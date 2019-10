L'ITALIA, REFUGIUM PECCATORUM PER REIETTI DEL #METOO - IL COMICO LOUIS CK ARRIVA A ROMA E AL SISTINA È SUBITO SOLD OUT, TANTO CHE HANNO DOVUTO AGGIUNGERE UNO SPETTACOLO (NELLA STESSA SERA). RE INDISCUSSO DELLA STAND-UP COMEDY DEGLI ANNI DUEMILA, È STATO CANCELLATO DALLA TV AMERICANA DOPO AVER AMMESSO DI ESSERSI MASTURBATO DI FRONTE AD ALCUNE COLLEGHE - VIDEO: LA DIFESA DI DAVE CHAPELLE

DAVE CHAPELLE SU LOUIS CK: ''UNA DONNA HA DETTO: 'LOUIS CK SI È MASTURBATO MENTRE ERA AL TELEFONO CON ME. HA INFRANTO I MIEI SOGNI DI FARE LA COMICA'. DAI, AMICA, SE VANNO IN FRANTUMI PER COSÌ POCO, NON ERANO DAVVERO I TUOI SOGNI''

Lorenzo De Cicco per “il Messaggero”

louis ck 9

Due anni dopo essere finito nel tritacarne dello scandalo Me too, con tanto di siluramento da parte di Netflix e della Hbo (ma il colosso dello streaming qualche mese fa ha riammesso i suoi spettacoli in piattaforma, insomma damnatio memoriae ma solo per un po'), Louis C.K. sbarca a Roma e fa sold out: tanto che il Teatro Sistina, dove si esibirà il 25 novembre, ha dovuto raddoppiare gli spettacoli: uno alle 22, quello da tutto esaurito, e un altro alle 19.15, per cui qualche biglietto ancora c'è. Un'ora e quaranta senza intervallo, piccolo break, poi questa leggenda della stand-up comedy americana tornerà sul palco per il secondo show.

LA CARRIERA

louis ck 2

Classe 67, ex autore di David Letterman e Conan O'Brien, Louis C.K., nome d'arte di Louis Székely, satira feroce e senza tabù, è stato a detta di molti la stella più luminosa del genere stand-up, il comico solo davanti al microfono e al suo pubblico, almeno nell'ultimo decennio; una carriera cominciata nei localini da cabaret dove ti danno 5 minuti per dire le battute e avanti-il-prossimo, e decollata poi fino ai teatri in over-booking, fino alle serie tv e agli spettacoli che su Netflix rivaleggiano con certi colossal premiati dall'Oscar. Ascesa e caduta: nel novembre 2017 le accuse di molestie, da parte di 5 donne, subito ammesse: «Storie vere».

louis ck 10

Dal cono d'ombra, Louis C.K. ha provato a uscire prima di altri colleghi (e gli è costato qualche critica). Oltreoceano il ritorno sui palchi è una marcia in sordina e non senza affanni: qualche spettacolo in calendario tra Virginia, North Carolina e l'Illinois. In Europa, in particolare in Italia, le cose sembrano andare diversamente, nonostante la scarsa pubblicità e il fatto che gli show non siano certo adatti a tutti i tipi di pubblico (sono naturalmente vietati ai minori di 18 anni, tutti in inglese e senza sottotitoli). Ma c'è una massa di affezionati che lo segue comunque, giovani che lo conoscono da anni tra spezzoni su Youtube e spettacoli rilanciati da Netflix, e che corrono col mouse a comprare i biglietti venduti su internet prima che finiscano.

IN ITALIA

Il primo spettacolo in Italia, a Milano a luglio, ha fatto registrare il pienone, come ricorda il Sistina che ha riproposto l'operazione nella Capitale: «Louis C.K. arriva per la prima volta a Roma - si legge sul sito del teatro a due passi da piazza Barberini - Il leggendario comico americano porta la sua stand-up comedy a Roma dopo il fenomenale successo dei suoi tre spettacoli a Milano della scorsa estate che hanno registrato tre formidabili sold out». Riprese proibite, i cellulari saranno sigillati all'entrata: «Durante lo spettacolo - avverte il teatro - sono vietati i telefoni cellulari, gli smartwatch eccetera. Tali dispositivi verranno chiusi in un apposito contenitore Yondr che terrete con voi in sala».

SALLY HAWKINS E LOUIS CK IN BLUE JASMINE jpeg louis ck louis ck 7 louis ck 5 joan rivers louis ck