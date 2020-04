L'ISPETTRICE BARBARELLA - LA CACCIA ALL'UOMO IN DIRETTA SU ''POMERIGGIO 5'' NON TIRA GLI ASCOLTI, CHE SI SONO FERMATI ALL'11% - ''LIBERO'': NEL SERVIZIO DI CANALE5 MANCAVA SOLO IL CECCHINO DI 'AMERICAN SNIPER'. UNA SCENA SIMILE, I TELESPETTATORI DI RAITRE L' HANNO VISTA SU ''AGORÀ'', CHE MANDAVA IN ONDA UN INSEGUIMENTO DEL FURBETTO CON TANTO DI CAVALCATA DELLE VALCHIRIE. ORMAI LA TV È DIVENTATA UN VIDEOGIOCO. EPPURE LE CRITICHE HANNO RIGUARDATO SOLO LA D'URSO

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

pomeriggio 5 inseguimento lido di venezia 4

Un dispiegamento di forze televisive notevole: un elicottero della guardia di Finanza in volo, un inseguimento adrenalinico alla Mission: Impossibile, una giornalista più agitata di Carrie Mathinson in Homeland, una conduttrice in studio che segue le operazioni, un fuggitivo nelle spiagge di Jesolo.

Questo è quello che hanno visto i telespettatori di Pomeriggio 5 nel tranquillo giorno di una Pasquetta in quarantena, con inevitabili polemiche visto che in mezzo c' era Barbara d' Urso, sempre lei, la conduttrice inevitabilmente nel mirino soprattutto dopo la preghiera in diretta con Matteo Salvini con recita del Padre Nostro. Il suo motto è: «Stupire sempre». E non lo tradisce mai.

ALTA TENSIONE

pomeriggio 5 inseguimento lido di venezia 3

Gli ingredienti per un film d' azione e per grandi ascolti c' erano tutti, solo che i secondi non sono arrivati: l' 11 per cento di share non è grande cosa in confronto allo spettacolo degno di un film di Hollywood. Leggendo i social, l' indignazione era praticamente unanime.

pomeriggio 5 inseguimento lido di venezia

Ecco la cronaca di una giornata televisiva non comune. Barbara, nel suo programma del pomeriggio di Canale 5, parla del Covid19 e delle misure di sicurezza per sanzionare le gite fuori porta dei cittadini.

Manda dunque in onda un collegamento da Venezia con un' inviata su un elicottero dei finanzieri in volo sulla Laguna. Le telecamere sono puntate su un tizio che cammina (e poi corre, spaventato) da solo sulla spiaggia. Cosa proibitissima nei giorni di forzato isolamento per l' emergenza virus.

pomeriggio 5 inseguimento lido di venezia

La solerte giornalista appollaiata sul velivolo chiama la d' Urso e urla: «Barbara Barbara, allora: l' elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo, non so se si può vedere I finanzieri hanno iniziato a correre, perché lui si sta allontanando tra le case Eccolo lì, vedi Barbara Andrea inquadra!». E Andrea ovviamente immortala la caccia all' uomo.

pomeriggio 5 inseguimento lido di venezia

INDIGNAZIONE

Praticamente mancava solo il cecchino di American Sniper. Una scena simile, i telespettatori di Raitre l' hanno vista guardando Agorà, trasmissione del mattino, che mandava in onda un inseguimento del furbetto con tanto di Cavalcata delle Valchirie in sottofondo. Ormai la tv è diventata un videogioco. Eppure le critiche hanno riguardato solo Barbara, come praticamente accade da dieci anni.

L' AGENTE TELEVISIVO

Lucio Presta, da sempre avverso alla conduttrice, attacca: «Ormai la misura è colma».

drone all inseguimento dei runner agora

«L' ultima triste pagina di informazione che mira al sensazionalismo e non più alle notizie reali», «pagliacciata», «questa roba sparata live nelle case degli italiani è uno dei momenti più bassi della tv, dello stato di diritto, della decenza e del senso del ridicolo», i commenti si sprecano. Alcuni di essi decisamente più esagerati dell' inseguimento stesso, lasciatecelo dire.

drone all inseguimento dei runner agora drone all inseguimento dei runner agora