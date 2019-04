10 apr 2019 14:05

''SONO GAY''. LA RIVELAZIONE DI CHRISTIAN IMPARATO AL ''GRANDE FRATELLO'', CHE HA SCONVOLTO GIUSTO CHI È PRIVO DI VISTA, UDITO E TELEVISIONE - L'EX CAMPIONE DI ''IO CANTO'', DOPO AVER PASSATO LA SERA A TRUCCARSI CON UN MAKE-UP ALLA KIM KARDASHIAN, NON AMA IL CONCETTO DI ''COMING OUT'': ''PERCHÉ, TU VAI IN TRASMISSIONE A DIRE 'SO' ETERO'?'' - TROVA SUBITO IL SOSTEGNO DI ENRICO E KIKÒ - KARINA CASCELLA ''UNA CORNUTAZZA''