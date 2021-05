8 mag 2021 09:26

E' LUI O NON E' LUI? - MOHAMMED AL HABTOOR, LO SCEICCO SOSPETTATO DI ESSERE MAURO ROMANO, IL BIMBO RAPITO NEL 1977, PARLA A "OGGI": “E’ UNA STORIA SENZA SENSO, OFFENSIVA PER MIO PADRE E LA MIA FAMIGLIA” - L’EX FIDANZATO DI MANUELA ARCURI NON E' SI E' FATTO AVVICINALE FACILMENTE E IL SETTIMANALE RACCONTA I CONSIGLI ALLA PRUDENZA DI UN INFLUENTE OCCIDENTALE A DUBAI: “SE CAPISCI CHE NON VOGLIONO PARLARE NON INSISTERE, PERCHÉ SE VA BENE TI FANNO SBATTER FUORI, SE VA MALE…”