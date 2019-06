''TEMPTATION'' PARTE COL TURBO (22,2%) CONTRO IL FILMETTO DI RAI1 (12,7%) E IL BISCOTTO FRANCIA-ROMANIA SU RAI2 (11,6%) - SOTTILE (4%) - PORRO (4,6%) - LA7 (2,8%) - ''STASERA ITALIA'' (4%), GRUBER (7,4%) - SU RAI2 ARBORE SWING (3,7%), LERNER (3,9%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

temptation island 2019 5

Nella serata di ieri, lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share.

Su Rai2 l’incontro di calcio Francia-Romania, valevole per i Campionati Europei Under 21, ha interessato 2.412.000 spettatori pari all’11.62% di share. Su Italia 1 22 Minutes ha intrattenuto 1.033.000 spettatori (4.94%). Su Rai3 Prima dell’Alba ha ottenuto 814.000 spettatori pari al 3.95% (presentazione di 5 minuti: 572.000 – 2.72%).

temptation island 2019 6

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 725.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 L’Ombra del Diavolo ha registrato 544.000 spettatori con uno share del 2.77%. Su Tv8 Agente 007 – Licenza di Uccidere ha ottenuto 419.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove il documentario in prima visione Killing Michael Jackson ha realizzato 398.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Sul 20 Un’Occasione da Dio ha raccolto 301.000 spettatori con l’1.43%.

Su Iris Bordertown segna 320.000 spettatori e l’1.57%. Su Rai Movie Gli Implacabili raccoglie 398.000 spettatori e l’1.98%. Su Real Time La Clinica per Rinascere raccoglie 320.000 spettatori e l’1.5%. Su Sky Atlantic Chernobyl segna 332.000 spettatori e l’1.6%. Tra le 21 e le 23, Premium Joi – con una parte di Suburgatory, il finale di serie di The Big Bang Theory, lo speciale sulla serie e un episodio di Superstore – ha raccolto 47.000 spettatori pari allo 0.2%.

temptation island 2019 4

Ascolti TV Access Prime Time

Con Marcella Bella e Rettore, Techetechetè si ferma al 14.85%.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.025.000 spettatori con il 14.85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.575.000 spettatori con uno share del 17.51%. Su Italia1 CSI ha registrato 913.000 spettatori con il 4.61%. Su Rai3 VoxPopuli raccoglie 1.164.000 spettatori con il 6.2% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.616.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rete4 Stasera Italia Estate ha radunato 765.000 individui all’ascolto (4.02%), nella prima parte, e 834.000 spettatori (4.01%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 507.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Cucine da Incubo ha raccolto 225.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 251.000 spettatori e l’1.3%.

Preserale

Scotti si riavvicina a Liorni.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.135.000 spettatori (19.15%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.226.000 spettatori (22.27%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.911.000 spettatori (17.82%) mentre Caduta Libera! Splash ha interessato 3.111.000 spettatori (22.16%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 420.000 spettatori (3.2%), nel primo episodio, e 874.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 455.000 spettatori (3.76%). CSI New York ha totalizzato 442.000 spettatori (2.78%). Su Rai3 Blob segna 812.000 spettatori con il 4.66%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 636.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 231.000 spettatori (share del 2.01%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 301.000 spettatori con l’1.9%.

temptation island 2019 3

Daytime Mattina

Tuttochiaro in calo.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 813.000 telespettatori con il 17.45%. Tuttochiaro ha ottenuto 675.000 spettatori (13.86%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto 340.000 spettatori (7.31%). Su Rai 2 Un Caso per Due ha raccolto 142.000 spettatori con il 2.96%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 121.000 spettatori pari al 2.51% di share. Su Rai3 Agorà convince 386.000 spettatori pari al 7.98% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 267.000 spettatori con il 5.91%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 158.000 spettatori (3.37%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori con il 4.39%. A seguire Coffee Break ha informato 227.000 spettatori pari al 5.04%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset.

Su Rai1 Don Matteo 6 ha raccolto 870.000 spettatori con il 12.06% di share, nel primo episodio, e 1.558.000 spettatori con il 12.97%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.023.000 telespettatori con il 13.29%. Su Rai2 La Nave dei Sogni – Barcellona raccoglie 443.000 spettatori con il 5.42%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 210.000 spettatori con il 3.06%. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.316.000 spettatori con il 9.37%. Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 395.000 spettatori (6.82%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 940.000 spettatori (11.36%).

Quante Storie ha raccolto 873.000 spettatori (7.02%). Passato e Presente segna 557.000 spettatori con il 3.91%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 180.000 spettatori con il 3.07%, nella prima parte, e 297.000 spettatori (2.68%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 606.000 (4.35%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 349.000 spettatori con share del 6.21% nella prima parte, e 452.000 spettatori con il 4.13% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

temptation island 2019 2

Squadra Speciale Cobra 11 arriva al 7.51% nel secondo episodio.

Su Rai1 Io e Te ha convinto 1.283.000 spettatori pari al 10.45% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 912.000 spettatori pari al 9.19%. La Vita Diretta Estate ha raccolto 1.267.000 spettatori con il 14.24%, nella presentazione, e 1.393.000 spettatori con il 15.69%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.445.000 spettatori con il 17.36%. Una Vita ha convinto 2.253.000 spettatori con il 17.54% di share. A seguire Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.061.000 spettatori con il 18.01%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.994.000 spettatori pari al 20.28% di share. Ossessione Matrimonio ha fatto compagnia a 1.045.000 spettatori (11.75%).

Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha ottenuto 664.000 spettatori con il 5.41%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 590.000 spettatori con il 5.89%, nel primo episodio, 682.000 spettatori con il 7.51%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 893.000 spettatori (6.29%), nel primo episodio, 951.000 spettatori (7.26%), nel secondo episodio. La serie animata I Griffin segna 744.000 spettatori (6%), primo episodio, e 572.000 spettatori (5.02%) nel secondo episodio. La sitcom Mom ha ottenuto 434.000 spettatori con il 4.16%. Will and Grace ha appassionato 290.000 spettatori con il 3.34%.

temptation island 2019 5

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.185.000 spettatori con il 16.05%. Il Commissario Rex ha raccolto 454.000 spettatori (4.19%). Aspettando Geo… segna 476.000 spettatori con il 5.49%. Geo ha registrato 610.000 spettatori con il 6.36%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stata seguita da 671.000 spettatori con il 5.46%. Su La7 Tagadà ha interessato 414.000 spettatori (share del 3.23%), con Prima Pagina, e 466.000 spettatori (share del 4.27%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 206.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Lerner non va oltre il 3.88%.

Su Rai1 Katie FForde – La Mia Pazza Famiglia segna 720.000 spettatori con il 6.57%. S’è Fatta Notte è stato seguito da 367.000 spettatori con il 6.32% di share. Su Canale 5 Supercinema ha totalizzato una media di 583.000 spettatori pari ad uno share del 12.74%. Su Rai2 Renzo Swing Arbore & His Swing Maniacs segna 424.000 spettatori con il 3.74%. Su Rai 3 L’Approdo segna 554.000 spettatori con il 3.88%. Su Italia1 Shark 3D è visto da 488.000 spettatori (3.92%). Su Rete 4 Una Top Model Nel Mio Letto è stato scelto da 144.000 spettatori con il 3.42% di share.

temptation island 2019 1

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.035.000 (21.15%)

Ore 20.00 3.669.000 (21.32%)

TG2

Ore 13.00 1.785.000 (13.32%)

Ore 20.30 1.594.000 (8.48%)

TG3

Ore 14.25 1.324.000 (10.45%)

Ore 19.00 1.382.000 (10.78%)

TG5

Ore 13.00 2.506.000 (18.52%)

Ore 20.00 3.495.000 (19.82%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.374.000 (12.71%)

Ore 18.30 661.000 (6.59%)

TG4

temptation island 2019 6

Ore 12.00 361.000 (4.35%)

Ore 18.55 415.000 (3.34%)

TGLA7

Ore 13.30 585.000 (4.13%)

Ore 20.00 1.185.000 (6.53%)