L'ESTATE AMMOSCIA I PALINSESTI TELEVISIVI? CONSOLATEVI CON LE SERIE TV IN USCITA A LUGLIO – TORNA “LA CASA DI CARTA” E IL TRAILER CON LA SCULETTATA DELLA BONISSIMA URSULA CORBERO/TOKYO GIÀ PROMETTE BENE – I "GOONIES” DE ‘NOANTRI DI “STRANGER THINGS”, IL REBOOT DI STREGHE E “LEGION”: COSA VEDERE IL PROSSIMO MESE

Luca Tremolada per www.ilsole24ore.com

la casa di carta terza parte 1

Parliamo della serie non in lingua inglese più vista della storia su Netflix. La casa di carta è la serie totem di luglio. Per i nostalgici degli anni Ottanta inizia anche la terza stagione di Stranger Things. Preparate i pop-corn. Sfogliando nell'offerta globale di serie tv (streaming, satellite, digitale terrestre) ecco una selezione dei titoli migliori da non farsi scappare.

LA TERZA STAGIONE DI "LEGION"

legion terza stagione 2

La prima stagione è stata una rivelazione. Ritmo da clip musicale degli anni Ottanta, colonna sonora lisergica e quella follia leggera di fondo di chi ti sta prendendo in giro. La seconda un po' meno, ha prevalso la confusione e l'esercizio di stile sulla storia. Siamo nel mondo Marvel David è il figlio del professor Xavier e un potentissimo mutante che soffre di disturbi mentali. Questa terza stagione ospiterà finalmente il padre interpretato dagli attori che hanno assunto il ruolo del professor X nella saga cinematografica degli X-Men. Su Fox (Sky)

LA TERZA PARTE DE "LA CASA DI CARTA"

la casa di carta terza parte 6

Per quei pochi che non lo sapessero parliamo della serie non in lingua inglese più vista della storia su Netflix, La Casa di Carta torna. La gang del Professore se la spassa dopo il colpo del secolo alla banca centrale spagnola. Due le cose da sapere (SPOILER) Rio si è fatto catturare. E Berlino è vivo. Stavolta i soldi non c'entrano. Stavolta c'è di mezzo la famiglia. Su Netflix

STRANGER THINGS

stranger things terza stagione 3

Serie fastidiosa e furbetta, confezionata per i nostalgici degli anni Ottanta ma molto di successo. Si torna a Hawkins, in Indiana. Siamo nel 1986, un anno dopo la minaccia del mondo Sottosopra. I “goonies” nostrani sono diventati adolescenti e ancora più fastidiosi. Quindi siete avvertiti. Su Netflix

CHARMED - IL REBOOT DI STREGHE

charmed il reboot di streghe 2

Remake della serie Streghe degli anni Novanta. Le tre sorelle, Macy, Mel e Maggie dopo la tragica morte della madre scoprono di avere poteri magici e di essere potentissime streghe. Trent'anni fa Streghe ha provato a essere una serie culto. Era prima del boom di maghi, maghetti e cacciatrici di demoni. Potrebbe anche funzionare, ma è difficile. Su Rai due.

