Gabriele Parpiglia per “Chi”

la cover di chi su stefano de martino e alessia marcuzzi

Per raccontare questa storia, questo triangolo, questo “intreccio amoroso”, quello che il sito Dagospia ha lanciato come lo scoop dell’estate (dal Corriere delle Sera in poi ne hanno parlato e scritto tutti i media italiani) con protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, bisogna salire sulla macchina del tempo e capire come si è arrivati alla “notizia” dell’estate, nei confronti della quale noi non ci poniamo come giudici del vero o falso (anche perché la realtà dei fatti la conoscono solo i tre attori principali), ma proviamo a offrire un nuovo spunto mai svelato.

Lo facciamo grazie ad alcune immagini mai viste, che vi mostriamo in esclusiva, e lasceremo all’occhio del lettore e degli addetti ai lavori la possibilità di giudicare se sul set immortalato, anzi nel backstage, tra Stefano e Alessia ci fosse davvero quell’alchimia di chi si annusa, di chi si conosce, di chi si potrebbe piacere o se si trattasse semplicemente e soltanto di lavoro.

alessia marcuzzi stefano de martino chi

Alt. Riavvolgiamo il nastro. Mercoledì 13 dicembre 2017 il nostro settimanale pubblicava le prime foto di De Martino con la Marcuzzi. I due, a pranzo con il manager di lui, Lucio Presta, in un ristorante romano, si incontravano per la prima volta dopo che l’ex ballerino di Amici - che aveva lasciato la corte di Maria De Filippi, sia per provare a camminare da solo, sia perché in contrasto con il direttore artistico del talent show Giuliano Peparini e stanco di condividere il day time della trasmissione con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro - era stato scelto come inviato (fortemente voluto da Alessia) soffiando il posto a Daniele Bossari e Alvin. In quell’occasione i due dinanzi ai fotografi sorridevano, all’uscita del ristorante, per l’avventura che li attendeva.

alessia marcuzzi stefano de martino chi

Anzi, pare che fosse stata proprio Belen Rodriguez a insistere affinché Stefano, all’inizio restìo nel dover affrontare una lunga lontananza dal figlio Santiago, accettasse questa avventura. Giochi fatti e firme depositate. Lunedì 18 dicembre, pochi giorni dopo, la Marcuzzi dal proprio account Instagram postava una foto con un primo piano del suo inviato per dare il benvenuto al suo “acquisto”. Fatto curioso dato che la news era già stata pubblicata dal sito ufficiale della trasmissione. Perché rilanciarla di nuovo? Poco dopo arriva la chiamata di “Chi” per lo scatto di copertina con conduttrice e inviato. Niente naufraghi.

E qui si cela un retroscena curioso. Se all’inizio l’atmosfera era “freddina” sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia.

stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi

Alessia sussurra dietro le quinte che «Stefano, è davvero un bonazzo» e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: a petto nudo. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi di scatti “hot” mai mostrati fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare... fino a prendersi in giro, e lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti, pubblicati ora per la prima volta, dove la parola d’ordine è: complicità. Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due.

i fiori viola di alessia marcuzzi

Quando i loro sguardi si incrociano, quando Alessia s’aggrappa a cavalcioni a De Martino (eppure all’epoca la coppia non aveva una gran confidenza), una scena degna di Kim Basinger e Mickey Rourke in 9 settimane e 1/2, quando si illuminano i loro sguardi, quando lui guarda lei e lei guarda lui giocando con le dita come per richiamare attenzioni e attenzione... Insomma, se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità. Ma ci fermiamo qui perché ribadiamo che i tre, dinanzi allo scoop lanciato da Dagospia, hanno smentito che ci fosse una storia tra la Marcuzzi e De Martino, con Belen ferma al palo. E la stessa Rodriguez ha ribadito: «Non è vero!».

IL TRAMONTO DI ALESSIA MARCUZZI CON LIKE DI STEFANO DE MARTINO

Quel set, però, dall’atmosfera rilassata e magica, si accendeva il pomeriggio di mercoledì 17 gennaio 2018, e Alessia dichiarava ufficialmente dopo quelle fotografie: «Ho scelto Stefano perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti». Parole che nelle precedenti edizioni non erano state spese dalla conduttrice per gli altri inviati: Alvin, descritto come l’amico della porta accanto che trasmette sicurezza, e Stefano Bettarini, il playboy che doveva mettere a freno il suo istinto da conquistatore ed espiare le sue pene da mandrillo in Honduras, da solo, lontano dalle donne (poi è finita che Bettarini ha avuto un flirt con la concorrente Dayane Mello...).

Insomma, le parole dedicate a Stefano De Martino sono diverse, sembrano voler dire: «Come te nessuno mai».

stefano de martino alessia marcuzzi

Lo scatto per la copertina ai tempi si realizza tra sorrisi e chiacchiere: Alessia con smalto rosso fuoco e Stefano con pantalone largo di lino e a petto nudo. Oggi riguardando quelle foto c’è un’altra immagine che non può passare inosservata. I due seduti sulla panchina, lei che fa la linguaccia a lui, lui che le risponde con un sorriso che ti avvolge, entrambi a piedi nudi, vicini, vicinissimi: entrambi felici di essere lì insieme in quel momento. Le fotografie a volte raccontano più di ogni parola scritta.

Da quel momento “ufficialmente” Stefano e Alessia si separano. Lui vola in Honduras, ma attenzione. Altro colpo di scena: prima di partire, su idea della Marcuzzi, la coppia realizza un promo stravagante, alternativo, diverso, inusuale per lanciare un reality. Insieme fanno le prove sui social sfidandosi e stuzzicandosi mentre si preparano a ballare un passo a due sulle note del film La la land. Ed è ancora una volta complicità!

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

Lunedì 22 gennaio 2018 inizia il programma e per 85 giorni conduttrice e inviato comunicano a distanza. Durante le prove in studio senza pubblico, quando Alessia si collega, Stefano, sicuramente per via del caldo, puntualmente si fa trovare a petto nudo con microfono al collo e lavagnetta in mano. Andiamo avanti. Lunedì 16 aprile è ancora una volta grande complicità tra i due. Stefano torna in Italia e il suo ingresso in studio si trasforma in un vortice di emozioni.

stefano de martino alessia marcuzzi

De Martino corre verso la Marcuzzi e impone una “presa” da ballerino con la quale alza Alessia al cielo che per l’occasione - era la finalissima - indossava stivali e vestitino bianco cortissimo, striminzito: dopo la presa “maschia” di Stefano, contento di rivedere la sua “capitana”, quel gesto lascia intravedere quasi tutto. Poi il silenzio. Anzi il freddo. Tra i due pubblicamente cala il gelo. Stefano non partecipa alla seconda edizione del reality, ma passa a Made in Sud su Raidue e al debutto sfida proprio Alessia nella stessa serata. Tra l’altro De Martino, nella sua prima intervista post Isola dei famosi, non è tenero nei confronti del reality che lo ha sdoganato come inviato in prima serata. Alessia non la prende bene.

stefano de martino Belen

E arriviamo ai giorni nostri. Lunedì 18 maggio 2020 De Martino pubblica sul suo profilo una serie di scatti in cui indossa diversi fiori nel taschino della sua giacca. Uno non può passare inosservato. È di colora viola, accompagnato da una didascalia enigmatica: “Ciao”. Dedicata a chi? Lo stesso fiore pochi giorni dopo appare sulla bacheca Instagram della Marcuzzi. La didascalia: “Per te”. Coincidenze? La settimana successiva Belen Rodriguez annuncia a “Chi” la rottura con De Martino e parallelamente i rumors danno Alessia sempre più lontana dal marito Paolo Calabresi Marconi. Gli amici della coppia rivelano che i due attraversano un momento di forte crisi e, a quanto pare, non dormirebbero più sotto lo stesso tetto. Il tutto avviene post pandemia. Lunedì 25 maggio il sito di Roberto D’Agostino lancia la bomba. La notizia, anzi lo scoop, è eclatante: unisce la separazione o la crisi della coppia Marcuzzi-Calabresi a quella di De Martino e la Rodriguez. Nei giorni successivi rincara la dose di notizie dicendo che proprio Belen avrebbe lasciato De Martino dopo aver scoperto la tresca di lui attraverso l’iCloud del suo iPad o del suo cellulare. Il resto è una pioggia di smentite.

belen e stefano de martino sfogliano il calendario di cecilia

Inizia De Martino, poi è il turno della Marcuzzi che posta il libro di Woody Allen dal titolo A proposito di niente e nel frattempo fa riapparire, dopo una lunga assenza sui suoi social, Paolo Calabresi. Infine tocca a Belen, che però decide di parlare per ultima, dopo una settimana, con una stories su Instagram. Ma attenzione: anche qui c’è un particolare che è passato inosservato. Su Instagram la Rodriguez ha fatto un lungo post - sfogo - video senza trucco, con l’aria sofferente, con il dolore delle parole che colpiscono al cuore: «Sono giornate complicate e non è facile per me parlare adesso», e aggiunge una frase che forse non è stata colta o valutata a “dovere”. «Non me lo aspettavo. Soffro». Poi la stoccata finale: «Se parlo io? Un giorno tirerò fuori gli attributi e dirò la verità!».

belen 7

Dunque che cosa potrebbe succedere? A chi erano riferite quelle parole? I rumors più recenti sussurrano che la fonte che avrebbe rivelato questo presunto tradimento possa essere proprio la stessa Belen. Il motivo? Una vendetta esplosa in ritardo, col tempo, covata, dolorosa.

la story di belen con il fiore viola

Belen, che pochi giorni fa, sui suoi social, ha pubblicato lo stesso fiore mostrato da Stefano prima e dalla Marcuzzi dopo. Sfida? Ironia? O ancora coincidenze? Intanto per dovere, e onestà, di cronaca, di De Martino e della Marcuzzi insieme c’è traccia fotografica solo nel backstage bollente di “Chi”. Ma il gossip dell’estate, lanciato da Dagospia, è ormai esploso. Nella primavera del 2019 (e nei mesi successivi) si è danzato sulla storia di Mark Caltagirone, sui triangoli, le smentite e i matrimoni di Pamela Prati, sul “quarto grado” legato al “Pratiful”. Vuoi vedere che il “cavaliere inesistente”, il maschio alfa desiderato, ma al momento sempre invisibile, insomma il nuovo Mark Caltagirone… sia proprio Stefano De Martino? Staremo a vedere, l’estate è ancora lunga...,

BELEN FESTEGGIA A CAPRI belen all'anema e core 1 alessia marcuzzi gianmaria antinolfi dayane mello belen rodriguez gianmaria antinolfi belen alla festa di gianmaria antinolfi 5 belen belen stefano de martino stefano de martino belen belen mattia ferrari belen belen rodriguez belen rodriguez in se sei cosi' ti dico si' 3 belen rodriguez in se sei cosi' ti dico si' 1 belen rodriguez e nina moric 4 alessia marcuzzi stefano de martino 1 belen alessia marcuzzi stefano de martino 2