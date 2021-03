L'ARES-GATE ERA SOLO UN OCCULTAMENTO DI GAY? - CECCHI PAONE A "NON E' L'ARENA" ACCUSA ALBERTO TARALLO: "MI PARE CHE TUTTI I GIOVANI CHE HANNO AVUTO SUCCESSO CON LA ARES ERANO OMOSESSUALI DA COPRIRE, E QUESTO NON È UN BEL SISTEMA" - LA REPLICA DI MANUELA ARCURI: "NON ERA UN SISTEMA, CI SONO STATI SOLO DUE CASI…" - LA CONTROREPLICA: "VENIVATE INDOTTI A NASCONDERE LE VOSTRE VERE PROPENSIONI SESSUALI. GARKO È STATO UN TUO FINTO FIDANZATO, EVA GRIMALDI OGGI SI È SPOSATA CON UNA DONNA…"

A Non è l'Arena si parla ancora di Ares-gate e in studio da Massimo Giletti c'è Manuela Arcuri, attrice che del mondo di Alberto Tarallo è stata un pilastro: protagonista di tante fiction di successo Mediaset, molto vicina anche a Teo Losito, e soprattutto fidanzata di Gabriel Garko, il divo che ammettendo dopo anni la sua chiacchieratissima omosessualità ha fatto cadere il velo di finzione intorno all'immaginario creato proprio da Ares e Tarallo.

Giletti provoca: "Ma è normale in fondo che i grandi gruppi creino storie anche finte per vendere un prodotto, no?". Risponde Alessandro Cecchi Paone, tirando in ballo il mitico Enrico Lucherini, il "mago" delle finzioni a mezzo stampa applicate allo showbusiness: "Ha insegnato il mestiere a tutti i press agent, ma nelle sue storie c'era sempre una chiave umoristica, allegra, fresca. Non è mai successo nulla di morboso né conseguenze come queste. Qua invece mi pare che tutti i giovani che hanno avuto successo con la Ares erano omosessuali da coprire, e questo se è vero non è un bel sistema".

"Non è vero - replica la Arcuri -, solo due". "Ci sono due storie, Garko e Massimiliano Morra - conferma Giletti, che incalzato da una Roberta Bruzzone un po' spiazzata chiarisce -, peraltro Morra ha querelato assolutamente". Ma Cecchi Paone non molla sulla Arcuri: "Venivate indotti a nascondere le vostre vere propensioni sessuali e fingere di avere storie con persone con cui non potevate stare. Garko è stato un tuo finto fidanzato, Eva Grimaldi oggi si è sposata con una donna e prima nascondeva fidanzati che non aveva".

