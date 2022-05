8 mag 2022 17:03

C'ERAVAMO TANTO AMATI - CENTO LETTERE SCRITTE DA PERSONAGGI STORICI E DELLO SPETTACOLO PER DIRE ADDIO AGLI AMANTI RACCOLTE NEL LIBRO "COME DIRTI ADDIO" - L'IRONIA MACABRA DI FRIDA KAHLO A DIEGO RIVERA: "QUESTO È TUTTO, ORA POSSO ANDARE IN PACE A FARMI TAGLIARE A PEZZETTINI" - L'ADDIO STRAZIANTE DI VIRGINIA WOOLF, PRIMA DEL SUICIDIO, AL MARITO: "NON CREDO CHE DUE PERSONE AVREBBERO POTUTO ESSERE PIÙ FELICI DI QUANTO LO SIAMO STATI NOI"…