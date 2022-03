29 mar 2022 18:13

C'È ARIA DI "SPACCHETTAMENTO" SU DAZN - IN SPAGNA LA PIATTAFORMA DI STREAMING CEDE LE SUE 175 PARTITE DELLA LIGA A MOVISTAR PLUS+ PER I PROSSIMI CINQUE ANNI, RICEVENDO 280 MILIONI A STAGIONE: È QUELLO CHE POTREBBE SUCCEDERE ANCHE IN ITALIA CON SKY - LA DECISIONE È ARRIVATA PER FAR FRONTE ALLE GRANDI PERDITE SUBITE…