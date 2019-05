VIDEO:

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 23

Gaston Zama ci porta in Kenya, sulla costa, a conoscere i famosi beach boys, che con i loro servizi offrono felicità e leggerezza alle turiste, spesso anche over 60 che da tutto il mondo arrivano a Malindi. Noi ci siamo andati in compagnia di due simpatiche over 60: Erika e Erminia!

***

Siamo a Malindi, sulla costa del Kenya, dove ogni anno arrivano milioni di turisti da tutto il mondo. Molte sono signore di una certa età con un obiettivo ben preciso: andare alla ricerca di baldi giovani che le riportino alla giovinezza, grazie anche alla loro dote più grande, il loro “big bamboo”.

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 36

Ma andiamo con ordine. Tutto inizia molto lontano dal Kenya, a Cologno Monzese per la precisione, dove alcune donne attrici over 60 arrivarono per un nostro casting. Il nostro proposito? Trovare due perfette cacciatrici di big bamboo disponibili a farci da esca per realizzare un reportage sul "turismo romantico". Infatti, solo in Italia sono 80mila le donne che ogni anno per qualche giorno abbandonano il Paese alla ricerca di una avventura esotica e erotica occasionale. E il Kenya, secondo le veterane, è il top in materia di beach boys.

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 37

Dopo aver esaminato una serie di candidate over 60, troviamo le esche perfette: Erika, 60 anni e Erminia, 62. Entrambe con i due requisiti fondamentali: essere single e conoscere un po’ di inglese. “Sono 4 anni che non ho rapporti, quel poveraccio muore”, dice Erminia. È questo lo spirito giusto, si parte!

Arrivati a Malindi, sulla costa del Kenya, le nostre signore sono pronte per iniziare a setacciare le spiaggia alla ricerca del big bamboo. Arrivate in spiaggia arriva il comitato di accoglienza. E già Erika dà il suo numero di telefono a Baloo. Ma anche Erminia non perde tempo e trova la sua preda. Qui tutti parlano la nostra lingua. I ragazzi pattugliano la spiaggia proponendosi come guide turistiche a 360 gradi, offrendo alle signore anche servizi extra. Quali? “Scopare”, dicono senza tanti giri di parole. Le tariffe? “200/300 a volta”, ci racconta uno di loro, che fiero ammette: “Vado avanti anche 45 minuti!”.

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 34

Mentre le nostre signore ridono e scherzano si fa avanti anche Kimbo, 30 anni. “Per me sei giovane”, dice il ragazzo a Erminia, che ha il doppio dei suoi anni. Insomma, nel giro di un pomeriggio Erika e Erminia hanno già un invito: Mario e Balù saranno le loro personalissime guide.

Più tardi, come promesso, i due si fanno trovare sotto l’albergo delle signore: hanno organizzato un bellissimo giro in barca. E finalmente, tra il mare e il vento nei capelli, Erminia e Erika si lasciano andare, sulla punta della barca a braccia aperte, in perfetto stile Titanic, dimenticano la routine quotidiana e si godono il paradiso dei beach boys.

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 20

Arriva la notte, ma qui non ci si riposa mai. Ci dirigiamo verso uno dei locali più famosi della costa. E inizia una serata di balli e flirt, in cui i nostri boys fanno fatica a stare dietro alle signore! Quando torniamo in albergo lasciando le signore a divertirsi, ci arriva la chiamata di Erika, che non si è sentita molto bene ed è dovuta tornare in camera. Sarà stato il cocco, ma la donna ha forti dolori di pancia. Non è così per Erminia, che invece a quanto pare è rimasta a ballare con il suo nuovo amore. Dopo un po’ la vediamo tornare in albergo… in compagnia! “Mario stai attento che qua si rompe tutto, devi fare ‘pole pole’ (piano, piano, ndr.)”. Ecco, Erminia non solo è tornata con Mario, ma ha anche lasciato il microfono acceso!

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 21

Il giorno dopo andiamo al villaggio dove abita Mario. È in mezzo alla foresta, dove vive la maggior parte delle persone locali. Mario ci mostra il bagno comune, un bagno semplice, con un grande buco al centro a uso di tutti i 200 gli abitanti del villaggio. Quanto costa affittare una casa? Circa 40 euro al mese, per quelle più lussuose! Conosciamo anche la mamma di Mario, che ha la stessa età di Erminia! Mentre la sorella 28enne ci regala una perla: “Mi piacciono gli italiani, hanno il cuore di aiutare, non come i tedeschi!”. Alla vista dei bambini più piccoli, anche Erminia si commuove: “Vedere tutti questi bambini, che hanno solo le caramelle. Un conto è quando lo vedi al telegiornale e un conto è quando vedi i bambini che corrono e tutto quello che puoi dare loro è una caramella o un biscotto”.

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 22

Mario e Balù ci portano a vedere un orfanatrofio vicino, Asanti Sana Onlus (clicca qui per visitare il sito), dove Piera, assieme alle persone del posto, si occupa dei bambini. “Circa metà sono sieropositivi, gli altri sono denutriti”, ci racconta. Il problema denutrizione è diffuso anche in questa zona.

È il momento di salutarsi, ma prima, la rivelazione di Erminia che tutti stavamo aspettando di Erminia: Mario, alla fine quella sera a casa non ci è proprio tornato!

servizio de le iene sul turismo sessuale in kenya 19

