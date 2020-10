''TEMPTATION'' CHIUDE (21%) E SUPERA LA FICTION IN REPLICA (16,2%) - TERZO BRIGNANO (6,2%) - BERLINGUER (5,6%), FLORIS (5,9%), GIORDANO (4,6%) - MORENO (5,3%), PALOMBA (4,9-4,4%), GRUBER (8,1%) - AMADEUS (17,11%), 'STRISCIA' (16,9%) - E.DANIELE (16,7%-14,6%), CLERICI RIDOTTA (12,2%), 'FORUM' (18,1%) - 'GEO' ALL’11,4% (SENZA VITA IN DIRETTA) - BRU-NEO (9,8%), LUNDINI (2,9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 20 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in replica Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 - dalle 21.50 all’1.06 - l’ultima puntata di Temptation Island 8 ha raccolto davanti al video 3.504.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.552.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Kickboxer: Retaliation ha intrattenuto 1.078.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% (presentazione di 11 minuti: 942.000 – 3.5%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 846.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.287.000 spettatori con uno share del 5.9% (diMartedì Più: 360.000 – 3.9%). Su Tv8 Elysium segna 300.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Man on Fire – Il fuoco della vendetta ha raccolto 409.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 I bambini di Cold Rock registra 444.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris El Dorado ha ottenuto 558.000 spettatori con il 2.5%. Su Real Time Il Ragazzo di 380 Chili raccoglie 204.000 spettatori e lo 0.8%. Su Sky Uno 4 Hotel raccoglie 222.000 spettatori e lo 0.9%. Su Sky Sport Uno Lazio-Borussia Dortmund ha ottenuto 443.000 spettatori e l’1.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Tutto su Mia Madre fermo al 4.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.571.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.538.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.430.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.054.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.132.000 spettatori con il 4.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.692.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.288.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.187.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.155.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 526.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 617.000 spettatori con 2.3%.

Preserale

Con la Juve su Sky (e senza traino de La Vita in Diretta), L’Eredità cala al di sotto del 20% e si fa avvicinare da Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.662.000 spettatori (16.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.176.000 spettatori (19.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.326.000 spettatori (15.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.678.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 727.000 spettatori (3.9%), Castle segna 1.096.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 416.000 spettatori con il 2.3%. CSI: NY ha ottenuto 518.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.278.000 spettatori con il 14.8%. Blob segna 1.061.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 948.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 158.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 176.000 spettatori (share dello 0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia All Stars raccoglie 260.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Sport Uno Dinamo Kiev-Juventus ottiene 848.000 spettatori e il 3.8%.

Daytime Mattina

Sempre bene Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 762.000 telespettatori con il 15.2%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 865.000 spettatori (16.7%) mentre la seconda parte – dalle 10.58 alle 11.25 – ha raccolto 863.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 952.000 spettatori (17.4%), nella prima parte, 868.000 spettatori (16.8%) nella seconda parte e 723.000 spettatori (14%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 162.000 spettatori con il 3%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 171.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 426.000 spettatori pari al 7.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 263.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 165.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 211.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 40.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici ai minimi con la partenza alle 12.20

Su Rai1 – dalle 11.25 alle 12.11 – la Cerimonia Consegna Medaglie delle Onorificenze Omri ha ottenuto 879.000 spettatori con il 12%. Dalle 12.20 alle 13.23 E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.534.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.542.000 telespettatori con il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 371.000 spettatori con il 5.3%, nella prima parte, e 763.000 spettatori con il 7%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 298.000 spettatori con il 3.9%. Grande Fratello Vip 5 segna 780.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.016.000 spettatori con il 6.5%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 421.000 spettatori con il 6.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 929.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 789.000 spettatori (6%). Passato e Presente raccoglie 574.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 108.000 spettatori con l’1.6%, nella prima parte, e 188.000 spettatori (1.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 590.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 359.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 512.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 102.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Geo all’11.4 (senza Vita in Diretta).

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.509.000 spettatori pari al 10.9% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.006.000 spettatori con il 17%. Preghiera per la Pace ha raccolto 1.266.000 spettatori con il 10.7%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.909.000 spettatori con il 18.5%. Una Vita ha convinto 2.776.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.822.000 spettatori con il 21.6% (finale: 2.227.000 – 18.6%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.027.000 spettatori con il 17.3%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.737.000 spettatori pari al 15.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.774.000 spettatori (16.3%), nella prima parte, a 2.206.000 spettatori nella seconda parte (17.5%) e a 1.934.000 spettatori (13.5%) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Il Giro D’Italia ha raccolto 1.287.000 spettatori con il 9.7%. Processo alla Tappa ha ottenuto 783.000 spettatori con il 7.3%. Resta a Casa e Vinci ottiene 402.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 874.000 spettatori (5.7%), nel primo episodio, 864.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio e 744.000 spettatori (5.5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 485.000 spettatori (3.9%). Friends ha appassionato 270.000 spettatori con il 2.5%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 234.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.842.000 spettatori con il 18.4%.

Il Commissario Rex ha appassionato 547.000 spettatori pari al 4.5%. Aspettando… Geo ha registrato 773.000 spettatori con il 6.9%. Geo ha ottenuto 1.404.000 spettatori con l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 751.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 344.000 spettatori (share del 2.7%). Tagadà #Focus ottiene 346.000 spettatori con il 3.1%. Senti chi Mangia raccoglie 151.000 spettatori con l’1.4% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 165.000 – 1.4%). Su TV8 Segui il Tuo Cuore segna 279.000 spettatori con il 2.5%. Vite da Copertina ha raccolto 156.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 928.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 631.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 600.000 spettatori con il 2.9%. Giovani e Famosi raccoglie 328.000 spettatori e il 2.2%. Persefone Awards ottiene 117.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 434.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 X-Men è visto da 405.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 La Vita Scandalosa di Lady W è stato scelto da 191.000 spettatori con il 4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.390.000 (21.5%)

Ore 20.00 5.300.000 (21.6%)

TG2

Ore 13.00 2.081.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.878.000 (7.2%)

TG3

Ore 14.25 1.775.000 (11.9%)

Ore 19.00 2.403.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 3.159.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.564.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.550.000 (13.4%)

Ore 18.30 784.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (3.1%)

Ore 18.55 651.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 667.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.436.000 (5.8%)

TG8

Ore 12 82.000 (0.9%)