BATMAN

Manca poco al Batman Day, il giorno scelto dalla sua casa editrice Dc Comics in cui si festeggia il crociato incappucciato con novità editoriali ed eventi. […] Quest'anno cade il 21 settembre, celebrando anche gli 85 anni del personaggio, e ci saranno manifestazioni in tutto il mondo, anche in Italia. A Milano, un bat-segnale […] illuminerà la zona Darsena-Navigli, in un capoluogo meneghino che per quella sera sembrerà un po' Gotham City.

BATMAN ROBIN

IL PERSONAGGIO

Nato dalla penna di Bob Kane e Bill Finger, e pubblicato per la prima volta nel 1939, Batman è un personaggio che ha attraversato quasi un secolo di storia editoriale, e che negli anni ha visto molteplici rielaborazioni. Ha vestito i panni del detective, del vigilante, di eroe caduto e cavaliere della notte. […] E questo malgrado un'eccentricità di fondo, strana da accettare: un miliardario playboy che investe tutti i suoi soldi per mascherarsi da pipistrello e combattere il crimine. […]

ALTER EGO

batman year one

[…] Ma se una volta Batman era il buono per definizione, ora forse non è tanto diverso dai cattivi che cerca di combattere. E sono tutti volenti o nolenti figli e figlie di Gotham. Gadget ultra tecnologici e macchine blindate fanno il resto, per un supereroe che di super ha solo il conto in banca.

batman il ritorno

Ma il crociato incappucciato non sarebbe stato così coinvolgente senza una schiera di cattivoni carismatici, che sono mutati con lui e che sono stati al centro di storie memorabili, come Il lungo halloween, La corte dei gufi e The killing joke. Miniserie che portano le firme di alcuni dei più grandi autori del fumetto contemporaneo, come Frank Miller e Greg Capullo, passando da Alan Moore e Lynn Varley. E poi Ed Brubaker, Scott Snyder e Jeph Loeb.

GLI ATTORI

«Certi giorni non sai proprio dove metterla una bomba», ha detto il Batman di Adam West, uno dei primi attori ad aver vestito i panni del pipistrello, nel film per la televisione degli anni Sessanta. Un mantello che è stato passato ad altri grandi interpreti del cinema.

the batman

Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck e ora Robert Pattinson, […] Quella con Pattinson sarà infatti una trilogia, che si espanderà anche con la serie televisiva The Penguin il 19 settembre, dedicata al Pinguino, faccendiere interpretato da un magistrale Colin Farrell.

IL CATTIVO

Ma il villain di Batman per antonomasia è il Joker, che dal gangster interpretato da Jack Nicholson è passato alls versione dark di Heath Ledger, fino al non plus ultra anarchico Joaquin Phoenix. La percezione sul personaggio di Joker è certamente cambiata negli anni, secondo il disegnatore Paolo Bacilieri, che in occasione del Batman Day ha disegnato il pagliaccio del crimine in una veste da dandy europeo, durante gli anni di piombo bolognesi, nella storia a fumetti scritta da Enrico Brizzi La strategia della tensione, che uscirà nel volume antologico edito da Panini Comics Joker: Il mondo, il 19 settembre.

JOKER LA STRATEGIA DELLA TENSIONE

«Uno dei super poteri del Joker è questa sua capacità di essere mercuriale, adattabile, reinvantabile. Dà la possibilità a chi lo racconta e a chi lo disegna di provare a smontarlo e rimontarlo, in maniera diversa, nuova», racconta Bacilieri.

Così il pagliaccio diventa professore del Dams, durante i tumulti studenteschi. Joker: La strategia della tensione è una storia bizzarra, una visione tutta italiana che certo potrebbe accendere una riflessione. «La cosa curiosa è che mentre disegnavo quelle tavole sentivo alla radio delle manifestazioni studentesche che stavano avvenendo negli Stati Uniti», aggiunge il disegnatore. E conclude: «È incredibile quanto una storia a fumetti ambientata nel passato abbia degli echi e dei rimandi a quello che stiamo vivendo oggi».

