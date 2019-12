19 dic 2019 08:52

L'ABBIAMO SCAMPATA: “JOVANOTTI NON SARÀ A SANREMO, PARTE PER UN GIRO DEL PERÙ IN BICI” – FIORELLO, UFFICIO STAMPA: “LORENZO PARTIRÀ IL 2 FEBBRAIO E IL FESTIVAL INIZIA IL 4” – IL POVERO AMADEUS: “FIORELLO ANNUNCIA E DISANNUNCIA A PIACIMENTO. SE JOVA PARTE PER IL PERÙ IN BICI NON C'È NIENTE DA FARE. PER CONVINCERLO POTREI DIRGLI CHE LO ISCRIVO ALLA MILANO-SANREMO”