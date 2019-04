''VERISSIMO'', O QUANTOMENO VEROSIMILE - LA PRATI CONTINUA LA SUA SOAP: ''IL MATRIMONIO CI SARÀ, E 'VERISSIMO' HA L'ESCLUSIVA'', MA LA TRASMISSIONE ANCORA NON SA LA DATA. STRANO, PERCHÉ LA PANICUCCI (STESSO CANALE, STESSA TESTATA) STAMATTINA PARLAVA DELL'8 MAGGIO - LA TOFFANIN SMENTISCE LE DUE AGENTI: ''NESSUNA NOSTRA ESCLUSIVA IMPEDIVA A MARCO CALTAGIRONE DI MOSTRARSI'' - PAMELONA FANTASY: ''I FINTI AMICI NEANCHE MI SCRIVONO PER SAPERE COME STO''. MA SE NON RISPONDE AL TELEFONO DA SETTIMANE...

1. PER LA PANICUCCI LA DATA DEL MATRIMONIO DELLA PRATI È L'8 MAGGIO, PER

Giuseppe Candela per Dagospia

"Attenzione, c'è la data del matrimonio: l'8 maggio. Finalmente è uscita la data ufficiale quindi è tutto regolare Pamela Prati dice: 'Io mi sposerò in questa data'", così Federica Panicucci ha aperto il talk dedicato al caso Prati-Caltagirone, in onda oggi a Mattino 5. La conduttrice comunica il giorno del nozze con tono sicuro e pronuncia le parole della showgirl come un vigolettato. "Data ufficiale", da chi sarebbe stata ufficializzata?

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

Nel corso del dibattito l'8 maggio viene ripetuto più volte, e in effetti è stato accennato già il 17 aprile da Fanpage, ma non si forniscono precisazioni. A chi ha detto la Prati "Io mi sposerò in questa data"? Non a Verissimo, che domani, come Dagoanticipato, ospiterà la primadonna del Bagaglino. Senza Mark Caltagirone, senza mostrare le sue foto, non aggiungendo dettagli sulle nozze e sul giorno in cui arriverà all'altare. Da segnalare che Mattino 5 e Verissimo sono due programmi sotto testata Videonews, perché uno comunica la data con certezza e l'altro, che detiene l'esclusiva, non ne fa cenno? Ah, saperlo…

2. ESCLUSIVA VERISSIMO PAMELA PRATI: “IL MATRIMONIO CI SARÀ A MAGGIO E SARÀ RELIGIOSO” - “HO QUERELATO TUTTI” - “CI STANNO ROVINANDO QUESTO BEL MOMENTO”

Da www.mediaset.it

marco caltagirone rientra dal campioncino seba ma e ponte milvio

Le sue prossime nozze stanno occupando i maggiori talk show televisivi, giornali e siti web. A Verissimo, in esclusiva Pamela Prati parla per la prima volta di questo attesissimo matrimonio e dichiara: “Il matrimonio ci sarà a maggio. Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica. ”.

Del suo misterioso futuro sposo, del quale non compaiono notizie o immagini, a Silvia Toffanin che le chiede perché non mostra nessuna foto di lui o di loro due insieme, che nulla avrebbero a che fare con l’esclusiva sulle nozze data al talk show dice: “Marco Caltagirone, non si chiama Mark, ha 54 anni, è riservatissimo e timido. Noi abbiamo scelto di mostrarci insieme solo a Verissimo, il giorno del matrimonio. Confermo che solo Verissimo entrerà al nostro matrimonio con le sue telecamere e lì finalmente conoscerete l’altra mia metà”.

marco caltagirone in terra calabra

Sugli attacchi che sta subendo in queste settimane confida: “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Basta devono smetterla, davvero. Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me. Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge. Purtroppo – aggiunge – certe persone gioiscono più della tua infelicità che della tua gioia. Ci stanno rovinando questo bel momento”.

Sulla sua sincerità dice: “Non c’è persona più vera di me. Le persone vere a volte non vengono capite. Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto. Dopo tutto quello che è successo dovrò rivedere la lista degli invitati”.

hellen roma rilancia l intervista bufala a marco caltagirone

Per la situazione che è venuta a crearsi la show girl afferma di essersi rivolta ad un avvocato: “Io ho querelato tutti. Mi sono rivolta ad un avvocato notissimo perché sono situazioni in cui bisogna intervenire legalmente”. E a proposito di temi delicati dice: “Dei bambini non voglio parlare, perché ho paura che tutto ritorni contro di me”.

Infine, su come viva tutta questa faccenda il futuro marito confida: “E’ provato come me, assolutamente“. E prosegue dicendo: “Dopo trent’anni di claustrofobia, senza prendere aerei e ascensori, grazie all’amore ora prendo l’aereo, il treno. Ecco l’amore che cosa fa. Dopo il matrimonio andremo a vivere all’estero ma non definitivamente, adesso che non ho più paura di volare vado e torno”.

