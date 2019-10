''TEMPTATION'' CRESCE (20,2%), MONTALBANO VINCE (20,4% MA PIÙ ASCOLTATORI), PORRO (5,3%), IACONA (5,1%) - DE MARTINO (7,8%) - IL DOC SU EMANUELA ORLANDI SU NOVE (1,1%) - SPADORCIA (3,2%), PALOMBA (5,5%), GRUBER (6,5%) - E.DANIELE (18-15%) - 'FORUM' (18,8%) - IL POMERIGGIO DI CANALE5 SDERENA RAI1 (D'URSO 18,5-18,3%) VS 'VITA IN DIRETTA (11,4-13,7%) - 'POVERA PATRIA' COL TRAINO GIUSTO (6,5%)

Nella serata di ieri, lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.564.000 spettatori pari al 7.8% di share (presentazione di 7 minuti: 878.000 – 3.4%). Su Italia 1 Rambo 2 – La Vendetta ha intrattenuto 1.385.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto 1.503.000 spettatori con il 5.8%.

Presa Diretta ha ottenuto 1.047.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Il Socio ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Agente 007 – Bersaglio Mobile ha ottenuto 295.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Emanuela Orlandi – Il Caso è Aperto ha realizzato 259.000 spettatori con uno share dell’1.1%. Sul 20 Scontro tra Titani ha raccolto 402.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 il film Le Colline Hanno Gli Occhi ha raccolto 434.000 spettatori con l’1.8%. Su La7d il doppio appuntamento con Josephine Ange Gardien ha ottenuto 97.000 spettatori e lo 0.6%. Su Sky Sport Serie A Parma-Torino ha ottenuto 350.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Cortesie per gli Ospiti torna con l’1.8%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 5.043.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.775.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 824.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.175.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Storie Minime raccoglie 1.314.000 spettatori con il 5.4% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.729.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.393.000 individui all’ascolto (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.659.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 461.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 360.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 Uomini e Donne segna 436.000 spettatori e l’1.9% (Finale: 475.000 – 1.8%). Su Real Time l’esordio della nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 435.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Parte basso il nuovo Vite da Copertina con Casalegno e Ciacci.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.712.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.284.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.159.000 spettatori (17.2%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.573.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 Nella Mia Cucina ha ottenuto 354.000 spettatori (2.5%). A seguire Lol ha raccolto 404.000 spettatori (2.3%). NCIS ha raccolto 1.042.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 490.000 spettatori (3.3%). CSI New York ha totalizzato 600.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 1.034.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 794.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 190.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 la prima puntata della nuova edizione di Vite da Copertina segna 143.000 spettatori con l’1.1%. A seguire 4 Ristoranti segna 476.000 spettatori e il 2.4%.

Daytime Mattina

Tv2000 al 4.5% con la Messa.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 800.000 telespettatori con il 16.4%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 805.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 748.000 spettatori (15%), nella prima parte, e 647.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 82.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 130.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 488.000 spettatori pari al 9.6% di share (presentazione di 21 minuti: 384.000 – 6.7%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 311.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 135.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 253.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Coffee Break ha informato 258.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv2000 la Santa Messa ha ottenuto 230.000 spettatori con il 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute al 6.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 829.000 spettatori (15%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.343.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.456.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 345.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 845.000 spettatori con l’8.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 206.000 spettatori con il 3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.231.000 spettatori con l’8.7%.

Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 387.000 spettatori con il 6.8%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 920.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 729.000 spettatori (6%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 126.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 225.000 spettatori (2%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 528.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 404.000 spettatori con share del 7.2% nella prima parte, e 572.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il pomeriggio di Canale 5 ancora meglio.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.548.000 spettatori pari al 12.2% della platea. La Vita Diretta ha raccolto 1.124.000 spettatori con l’11.4%, nella presentazione, e 1.338.000 spettatori con il 13.7%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.777.000 spettatori con il 19.1%. Una Vita ha convinto 2.631.000 spettatori con il 18.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.783.000 spettatori con il 23.4% (Finale: 2.595.000 – 25.4%).

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.294.000 spettatori pari al 23.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.676.000 spettatori (18.5%), nella prima parte, 1.870.000 spettatori (18.3%), nella seconda parte, e 1.788.000 spettatori (15.9%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Nella Mia Cucina ha raccolto 456.000 spettatori con il 3.2%. Detto Fatto ottiene 457.000 spettatori con il 4%. Apri e Vinci ha ottenuto 411.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 868.000 spettatori (6%), nel primo episodio, 863.000 spettatori (6.1%), nel secondo episodio, e 850.000 spettatori (6.3%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 552.000 spettatori (4.8%). How I Met Your Mother – E Alla Fine Arriva Mamma ha appassionato 229.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.255.000 spettatori con il 15.5%. Il Commissario Rex ha raccolto 507.000 spettatori (4.6%). Aspettando Geo… segna 487.000 spettatori con il 5%. Geo ha registrato 839.000 spettatori con l’8.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 885.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 443.000 spettatori con il 4% (presentazione di 6 minuti: 474.000 – 3.4%). Su TV8 Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti ha raccolto 119.000 spettatori con l’1.3%.

Seconda Serata

Bene Povera Patria.

aldo cazzullo annalisa bruchi alessandro giuli povera patria

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.003.000 spettatori con il 9.1% di share. S’è Fatta Notte ha raccolto 499.000 spettatori con il 7.7%. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 511.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8%. Su Rai2 Povera Patria segna 402.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 430.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 12 Round è visto da 444.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 il film Mindscape è stato scelto da 152.000 spettatori con il 3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.672.000 (18.4%)

Ore 20.00 4.790.000 (21.1%)

TG2

Ore 13.00 1.847.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.471.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.402.000 (10.2%)

Ore 19.00 1.802.000 (11.4%)

TG5

Ore 13.00 2.885.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.412.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.424.000 (13.1%)

Ore 18.30 569.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 315.000 (3.7%)

Ore 18.55 629.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 703.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.425.000 (6.2%)