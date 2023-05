Ivan Rota per Dagospia

Ma chi ha fatto il casting per le puntate girate a Roma di Beautiful? Oltre a Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, alcuni gieffini appena usciti dalla casa del Grande Fratello Vip come Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis.

Nel programma Tutti per Uno , il trio Il Volo ha avuto numerosi ospiti tra cui i Pooh e Arisa, ma quando sul palco si é presentato Irama, molti internauti da lontano lo hanno scambiato per Jon Bon Jovi.

Dayane Mello contro i follower invadenti (ma se non li avesse?) : “Voglio mandare un messaggio ai miei follower, mi rivolgo proprio a voi. Purtroppo ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi stanno accanto, che sono miei amici, che ho conosciuto su Instagram, i miei affetti… Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone e dicono: “Ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te”. Ma questo mi fa così incazzare! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita. Questa cosa mi fa tanta tristezza perché è invasione”.

“Residuati” del Grande Fratello Vip : si é parlato di crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ieri però Micol Incorvaia ha voluto chiarire: “…Sì li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite, c’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame però prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi?”

I fan non riescono a stare lontano dai set di Mare Fuori, urlando anche durante i ciak. Il regista Ivan Silvestrini : “Oggi nonostante le urla dei fan abbiamo finito di fare i ciak che erano in programma. Ma è un peccato, a volte certe performance sono irripetibili, ed essere costretti a doppiarle per problemi di suono è frustrante, per me ma soprattutto per gli attori. “

Isola dei Famosi a luci rosse. Ecco cosa finalmente spiffera quella linguaccia di Paolo Noise a proposito di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “Una volta si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare “cose” davanti a noi che dormivamo. Christopher (Leoni) si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto…Insomma si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo",

La svalvolata Lindsay Lohan ha messo la testa a posto? Posta il pancione nel resort di lusso in Oman. La vediamo incinta in costume durante le sue vacanze a cinque stelle. L'attrice, 36 anni, è stranamente sobria in costume da bagno intero nero, sdraiata su un comodo lettino dell’hotel.

La notizia di un flirt del suo fidanzato Giorgio Pasotti con Claudia Motta ha fatto parecchio incazzare la di lui fidanzata Claudia Tosoni. Sempre defilata, questa volta ha preferito chiarire: “Voglio solo dire di non credere sempre a ciò che leggete... Non fatelo. Millantare cose senza il mio consenso su certi argomenti, per motivi sbagliati è triste, molto triste e mi dispiace che sia avvenuto così che è difficile da spiegare anche a parole…”

C’è però un piccolo problema: lo chef Simone Rugiati, ex di Claudia Motta, che all’inizio aveva creduto alle voci, aveva fatto il nome di un certo "Giorgio" del mondo dello spettacolo nelle sue storie Instagram. Evidentemente é un altro Giorgio…

L’iconico programma “Donna sotto le stelle – Le Stelle della Moda” a Piazza di Spagna a Roma torna in tv? Daniela Fargion, produttrice dello storico format ha ora scritto un libro autobiografico Ama ,Sogna, Vinci che include anche quell’esperienza. Il libro è un inno al riscatto per tutte quelle donne e per tutte quelle persone che temono di non farcela.

