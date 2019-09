''TEMPTATION ISLAND VIP''? IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE –QUALCHE GIORNO FA SONO SBARCATI IN SARDEGNA ALEX BELLI E DELIA DURAN - DANDOLO: LA COPPIA ERA SALTATA ALL’ULTIMO SECONDO. ORA CHE E' STATO CACCIATO CIRO, TORNA IN CAMPO - LA BONISSIMA MODELLA VENEZUELANA E L’IRREQUIETO ATTORE PROMETTONO SCINTILLE. SI DICE CHE IL LORO CACHET… – FOTOGALLERY

Alberto Dandolo per www.oggi.it

delia duran alex belli 1

Alex Belli era dato per certo come concorrente di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi. Poi… era tutto saltato all’ultimo secondo. Ma ora, ecco ritornare prepotentemente il suo nome e quello della fidanzata Delia Duran. Come può anticipare in esclusiva il settimanale Oggi.

delia duran alex belli 2

ASCOLTI COSI’ COSI’… – La prima puntata di Temptation Island Vip ha fatto registrare un buon 18% di share. Ma è comunque stata battuta da una replica del commissario Montalbano che su Rai1 ha fatto registrare il 21%.

delia duran alex belli 3

CACHET DA CAPOGIRO – Oggi è in grado di confermarvi che Alex Belli e Delia Duran lo scorso fine settimana sono partiti per l’isola delle tentazioni. La produzione aveva inizialmente pensato anche alla coppia Corine Clery e Angelo Costabile, ma alla fine si è optato per l’attore rubacuori e la modella latina. Si dice che il loro cachet sia molto cospicuo. A quanto ammonterà? Ah, saperlo..

