L'ESTASI DIVINA E L'ORGASMO DELLA VOCAZIONE - VIDEO: POTEVA MANCARE L'EX SUORA DIVENTATA PORNOSTAR NEL SALOTTO DI BARBARIE D'URSO? CERTO CHE NO! YUDI PINEDA, COLOMBIANA DI 29 ANNI, HA RACCONTATO COSA È SUCCESSO DOPO UNA VITA PASSATA IN CONVENTO (FOTO VIETATE AI MINORI)

A volte la realtà supera anche la fantasia. È quello che verrebbe da pensare ascoltando la storia di Yudi Pineda, la 29enne colombiana ospitata nel salotto di Live-Non è la D'Urso domenica 13 ottobre, che ha raccontato la sua storia: il passaggio dalla religione al mondo dei film per adulti.

La decisione di diventare suora

Sebbene possa sembrare surreale, la storia di Yudi Pineda è arrivata anche in Italia, traghettata dall'instancabile Barbara D'Urso che ha scovato questa vicenda che ha dell'incredibile e che, come ci si può aspettare per la delicatezza degli argomenti trattati, ha destato varie polemiche. La colombiana racconta la sua infanzia e cosa l'ha portata, in giovanissima età, ad intraprendere un cammino difficile e pieno di sacrifici come quello verso la completa devozione a Dio, chiudendosi in un convento per quasi metà della sua vita, prima di scoprire che oltre quelle mura c'era qualcosa che le fosse più affine:

Sono nata in una famiglia molto povera, dovevo camminare molte ore prima di arrivare a scuola, così a 11 anni sono entrata convento e ci sono rimasta per otto anni.

Il passaggio alla pornografia

La sua vocazione ha iniziato a vacillare quando, all'età di diciotto anni, ha incontrato una persona per la quale ha iniziato a provare dei sentimenti. Costui era un sacerdote che non si è tirato indietro nel momento in cui ha dovuto dichiararle il suo amore, come ricorda la 29enne colombiana: "Mi sono innamorata di un sacerdote che ha corrisposto il mio sentimento, questo mi ha spinto a lasciare la strada religiosa".

Dopo aver abbandonato il convento, quindi, Yudi Pineda ha deciso di abbracciare una vita completamente diversa da quella trascorsa in quegli anni, nei quali aveva già maturato l'idea di abbandonare la vita monastica. Abbandonata la tonaca la ragazza ha incontrato una persona che l'ha iniziata al lavoro di modella in webcam, da lì poi: "Ho lasciato la tonaca e sono diventata un'attrice di film per adulti".

Le critiche

La sua storia ha generato molteplici critiche, già nel corso della trasmissione, dove Alda D'Eusanio non si è risparmiata nel commentare in maniera piuttosto dura la questione: "Non ha nulla della suora questa persona", contestata da Barbara D'Urso.

ARTICOLO DEL 2018:

