4 lug 2019 19:34

L'ESTATE È ARRIVATA ANCHE IN PRIMA SERATA: ''SUPERQUARK'' (10,4%) VS ''MANIFEST'' SU CANALE5 (14,5%) - SCIARELLI 10,8% - UNVERSIADI 8,4% - LA7 SUPERATA DALLE PICCOLE DEL DIGITALE TERRESTRE - GENTILI/BRINDISI (5,5-5,8%) VS TELESE/PARENZO (6,4%) - DIACO IN CRESCITA (11,5%)