 972.000 spettatori nella seconda. Su La7 Mr Nat ha appassionato 142.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 426.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

La Daniele oltre il 20%

JAX E MICHELLE HUNZIKER

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 902.000 telespettatori con il 17.6% di share; Storie Italiane ottiene 1.087.000 spettatori con il 20.6% di share nella prima parte. Su Canale5 Emilie Richards – Non è mai troppo tardi ha intrattenuto 474.000 spettatori (8.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.1% con 168.000 spettatori e Tg2 Italia è visto da 131.000 spettatori (2.5%).

Su Italia 1 E’ quasi Magia Johnny ottiene un ascolto di 73.000 spettatori pari all’1.2% e The Mentalist piace a 215.000 spettatori (4%) nel primo episodio e a 315.000 (4.6%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 546.000 spettatori pari al 9.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.3% con 389.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 124.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori con il 4.1% nelle News e 286.000 (4.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 288.000 spettatori pari al 5.2%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri 7.1%-9%

eleonora daniele

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 15.2% con 969.000 spettatori e La Prova del Cuoco ha raccolto 1.505.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.306.000 telespettatori con il 15.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 483.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 973.000 (9%) nella seconda. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.180.000 spettatori con l’8.1%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 452.000 spettatori (6.9%), Quante Storie si porta al 6.4% con 819.000 spettatori e Passato e Presente al 4.2% con 622.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 170.000 spettatori con il 2.6% di share nella prima parte e 188.000 (1.6%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 636.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 436.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte, e 632.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 14.5%

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.685.000 spettatori (12.1% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.655.000 spettatori (14.5%). La Vita in Diretta informa 1.711.000 spettatori con il 13.8% (presentazione 1.458.000 – 13.2%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.440.000 spettatori (16.1%), Una Vita ha convinto 2.440.000 spettatori con il 16.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.4% con 3.000.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 23.1% con 2.645.000 spettatori). Il Segreto sigla il 20.8% con 2.244.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 15% con 1.752.000 spettatori nella prima parte, al 16.3% con 2.136.000 spettatori nella seconda e al 13.1% con 1.835.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 680.000 spettatori (5.2%), Squadra Speciale Cobra 11 450.000 (4.2%) nel primo episodio e 568.000 (4.8%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 924.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 1.021.000 (6.9%) nel secondo e 1.021.000 (7.1%) nel terzo.

I Griffin diverte 748.000 spettatori (5.7%) e The Matrix Reloaded 387.000 (3.4%). Su Rai3 RaiTre per Enzo Biagi ha fatto compagnia a 555.000 spettatori (4.8%) e Geo a 1.775.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.013.000 spettatori con il 7.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 453.000 spettatori con il 3.7% e Tagadoc piace a 199.000 spettatori (1.8%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 206.000 spettatori (1.7%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 232.000 spettatori (1.6%).

MANUELA MORENO

Seconda Serata

Il documentario sui cristiani perseguitati in Iraq al 2.4%

Su Rai1 Porta a Porta convince 596.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 518.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Su Rai2 Stracult Live Show segna 307.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Decimati segna il 2.4% con 360.000 spettatori. Su Italia1 Cappuccetto Rosso Sangue viene visto da una media di 434.000 ascoltatori con il 4.9% di share. Su Rete4 Confessione Reporter ha segnato il 3.4% con 156.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.107.000 (20.6%)

Ore 20.00 4.887.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 1.885.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.466.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.747.000 (12%)

paolo del debbio dritto e rovescio 6

Ore 19.00 2.056.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.681.000 (19.2%)

Ore 20.00 4.091.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.507.000 (13.1%)

Ore 18.30 1.093.000 (7.6%)

TG4

Ore 12.00 300.000 (3.3%)

Ore 18.55 844.000 (4.9%)

TGLA7

Ore 13.30 645.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.196.000 (5.4%)