''SIAMO QUELLO CHE SIAMO'' E GUADAGNINO SI METTE A NUDO COL ''NEW YORK TIMES'' - MENTRE PRESENTA DOCUMENTARI, FILM E SERIE, GLI ULTIMI MESI SONO STATI STRAZIANTI: IL PADRE È MORTO A MAGGIO, E POI È STATO LASCIATO DAL SUO COMPAGNO PER 11 ANNI, IL REGISTA FERDINANDO CITO FILOMARINO. "SOGNO OGNI GIORNO MIO PADRE E OGNI GIORNO IL MIO PARTNER, E PORTO CON ME QUEI SOGNI NEL VUOTO DI MILANO DURANTE LA PANDEMIA''

Un documentario a Venezia su Salvatore Ferragamo, “Salvatore, Shoemakers of Dreams”, una serie in arrivo in questi giorni in America su HBO e a ottobre in Italia su Sky, un thriller con John David Washington e Alicia Vikander, “Born To Be Murdered”, che ha prodotto per la regia del suo ex-fidanzato, Antonio Cito Filomarino, mille progetti, a cominciare da uno “Scarface” ricchissimo per la Universal, Luca Guadagnino si guadagna una pagina sul “The New York Times” del 10 settembre, “Con ‘We Are Who We Are,’ Luca Guadagnino vuole che tu interroghi te stesso” a firma di Kyle Buchanan.

luca guadagnino

Dago-traduzione dell'intervista del ''New York Times'' a Luca Guadagnino:

"Cosa intendi per essere un provocatore?" chiede Luca Guadagnino via Zoom. "Parliamone un momento."

Stavamo discutendo di Sarah, un personaggio secondario interpretato da Chloë Sevigny nella sua nuova serie della HBO “We Are Who We Are”, ma stavamo anche parlando, in modo indiretto, dello stesso Guadagnino. Sarah è un personaggio pieno di contraddizioni: come nuova comandante di una base dell'esercito americano in Italia, ha il compito di mantenere l'ordine, e come madre, Sarah è dispettosa e persino trasgressiva, spesso pungolando il figlio di 14 anni Fraser (Jack Dylan Grazer) per smuoverlo.

Sarah non è come la maggior parte delle madri ma, ho notato, è come la maggior parte dei registi, che devono essere taskmaster e provocatori in egual misura. La stessa cosa può riferirsi a Guadagnino? Potrebbe, ma prima vuole assicurarsi che non ci siano fraintendimenti: la parola "provocatore" non è un peggiorativo per lui, ma piuttosto una vocazione più alta.

"Penso che essere un provocatore, nel senso buono, significhi sfidare lo status quo - e lo status quo cambia continuamente", dice Guadagnino. "Devi sfidarlo, se sei un artista e un creatore sincero."

luca guadagnino we are who we are

In quel senso, potrebbe relazionarsi a Sarah, ma anche al biondo ossigenato, irriverente Fraser, che è più interessato alla moda che alle fatiche e il cui arrivo alla base fa scalpore tra i suoi adolescenti. Guadagnino, 49 anni, è sedotto da estranei che provocano quasi senza volerlo, come Oliver (Armie Hammer) nel suo film “Call Me By Your Name” (2017), che stravolge il languido idillio estivo di una famiglia con il suo sex appeal, o Susie (Dakota Johnson), la nuova ballerina nel suo remake di “Suspiria” (2018), il cui talento fa esplodere più di poche teste nella sua accademia.

La presenza stessa di questi personaggi trasmette increspature attraverso lo status quo, ma non possono essere incolpati per come le persone reagiscono al loro arrivo. C'è solo qualcosa nella loro natura. Loro sono chi sono.

E forse questo genere di cose è innato anche per Guadagnino. Ragazzo solitario e ossessionato dal cinema cresciuto a Palermo, in Italia, ha convinto con successo la madre a comprargli una telecamera Super 8, quindi ha cercato di realizzare il suo primo cortometraggio, un omaggio al regista horror Dario Argento. Il giovane Guadagnino ha immerso un pezzo di carne di mucca in un bicchiere d'acqua e ha pianificato di filmarne la decomposizione nel tempo, ma l'odore del marciume ha raggiunto il suo pubblico prima del previsto, prima che quella visione sanguinosa potesse mai realizzarsi.

luca guadagnino we are who we are

“Mia madre ha buttato via la carne”, ci dice con orgoglio, “così non ho mai finito il mio film. Ma quello è stato il mio primo film! "

Nel 1999, Guadagnino ha debuttato nel lungometraggio con “The Protagonists”, accolto altrettanto visceralmente, guadagnandosi un giro di fischi alla Mostra del Cinema di Venezia. La sua visione grandiosa e imperturbabile inizierà a conquistare la critica con film successivi come "Io sono l’amore" (2009) e "A Bigger Splash" (2015). Dopo che "Chiamami col tuo nome" è diventato un film da Oscar, a Guadagnino è stata anche offerta la possibilità di dirigere grandi film in studio, riempiendo la sua lista di remake con "Il signore delle mosche" e "Scarface".

Tuttavia, i film più grandi richiedono budget più grandi, e dopo che Guadagnino ha avuto problemi ad assicurarsi abbastanza soldi per fare “Blood on the Tracks”, un film costellato di star adattato dall'omonimo album di Bob Dylan, è invece passato alla televisione. Il produttore Lorenzo Mieli aveva suggerito uno spettacolo che esplorava la fluidità di genere nei sobborghi americani, ma Guadagnino voleva dare a "We Are Who We Are" la sua interpretazione.

luca guadagnino we are who we are

"Non ero troppo interessato agli 'argomenti' e non ero troppo interessato allo spirito del tempo", ci dice. "Invece, quello che ho ritenuto interessante era una narrazione televisiva non dal punto di vista dell'azione e della trama, ma più dal punto di vista del comportamento".

Il risultato è una serie di otto episodi che deve meno alla pesantemente stilizzata “Euphoria”, l'altro grande serial per adolescenti della HBO, e più al naturalismo concreto del dramma di Maurice Pialat del 1983 “À Nos Amours. " Guadagnino era entrato nel progetto con piani dettagliati per distinguere ogni episodio con obiettivi diversi e tecniche di ripresa elaborate, ma ha iniziato a ripensare alle sue intenzioni quando i giovani attori dello spettacolo sono arrivati la scorsa estate sul set fuori Padova, in Italia.

we are who we are di luca guadagnino

"Che senso ha lavorare con attori, o artisti in generale, se non ti affidi a loro come forze creative?" spiega Guadagnino, che ha chiesto a Grazer e alla nuova arrivata Jordan Kristine Seamón un input su come i loro personaggi avrebbero pensato, parlato e si sarebbero comportati.

"Hanno iniziato a darmi un'incredibile ispirazione, e quello che volevo era sentire e toccare il respiro della vita proveniente da queste persone", dice. "Tutte le mie costruzioni su cui ho passato molti, molti mesi, le ho buttate via in un momento: 'No. Seguiremo i personaggi.'"

we are who we are di luca guadagnino 5

"Che senso ha lavorare con attori, o artisti in generale, se non ti affidi a loro come forze creative?" dice Guadagnino.

Il cast ha imparato a muoversi con lui. "Fondamentalmente, non sapevamo nemmeno cosa stavamo facendo ogni giorno, dipendeva dalla luce", ci dice Chloë Sevigny. “Teneva tutti gli attori lì e avevano già costruito il set, così poteva girare qualunque cosa volesse girare, in qualsiasi momento. Quanti registi arrivano a questo lusso? "

we are who we are di luca guadagnino 4

Sebbene Guadagnino affermi di non essere ispirato da argomenti caldi, molte questioni contemporanee si snodano ancora nello spettacolo. Mentre il personaggio di Seamón, Caitlin, esplora i confini della sua identità di genere, il suo padre conservatore Richard (interpretato dal rapper-attore Kid Cudi) indossa un cappello "Make America Great Again".

"Era qualcosa per cui dovevo davvero scavare in profondità", ammette Cudi. "Perché questo personaggio è totalmente diverso da quello che sono e dalle cose che rappresento."

we are who we are di luca guadagnino 2

È probabile che a far esplodere ancor di più la cosa sia la cotta del giovane Fraser per un grosso marine di 20 anni (Tom Mercier) che fa poco per dissuadere il suo interesse. I personaggi di "We Are Who We Are" spesso si addentrano in territori pericolosi, ma Guadagnino non è interessato al moralismo. Il punto è convincerti a parlarne e arrivare alle tue conclusioni.

"Potremmo giudicare il comportamento di un amico e aiutare l'amico", spiega Guadagnino. "Ma dobbiamo giudicare i personaggi?" Lui scuote la testa. "Se iniziamo a disinfettare i nostri personaggi dalla provocazione delle domande etiche, è meglio che smettiamo di fare quello che facciamo."

we are who we are di luca guadagnino 1

"Quello che ho ritenuto interessante era una narrazione televisiva non dal punto di vista dell'azione e della trama, ma più dal punto di vista del comportamento", ha detto Guadagnino.

Guadagnino ha finito le ultime riprese di "We Are Who We Are" a febbraio, solo due settimane prima che l'Italia entrasse in blocco per far fronte all'epidemia di coronavirus. Nonostante sia rimasto impegnato in quarantena, realizzando un cortometraggio che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, gli ultimi mesi sono stati strazianti: il padre di Guadagnino è morto a maggio, e poi è stato lasciato dal suo compagno di 11 anni, il regista Ferdinando Cito Filomarino.

Guadagnino .Foto- Alessio Bolzoni

Milano, dove vive Guadagnino, ha cominciato a riaprire, ma è ancora un luogo solitario, e anche lui al suo interno. "Sono una figura in questo paesaggio di vuoto, onestamente", ci dice. "Sogno ogni giorno mio padre e ogni giorno il mio partner, e porto con me quei sogni nel vuoto della città".

"Non voglio sembrare patetico", aggiunge. "Ma questo è quello che sono, e non posso non essere sincero."

luca guadagnino

Per Guadagnino e per il pubblico, l'estate incontaminata di "We Are Who We Are" suonerà in modo leggermente diverso ora. La serie si diletta in piaceri che sono stati portati via dall'inizio della pandemia, come la cena in un ristorante pieno di scoppi o, nel quarto episodio, una festa che si protrae fino a quando i personaggi, ubriachi e svuotati, si sentono abbastanza vulnerabili da mettere a nudo le loro anime.

Se le cose fossero andate secondo i piani, "We Are Who We Are" sarebbe stato presentato in anteprima come un'avventura di otto ore al Festival di Cannes a maggio, dando il via a un tour stampa di un mese che alla fine avrebbe riunito Guadagnino con il suo cast negli Stati Uniti. Il regista invece è bloccato a casa.

"Non sarei comunque in grado di festeggiare", ci dice. "Posso restare sveglio tutta la notte solo se giro." Anche se gli manca il suo cast, "nella vita reale, quando non sto facendo un film, penso che sarei così noioso per loro". Anche i provocatori devono riposare.

salvatore ferragamo shoemaker of dreams

Su Zoom, Guadagnino è brillante e professorale; il prossimo anno compirà 50 anni e ha detto che gli attori adolescenti del cast lo guardavano come fosse uno zio o un nonno. Quando ho parlato con Grazer e Seamón, erano per lo più affascinati dalla sua volontà di evitare la comodità moderna di un iPhone per un Nokia rosa con cerniera che non può nemmeno inviare o ricevere foto.

Il suo regista guarda ancora scettico l'iPhone. "Questa piccola cosa non ti serve", dice. "Sei tu che servi a lui."

salvatore ferragamo shoemaker of dreams

Quando chiedo a Guadagnino come sarebbero state diverse le cose se fosse cresciuto oggi, pensa che il suo io moderno da adolescente sarebbe stato più collegato alla tecnologia, o anche alle persone: "Penso che sarei solo, e leggerei molti libri. "

In un primo momento, sono rimasto sorpreso dalla sua dichiarazione, dal momento che Guadagnino mi aveva appena detto: "Non voglio inchiodarmi a un senso di me che è inamovibile". Ma mentre "We Are Who We Are" è un amorevole tributo al potenziale infinito delle persone di cambiare, crescere e sorprendere, il suo creatore è semplicemente più determinato nei suoi modi. E ha imparato a convivere con questo.

salvatore ferragamo shoemaker of dreams

"Può un leopardo cambiare le sue macchie?" ha detto Guadagnino. “La tua identità è la tua identità. La tua natura è la tua natura. Più di quanto ammetto che lo sia. "

salvatore ferragamo shoemaker of dreams