Da www.tvzoom.it - Su Canale 5 il nuovo appuntamento con la Champions League, con Manchester City-Atalanta vinta dalla squadra di Pep Guardiola per cinque a uno, ha ottenuto 3,142 milioni e 12,36%, con 3,738milioni ed il 14,18% nel primo tempo e 2,558 milioni ed il 10,45% nel secondo tempo. E poi per Champions League 1,1 milioni e 6,17%. E poi per L’Isola di Pietro3 306mila e 3,41%.

Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Atalanta ha raccolto davanti al video 3.143.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.433.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha catturato l’attenzione di 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 912.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 1.196.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.226.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV8 Io e Marley ha segnato l’1.3% con 294.000 spettatori mentre sul Nove Redemption – Identità Nascoste ha catturato l’attenzione di 384.000 spettatori (1.6%). Su Rai Movie Il Principe Abusivo sigla l’1.4% con 367.000 spettatori.

Access Prime Time

Guess my Age 2.4%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.213.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.039.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 1.024.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.311.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.145.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole 1.663.000 (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.334.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.414.000 (5.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.621.000 spettatori (6.4%). Su TV8 Guess my Age piace a 591.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 373.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Blob 4.2%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.962.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.456.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.409.000 spettatori con il 17.5% di share e Caduta Libera 3.750.000 con il 20.3% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 599.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 1.149.000 (5.2%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 4% con 636.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 690.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Blob segna 959.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 868.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 231.000 spettatori (share dell’1.5%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 354.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Mi Manda RaiTre 7.8%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 841.000 telespettatori con il 16.7% di share; Storie Italiane, in onda dalle 10.01 alle 10.55, ottiene 855.000 spettatori con il 17.6% di share mentre la Cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro è stata seguita da 664.000 spettatori (10.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 734.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e 703.000 (14.5%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 127.000 spettatori (2.6%). Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 227.000 spettatori pari al 3.8% e Bones piace a 183.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 482.000 spettatori pari al 9.3% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.8% con 379.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 166.000 spettatori con share del 3.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 170.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 264.000 (4.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 244.000 spettatori pari al 5%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri 7%-8.7%

Su Rai1 La Prova del Cuoco Mini ha raccolto 1.312.000 spettatori con l’11.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.482.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 445.000 spettatori con il 7% nella prima parte e 895.000 (8.7%) nella seconda. Su Italia 1 Bones piace a 256.000 spettatori (3.6%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.010.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 453.000 spettatori (7.7%), Quante Storie si porta al 6% con 737.000 spettatori e Passato e Presente al 4.5% con 636.000 spettatori.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 185.000 spettatori con il 3.1% di share nella prima puntata e 256.000 (2.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 581.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 394.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 593.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo sfiora il 10%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.557.000 spettatori (11.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.321.000 spettatori (12.6%). La Vita in Diretta informa 1.446.000 spettatori con il 14% (presentazione 1.084.000 – 11.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.630.000 spettatori (18.4%), Una Vita ha convinto 2.626.000 spettatori con il 18.6% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.9% con 3.068.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 24.3% con 2.538.000 spettatori). Il Segreto sigla il 22.9% con 2.236.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 19.4% con 1.847.000 spettatori nella prima parte, al 18.5% con 2.051.000 spettatori nella seconda e al 15.9% con 1.960.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 588.000 spettatori (4.8%), Squadra Speciale Cobra 11 333.000 (3.4%) nel primo episodio e 463.000 (4.8%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 879.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio, 1.004.000 (7.1%) nel secondo e 939.000 (6.8%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 648.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio e 524.000 (4.7%) nel secondo, Lethal Weapon 424.000 (4.3%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 506.000 spettatori (4.5%) e Geo a 1.062.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.024.000 spettatori con il 7.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 429.000 spettatori con il 3.8%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a 135.000 spettatori (1.3%).

Seconda Serata

La replica de L’Isola di Pietro al 3.4%

Su Rai1 Porta a Porta convince 987.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha totalizzato una media di 306.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rai2 Battute? segna 675.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.5% con 348.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 519.000 ascoltatori con l’11.7% di share nel primo episodio e da 360.000 (10.7%) nel secondo. Su Rete4 Travolti dal Destino ha segnato il 3.2% con 288.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.774.000 (19.5%)

Ore 20.00 5.012.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 1.998.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.713.000 (6.9%)

TG3

Ore 14.25 1.530.000 (11%)

Ore 19.00 1.789.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 2.796.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.250.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.477.000 (13.6%)

Ore 18.30 765.000 (6%)

TG4

Ore 12.00 352.000 (4.1%)

Ore 18.55 648.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 565.000 (4%)

Ore 20.00 1.188.000 (5.1%)