12 mar 2020 16:01

''LA STAMPA'' CONFERMA LA NOTIZIA DI DAGOSPIA: ''UN DIPENDENTE POLIGRAFICO E' RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS. L'AZIENDA HA AVVISATO LE AUTORITA' COMPETENTI E AVVIATO IL PROTOCOLLO INTERNO PER METTERE IN SICUREZZA L'AMBIENTE. LA REDAZIONE PROSEGUIRA' IL LAVORO IN MODALITA' ''SMART WORKING'' E TORNERA' IN UFFICIO DOPO LA BONIFICA